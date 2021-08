Conforme a los criterios de Saber más

El presidente Pedro Castillo y el primer ministro Guido Bellido defendieron el jueves al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ante las críticas por sus constantes pronunciamientos sobre temas que le competen al Ejecutivo.

Castillo señaló que el exgobernador regional de Junín “está en su derecho [de opinar] porque es parte del partido [de gobierno]”.

Sin embargo, añadió: “[Él] No toma las decisiones. [...] El que toma las decisiones no es Cerrón, es Pedro Castillo. No nos encasillemos en esas cosas”.

Horas más tarde, el jefe del Gabinete Ministerial aseguró que Cerrón tiene derecho a opinar sobre temas coyunturales, tal como lo hacen los líderes de otras agrupaciones políticas.

“Todas las personas tienen el derecho a manifestarse, pero eso no es vinculante a lo que el gobierno trabaja. Lo saludamos, así como los líderes de Fuerza Popular se pronuncian, los líderes de otros partidos se expresan, Vladimir Cerrón tiene todo el derecho a opinar. Tenemos que respetar”, afirmó.

Una encuesta de El Comercio - Ipsos reveló que el 57% de peruanos considera que Bellido le hace más caso a Cerrón que a Castillo. Otro estudio de Ipsos, elaborada por encargo del portal Lampadia, mostró la semana pasada que el 84% cree que el fundador de Perú Libre debe alejarse del gobierno de Castillo y que es una mala influencia para él.

Esta semana, Cerrón cuestionó la salida de Héctor Béjar de la cancillería. También aseguró que su partido ya recolecta firmas para promover un referéndum por el cambio de Constitución, y afirmó que el Estado debería regular el mercado. El presidente Castillo –que no ofrece entrevistas a los medios– no se ha referido a estos asuntos.

Cerrón también expresó hace algunas semanas que el Perú saldría del Grupo de Lima, instancia creada en el 2017 para acompañar a la oposición al régimen de Nicolás Maduro y encontrar una solución pacífica a la crisis de Venezuela.

Consultado ayer sobre la permanencia de nuestro país en ese grupo, el mandatario respondió: “Hay que conversar con las instituciones. [...] Todo grupo u organización tiene que poner delante al Perú, al país primero”.

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la breve gestión de Béjar “hubo un viraje en torno al problema de Venezuela”.

Las mismas fuentes precisaron que el Gobierno prefiere apoyar “los esfuerzos que converjan” en el Grupo de Contacto Internacional, una instancia liderada por la Unión Europea para la búsqueda de una salida pacífica a la crisis en Venezuela.

Incertidumbre

Castillo había dicho que el jueves por la tarde se conocería al nuevo canciller, pero al cierre de esta edición no hubo ningún anuncio oficial.

“En la tarde debe salir el nombre. Estamos viendo que las personas que van a asumir esa responsabilidad agenden en la brevedad posible los tratados que hemos venido haciendo con los demás países concernientes a las vacunas”, comentó.

Pero hasta anoche en Palacio, la Presidencia del Consejo de Ministros y la cancillería se mantenía la incertidumbre por la demora en el nombramiento del nuevo ministro, según pudo conocer este Diario.

Este viernes se cumplen tres días desde la renuncia de Béjar, quien duró menos de tres semanas en un cargo clave en las negociaciones y gestiones para la compra y la llegada de vacunas contra el COVID-19.

Sin cargo. “Él [Cerrón] no trabaja ni va a trabajar [en el Gobierno]”, reiteró ayer el presidente Castillo. El exgobernador regional de Junín está inhabilitado para ejercer la función pública porque tiene una sentencia por corrupción desde el 2019.

Visita Palacio. El docente Grover Mamani se reunió ayer con Castillo en Palacio, según el registro oficial de visitas. Su posible nombramiento como director general de Gobierno Interior provocó las renuncias de los dos viceministros del Interior.

