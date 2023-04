Toledo cumple una orden de prisión preventiva de 18 meses por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos. El Ministerio Público ha solicitado 20 años y seis meses de cárcel para el otrora líder del desaparecido partido Perú Posible por presuntamente haber recibido más de US$30 millones de sobornos de Odebrecht para entregar la concesión de los tramos II y III de la carretera Interoceánica.

Castillo Terrones, por su parte, acata dos órdenes de prisión preventiva, una de 18 meses y otra de 36 meses. La primera por haber perpetrado un golpe de Estado el último 7 de diciembre, y la otra por presuntamente ser el cabecilla de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno durante su administración.

Y si bien el profesor cajamarquino dijo, en diferentes oportunidades a lo largo de su corto mandato, que no tenía experiencia política, este militó, entre el 2005 y 2017, en Perú Posible, el partido que fundó Toledo Manrique.

De acuerdo al portal del Infogob del JNE, Castillo se inscribió a la agrupación de la chacana en enero de 2005 y estuvo afiliado hasta mediados de julio de 2017, cuando el registro de ese partido fue cancelado. Un año antes, el expresidente procesado por el Caso Lava Jato intentó llegar a Palacio de Gobierno, pero solo obtuvo el 1,304% de los votos. Es decir, no pasó la valla electoral.

En el 2002, un año después del inicio del gobierno toledista, el docente postuló sin éxito a la alcaldía distrital de Anguía (Chota, Cajamarca) bajo el símbolo de la chacana.

El vacado expresidente quedó en cuarto lugar en aquella elección municipal con el 8,821% de los votos.

Jorge Villacorta, exsecretario de Organización de Perú Posible, recuerda a Castillo Terrones como un militante “respetuoso y disciplinado”, pero a la vez “distante”.

“De lo poco que recuerdo de Castillo es que no era responsable de Cajamarca, ni siquiera del distrito por el que postuló, fue un militante que fue candidato” Jorge Villacorta

Villacorta dijo que conversó solo una vez con el exmandatario, cuando llegó a Lima a informar a su secretaría sobre su candidatura distrital. “Fue distante, y su visión política era muy local en ese momento”, finalizó.

“Nunca tuvo protagonismo en el partido”

El actual alcalde de Surco, Carlos Bruce- quien fue secretario general de Perú Posible en el 2002- dijo a El Comercio que no recuerda a Castillo como afiliado al referido partido.

“La verdad no lo recuerdo, yo no lo ubicada, era uno entre cientos” Carlos Bruce, alcalde de Surco y exministro de Vivienda

Una posición similar tuvo Luis Thais, ex secretario general de Perú Posible, al referir que Castillo nunca fue dirigente ni en Chota, sino solamente “un militante”. “Nunca lo conocí, y las veces que fui a Cajamarca no viajé a Chota. Yo no lo tuve en el radar [hasta la huelga de maestros de 2017]”, expresó a este Diario.

Thais, además, precisó que después del 2002, el maestro no volvió a ser candidato “a nada” por la desaparecida agrupación.

A su turno, el exministro de Trabajo Juan Sheput sostuvo que Castillo Terrones fue “un dirigente distrital, absolutamente marginal, al punto que la mayoría no lo conoce”. “Para muchos militantes de Perú Posible ha sido una sorpresa que él haya estado inscrito al partido tanto tiempo, él nunca tuvo una vida protagónica en la agrupación”, remarcó.

Sheput, quien perteneció al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido de la chacana, indicó que el vacado expresidente no llegó a tener un alcance provincial, “mucho menos nacional”.

“Nosotros realizábamos coordinaciones con dirigentes de Cajamarca, pero en ninguna estuvo Castillo”, finalizó.

Por su parte, el alcalde de Puente Piedra, Rennan Espinoza, excongresista de Perú Posible, señaló que no llegó a conocer a Castillo, cuando estuvo afiliado a Perú Posible. “No he escuchado su nombre, lo más probable es que solo haya sido un militante, no perteneció a la estructura orgánica del partido”, subrayó.

¿El penal de Barbadillo podría ser el escenario entre un encuentro entre Castillo y Toledo? Al respecto Roberto Su, abogado del otrora líder de Perú Posible, dijo que su cliente “nunca” le ha hablado del profesor, y menos de Fujimori, el primer huésped de la cárcel destinada para los expresidentes en el Perú.