El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, aseguró estar dispuesto a responder ante cualquier investigación que se realice por las contrataciones que el Estado hizo a dos familiares suyos cuando ya ocupaba el cargo dentro del Gabinete, hechos que calificó como “errores” que ya fueron subsanados.

“Mi hija y el hijo de mi esposa han cometido una falta, han cometido un error, ya lo han corregido. Debe aplicarse el proceso correspondiente y yo aseguro y me someto a todas las investigaciones que deseen de que yo no he tenido ninguna injerencia en esto”, aseguró en declaraciones a RPP este viernes 26 de noviembre.

Teresa Charo Francke Rojo, hija del ministro de Economía, presentó su renuncia a la empresa Programa Apollo SAC a inicios de julio del 2021. Sin embargo, esta renuncia no fue reportada ante el Organismo de las Contrataciones del Estado (OSCE) y la empresa obtuvo un contrato con la empresa Emilima.

Pedro Francke negó haber tenido injerencia en las contrataciones y dijo estar dispuesto a ser investigado. (RPP)

Debido a esta situación, la gerente de Apollo reportó el hecho a la entidad contratante para pedir la nulidad del contrato y entregó un cheque por el monto de S/5.500 por los servicios contratados cuando Francke era ministro.

El hijastro de Pedro Francke, Alejandro Martín Mirones Mendoza, tuvo dos contrataciones ante el Ministerio de Educación durante el gobierno de Pedro Castillo y con Francke dentro del Gabinete. Por esto, el contratado pidió que se declare la nulidad de las órdenes de servicio y devolvió los dos últimos pagos que ascienden a unos S/6 mil.

“Yo he dicho claramente que no he tenido absolutamente ninguna injerencia en eso y estoy dispuesto a que se hagan todas las investigaciones que deseen porque el que no la debe no la tema [...] Que lo investigue la prensa, quien desee, yo estoy muy claro en que no he cometido ninguna falta”, manifestó el ministro de Economía.

