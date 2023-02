El exministro Walter Ayala, que ejerce la defensa de Pedro Castillo en el proceso de vacancia aprobado por el Congreso, afirmó que en dicho caso se vulneró el debido proceso del expresidente de la República y remarcó que “hasta el diablo merece el derecho de defensa”.

En diálogo con Exitosa Noticias, explicó que su labor será defender el debido proceso en sede parlamentaria y que se declare nula la resolución legislativa que declara su incapacidad moral permanente aprobada por el Pleno el 7 de diciembre del 2022.

“Yo estoy defendiendo al presidente Pedro Castillo de manera directa. No coordino con ningún otro abogado”, dijo al señalar que ha presentado una demanda de amparo y una medida cautelar para reponer en el cargo al exmandatario.

Asimismo, el también exministro de Defensa indicó que la demanda que presentó busca anular todo acto administrativo parlamentario o de cualquier índole que realice el Congreso de la República. Además, busca ordenar su restitución en el cargo de presidente.

“Yo pido que se respete la Constitución en el debido proceso. Un ladrón, un asesino, un sicario y hasta el diablo merece el derecho de defensa y que se procese respetando el debido proceso”, declaró.

“El Parlamento no ha respetado el procedimiento de vacancia. Una vacancia exprés necesita 104 votos y no lo digo yo, lo dice el reglamento del Congreso”, añadió.

En ese sentido, Ayala indicó que el Congreso “no ha respetado nada” y ha vulnerado su propio reglamento, la Constitución y la Convención de Derechos Humanos en el caso de Castillo Terrones, por lo que se mostró confiado en que el Poder Judicial anulará la resolución legislativa.

“Que se declare nula, sin efecto. Es como decir que esa resolución no existió a la luz de la justicia. [Que sea restituido en el cargo] es el efecto: si no existe resolución, no existe destitución. Es automático”, subrayó.

Finalmente, Walter Ayala admitió que una eventual nulidad de la vacancia no garantiza la salida del penal Barbadillo de Pedro Castillo, quien viene cumpliendo prisión preventiva por los delitos de rebelión y conspiración.

“Los abogados que han venido asesorando al presidente Pedro Castillo buscan su libertad. Lo que yo netamente voy es al debido proceso, que no se ha respetado el procedimiento para vacarlo. Quiere decir que no se le dio el derecho a la defensa. [Su libertad] ya lo verá el Poder Judicial. En mi petitorio no dice que le den libertad”, acotó.