Pedro Pablo Kuczynski (PPK) fue llevado a una clínica local por una emergencia en su estado de salud, según informó su abogado. (Foto: Ministerio Público)
Pedro Pablo Kuczynski (PPK) fue llevado a una clínica local por una emergencia en su estado de salud, según informó su abogado. (Foto: Ministerio Público)
Por Redacción EC

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) fue trasladado a una clínica privada del distrito de San Isidro por una “emergencia estomacal”, según confirmó su abogado, Julio Midolo, a El Comercio.

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