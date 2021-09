El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, descartó que haya algún tipo de fraccionamiento en el gabinete que integra y que encabeza Guido Bellido, al considerar que pueden haber diferencias entre las opiniones de sus miembros que se superan “dialogando”.

“Yo no veo que haya fraccionamiento. Creo que en algunas cosas puede haber diferencias de opiniones y para eso uno está ahí, para discutir, coordinar y caminar todos juntos como equipo. En mi opinión personal, yo no veo que haya un fraccionamiento”, respondió en una entrevista a Exitosa.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comentó esto al ser consultado sobre las discrepancias que surgieron entre el primer ministro, Guido Bellido, y el vicecanciller Luis Enrique Chávez respecto a que el Perú no reconoce a ninguna autoridad legítima en Venezuela desde el 5 de enero.

Pedro Francke, ministro de Economía, aseguró que no ve un fraccionamiento en el gabinete. (Exitosa)

“Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas”, escribió Bellido Ugarte en Twitter.

Al respecto, Pedro Francke aseguró que el presidente Pedro Castillo debería estar dialogando con el canciller Óscar Maúrtua y Guido Bellido para resolver estos “malentendidos”, tras recordar que es potestad del jefe de Estado decidir si hace cambios en el gabinete.

“El cambio de gabinete es una potestad del presidente de la República. Ahora, yo estoy seguro que en estos días el presidente, con el premier (Guido Bellido) y con el canciller [...] van a tener un diálogo estos días y van a resolver estos temas, estos malentendidos que quizá pudieran haber habido”, manifestó.

