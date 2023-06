— ¿Cuál es la ideología de Libertad Popular? ¿Es un partido de derecha?

Nosotros tenemos un pensamiento liberal, es decir de defensa de la libertad en su amplio sentido, creemos en las libertades políticas, creemos que la persona humana es el fin supremo en la sociedad y del Estado. Y por esa razón, el Estado tiene que estar al servicio de la persona y no al revés que los ciudadanos sirvan a un Estado que los controle. De otro lado, creemos en la libertad económica, por lo tanto, nos adherimos a la economía social de mercado, que es el régimen económico que establece la Constitución. La iniciativa privada debe ser la fuente generadora de la riqueza.

Necesitamos de un Estado eficiente, es imperdonable que hoy cuando el Estado tiene recursos, estos no sean gastados en beneficio de las personas, el drama del Perú en el pasado era que teníamos a un Estado sin recursos y llegó inclusive a quebrar, que fue lo que ocurrió en el primer gobierno de Alan García. Ese fue el puntillazo final a la aventura del Estado empresario. En la actualidad es diferente, el Estado tiene recursos, sin embargos tenemos a 3 millones de compatriotas sin agua, eso es inadmisible en democracia.

— ¿Entonces, por lo que dice son un partido de derecha?

Somos un partido que defiende la libertad, la democracia y el Estado de derecho, condenamos la dictadura sea esta de izquierda o de derecha. Ese es el pensamiento de Libertad Popular, ahora, cómo nos quieren calificar, la ciudadanía tiene la libertad de hacerlo.

— Desde las elecciones de 1990, Mario Vargas Llosa no ha sido cercano a un partido político. ¿Cómo se ha dado la afiliación del nobel de Literatura a Libertad Popular?

Esta es una adición que nos honra, sobre todo teniendo en cuenta- como lo ha expresado el presidente del partido, Rafael Belaunde Llosa- de que se trata del peruano más ilustre y esta [afiliación] es una muestra de simpatía, es un respaldo que nos obliga a realizar un trabajo con absoluta seriedad.

— ¿Vargas Llosa tendrá un rol activo? ¿O su inscripción como militante es más bien un acto simbólico?

Su inscripción está llena de simbolismo, como es de dominio público, el doctor Vargas Llosa no vive en el Perú, la mayor parte del tiempo la pasa en Europa, y bueno ya tiene 87 años. Entonces, hay que respetar claramente su modo de vida. Nosotros vemos esta adhesión como simbólica y es una muestra de simpatía por la causa de Libertad Popular. Naturalmente, el pensamiento de Vargas Llosa, su trayectoria democrática y su defensa de la libertad, que es un ejemplo para el mundo iberoamericano, a nosotros este apoyo nos abruma y nos honra.

— ¿Hay otras personalidades que se van a sumar a Libertad Popular? ¿Puede adelantar algunos nombres?

Nosotros queremos que se sume la mayor cantidad de ciudadanos, no solamente personalidades. Es decir, queremos abrir un espacio para que la gente participe en política. Uno de los grandes problemas de la democracia peruana es que la gente crítica, pero no participa. Entonces, si dejamos vacíos los espacios otras agrupaciones llenan esos vacíos. Y es precisamente lo que está ocurriendo en este momento en el Parlamento.

— La presidenta Boluarte tiene poco más de seis meses en el poder. ¿Cómo calificaría a este gobierno?

Yo creo que es un gobierno muy deficiente, con graves problemas en la gestión pública, con una falta de liderazgo político y que está privilegiando sus intereses y no el interés nacional. De otro lado, la presidente Boluarte no ha honrado su palabra, ella se comprometió ante el país a convocar a elecciones generales anticipadas, luego cambió de parecer, inclusive después de haber enviado un proyecto de reforma. Ahora dice que se queda hasta el 2026, pero no vemos un objetivo, un norte claro, un programa de gobierno y de políticas de Estado. Esta parálisis al país no le hace bien, sobre todo en lo económico, por más que tengamos una economía sólida, por más que tengamos a un BCR que defienda la estabilidad monetaria, la poca capacidad del gobierno nacional y el preocupante inicio de gestión en las regiones y municipales, no nos generan optimismo. Además, da la impresión que en este momento la presidenta Boluarte es una presa del Parlamento.

— Usted indicó que la presidenta Boluarte “está secuestrada” por el Congreso. ¿A qué se refiere con ello?

Que, ante la falta de un partido en el Parlamento, de congresistas, dependa su suerte al criterio de aquellos que controlan el Parlamento. Es decir, hoy el Parlamento defiende los intereses en un mismo sentido, derecha e izquierda, prueba de ello es el escandaloso caso de la elección del defensor del Pueblo.

— La presidenta Boluarte ha dicho que el adelanto de elección “está cerrado” y que ella seguirá trabajando “hasta julio de 2026″. ¿Realmente se ha dado vuelta a esta página? ¿Un gobierno sin una bancada en el Congreso puede resistir tres años?

Precisamente, ese es uno de los problemas más críticos [de Boluarte], no tiene partido político, no tiene una defensa en el Parlamento de las ideas del gobierno, tampoco vemos una acción de los ministros que participen en el debate nacional y defiendan en el propio foro parlamentario sus iniciativas y a eso me refería con una carencia de liderazgo. Desde el punto de vista constitucional es indiscutible el acceso y el ejercicio del poder que tiene la presidenta, ella es claramente la continuidad del gobierno de Pedro Castillo. Si ella está en la Presidencia es porque formó parte de esa fórmula.

Acá lo llamativo es que la izquierda ha tratado de vender la idea de que este es un gobierno entre la señora Boluarte y la derecha y no es así. Fuerza Popular y Perú Libre en varias ocasiones en temas sensible han votado en común [en el Congreso], no solo para encubrir actos ilícitos, como es el escandalo de Los Niños de Acción Popular y “los mocha sueldos”, sino también para la elección del defensor del Pueblo, a favor nada menos que del abogado de Vladimir Cerrón . O lo que ha ocurrido [el miércoles], donde han votado unidos para inhabilitar políticamente a la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

— La CIDH, en un extenso informe, ha señalado que hubo “graves violaciones de derechos humanos” en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Pese a ello, el Ejecutivo no ha asumido si quiera un mínimo de responsabilidad política. ¿Le sorprende que Alberto Otárola continúe en la PCM?

Yo creo que ese es el principal problema que afecta la gobernabilidad a nivel interno en el país y la reputación internacional del gobierno de la presidenta Boluarte. Es inadmisible que en democracia hayamos tenido 49 muertos y que el gobierno a estas alturas teniendo la información de lo acontecido, no dé cuenta de los hechos y, por el contrario, haya intentando lavarse las manos, tanto la presidenta Boluarte como el primer ministro Otárola.

Ahora hay que preguntarnos por qué el Parlamento, por ejemplo, no censura a Otárola o por qué no toca a la presidenta Boluarte. Porque saben que, si cae la señora Boluarte, se tendrían que adelantar las elecciones generales y está claro que la extrema izquierda y la extrema derecha en el Parlamento no quieren un anticipo de elecciones generales. Esa es otro acuerdo notorio entre el Parlamento y el gobierno, que permite a través de esta cohabitación política la permanencia en el cargo de Boluarte y Otárola.

— ¿Está de acuerdo con la ley aprobada por el Congreso que le permite a Boluarte ejercer la presidencia de manera remota? ¿No se debía modificar la Constitución para ello?

No, esta es una ley claramente anticonstitucional, la Constitución solo se puede reformar de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 206 de la Constitución, una ley no tiene la misma jerarquía legal que la Constitución, por lo tanto, que una norma de menor jerarquía modifique la Constitución es claramente anticonstitucional al margen del objetivo. Claro que es importante que la presidenta participe en lo que se llama ahora diplomacia presidencia, que tenga una activa presencia en foros internacionales, cosa que no está ocurriendo. Pero hay que seguir la vía que establece la Constitución, no hay que violar el orden constitucional bajo ninguna circunstancia. El fin no justifica los medios.

— El Congreso ha inhabilitado a la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos por no haber continuado con la investigación al expresidente Castillo. ¿Esta medida está dentro de los parámetros constitucionales?

No, yo creo que es una resolución que no solo carece de sustento constitucional, sino que es una amenaza a la independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, no se puede sancionar a un fiscal o un juez en base a criterios políticos. La ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos aplicó un criterio jurídico que dicho sea de paso lo varió, porque, por ejemplo, su hoy acusadora Gladys Echaíz cuando se presentaron las acusaciones contra el expresidente Alan García [en su segundo mandato] no les dio trámite, y [el miércoles], sin embargo, ha votado a favor de esta acusación e inhabilitación política. No se puede sancionar a un juez o a un fiscal por sus criterios jurídicos, por la manera en la que administra o interpreta la ley, creo que la criminalización de estos actos violenta el orden constitucional y legal del país.

— En el Parlamento, Fuerza Popular era uno de los principales impulsores de la bicameralidad, pero recientemente Keiko Fujimori dijo que el actual Congreso no tiene legitimidad para hacer esta reforma. ¿Existe un doble discurso en ese partido?

Sin duda alguna […] Los actos de Fuerza Popular en los últimos meses demuestran incongruencia, no solo cuando ha votado conjuntamente con Perú Libre, que se suponía era el adversario, sino que se han puesto de acuerdo para votar en favor del abogado de Cerrón y darle el poder de ser defensor del Pueblo, eso me parece imperdonable y vergonzoso.

— Usted fue primer ministro durante el gobierno de Humala. ¿Conoce a Josué Gutiérrez? ¿Cumple con el perfil para ser defensor del Pueblo?

Lo he tratado y creo que no tiene las condiciones para desempeñarse como defensor del Pueblo. Un abogado tiene obviamente la libertad y la garantía para defender a personas, pero si aspira a ser defensor del Pueblo no puede actuar con el cinismo de Gutiérrez, que después de haber defendido a un delincuente, ahora con impavidez haya sido elegido por el favor político de Cerrón como defensor del Pueblo.

— Un sector ha advertido que el Congreso, tras realizar cambios en el TC y la Defensoría del Pueblo, ahora va por los órganos electorales. ¿Usted comparte esa postura? ¿Y cuáles serían los peligros si esto se concreta?

A mí no me gusta especular ni anticiparme a los hechos, hasta ahora da esa impresión, pero el Parlamento no ha logrado o digamos concretado esa iniciativa. Yo creo que cargarse a los organismos electorales por temas políticos es una amenaza a la estabilidad y a la institucionalidad democrática del país.

— ¿Cómo evalúa el rol del Congreso en medio de esta crisis política?

El Congreso es cómplice de la crisis política y en estas últimas semanas la ha agravado, prueba de ello es el encubrimiento de las conductas ilícitas de los denominados parlamentarios “mocha sueldos” hasta lo que ha ocurrido [el miércoles], cuando se ha aprobado la inhabilitación a Ávalos, se ha aprobado violando la Constitución el teletrabajo de la presidenta y una cosa grave que ha pasado desapercibida es que se han cargado con la reforma educativa y la meritocracia en el magisterio. Esto último da la impresión de ser un pago o un favor político para el Bloque Magisterial y un sector de Perú Libre.

— Vargas Llosa inicialmente defendió los argumentos de Keiko Fujimori, cuando ella denunció fraude en la segunda vuelta de 2021. Recientemente, la excongresista reconoció que Boluarte llegó legalmente a la Presidencia. ¿Usted ha podido hablar con él sobre este tema?

Yo, en primer lugar, no soy vocero de Mario Vargas Llosa. En segundo lugar, hasta donde recuerdo, lo que pidió el doctor Vargas Llosa lo que pidió fue una indagación exhaustiva de las denuncias, pero él en todo momento dijo que iba a acatar la resolución del JNE y hay declaraciones de nuestro nobel en ese sentido.

Ahora respecto a la declaración de Keiko Fujimori es otra incongruencia más, entonces nos guste o no ganó Castillo, y el Congreso ha tenido la oportunidad de investigar con todo el apoyo y no ha podido probar el fraude. Castillo ganó por muchas razonas, no solo por el antifujimorismo, sino también por una serie de aspectos, la demagogia, la división, fomentar el enfrentamiento entre peruanos y además, un sector importante de la ciudadanía no fue a votar, hubo un ausentismo importante en esa elección. Al momento de hacer una valoración hay que tener en cuenta todos estos aspectos.

— Usted intentó postular a la Presidencia en el 2021. ¿Lo hará con Libertad Popular?

Yo no intenté postular a la Presidencia, me inscribí a un partido y hubo un propósito de realizar elecciones primarias que no se pudieron llevar a cabo.

— Pero en esas internas usted iba a una precandidatura presidencial…

Pero no llegó a ocurrir. Ahora el líder, el presidente del partido es Rafael Belaunde Llosa, él es la cabeza notoria del partido, y más adelante el partido tomará libremente la decisión más sabía. No descartamos nosotros un diálogo con otras fuerzas democráticas que tengan puntos de vista similares a Libertad Popular y podamos concretar acuerdos o consensos en base a un programa de gobierno, no a pactos políticos siniestros como los que estamos viendo ahora. El objetivo principal del partido ahora es consolidar su presencia nacional y la elaboración de un plan de gobierno.