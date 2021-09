El presidente de la República, Pedro Castillo, y el primer ministro, Guido Bellido, participarán en la reunión entre el Gobierno central y los gobernadores regionales en la decimoquinta sesión del GORE Ejecutivo que se llevará a cabo en Iquitos, Loreto.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que Bellido Ugarte participará en la inauguración del evento que se realizará hoy jueves. Según El Peruano, el jefe de Estado, quien volvió al Perú este miércoles luego de participar en varios eventos a nivel internacional junto al canciller, Óscar Maúrtua, también estará en el decimoquinto GORE Ejecutivo que se extenderá hasta el viernes 24.

Cabe destacar que esta actividad se realizará un día después que se suspendiera la sesión del Consejo de Ministros que se suele realizar todos los miércoles de cada semana en Palacio de Gobierno. Según informó El Comercio, la cita con el gabinete ministerial se suspendió a pedido del propio Guido Bellido.

Esto, luego que surgiera una polémica entre el primer ministro y el vicecanciller Luis Enrique Chávez, luego que este señalara que el Perú no reconoce a ninguna autoridad legítima en Venezuela desde el 5 de enero del 2021.

“Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas”, escribió en respuesta Guido Bellido en Twitter, revelando también que Castillo se reunió con el presidente de Venezuela a pesar de que esto no fue informado ni agendado en la lista de actividades oficiales.

GORE Ejecutivo

Esta sesión del GORE Ejecutivo será la primera reunión con gobernadores regionales descentralizada en lo que va del gobierno de Pedro Castillo.

Se espera que, como en ediciones anteriores, el diálogo directo entre los ministros y los gobernadores regionales y sus equipos técnicos, fortalezcan las relaciones entre ambos niveles de gobierno y permitan mejorar el desarrollo territorial del país.

