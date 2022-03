El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, informó este jueves que este sábado 26 de marzo ya no se realizará reunión del foro del Acuerdo Nacional, como lo había anunciado el presidente Pedro Castillo.

En declaraciones a los periodistas, indicó que para ese día se tiene previsto realizar una reunión para fijar la agenda a discutir en una próxima cita, una vez que se debata la moción de vacancia contra Castillo Terrones.

MÁS INFORMACIÓN | Tercer Consejo de Ministros descentralizado se realizará este viernes 25 en Huancavelica

“No todos han justificado su presencia, algunas organizaciones también sociales, y finalmente la reunión será para fijar la agenda a discutir en una próxima reunión después de pasar estos eventos, en el cual el Congreso está planteando la vacancia, para que no se sientan coaccionados y no sea una reunión condicionada a algo”, expresó.

“Este sábado no (se realizará la reunión del Acuerdo Nacional). Después del día lunes se va a hacer una reunión fuera de ese tipo de presiones para que no se sientan algunas organizaciones utilizadas, como que se solicite el apoyo cuando hay estos problemas”, agregó.

Cerrón Rojas indicó que le ha propuesto al jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, que la reunión del Acuerdo Nacional se realice de manera semestral, a fin de evaluar los resultados obtenidos por el Gobierno.

“Le he propuesto al premier de que la reunión del Acuerdo Nacional no solamente pueda hacerse una vez al año cuando existan este tipo de problemas, sino que sea una reunión que se pueda programar ordinariamente y hacer un balance cada semestre, cada medio año para ver nosotros qué estamos avanzando y cumpliendo, o por lo menos el Gobierno”, subrayó.

TE PUEDE INTERESAR | Bancada de Podemos Perú no asistió a reunión de coordinación con Aníbal Torres previo al Acuerdo Nacional

Como se recuerda, Vladimir Cerrón se reunió con Torres Vásquez en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a nombre de la bancada de Perú Libre.

El Foro del Acuerdo Nacional es el espacio tripartito de diálogo y construcción de consensos, formado por el Gobierno en sus tres niveles (nacional, regional y local), los partidos políticos con representación en el Congreso de la República y organizaciones de la sociedad civil con presencia nacional.

Cuenta también con un comité consultivo y con un comité técnico de alto nivel. Sin embargo, dos bancadas ya habían anunciado que acudirán a la reunión de este sábado. Ellas son Alianza para el Progreso (APP) y Avanza País.

REVISA AQUÍ | Bancada de Avanza País rechaza convocatoria del Acuerdo Nacional para este sábado 26 de marzo

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO