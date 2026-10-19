El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) fue trasladado a una clínica privada del distrito de San Isidro por una “emergencia estomacal”, según confirmó su abogado, Julio Midolo, a El Comercio.

“Ya salió, fue por una emergencia estomacal que ya se controló”, señaló el letrado en conversación con este Diario sobre la salud del exmandatario, quien cumplió 88 años a principios de este mes.

Midolo descartó que se trate de algo grave y mencionó que a Kuczynski Godard se le ha recomendado seguir un tratamiento ambulatorio, tomar antibióticos y rehidratantes.

“Le han recetado tratamiento ambulatorio, antibiótico y rehidratantes. Nada de consideración, felizmente”, detalló.

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Hace una semana el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada levantó la medida de impedimento de salida del país dictada contra PPK, en el marco del proceso que afrontaba por el presunto delito de lavado de activos.

Dicha instancia declaró ejecutoriada la resolución emitida el 20 de agosto por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que ordenó archivar el proceso en contra del exmandatario por la presunta recepción de aportes ilícitos en la campaña electoral del 2011.

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Asimismo, dispuso cursar los oficios a la Superintendencia Nacional de Migraciones, así como a la Policía Nacional (PNP), a fin de hacer efectivo el levantamiento de la medida restrictiva contra Kuczynski Godard.

De igual modo, ordenó emitir los oficios correspondientes a fin de anular los antecedentes policiales, penales y judiciales que se hubieran generado en el proceso contra el expresidente.

Kuczynski era investigado por cuatro hechos: uso de ‘pitufeo’ y registro de falsos aportantes, introducción de dinero ilícito mediante actividades de recaudación, préstamos de dinero al partido Peruanos por el Kambio (PPK) e introducción de dinero ilícito mediante “actividades de recaudación”.

El expresidente aún debe afrontar otros dos procesos judiciales que siguen su curso. Uno de ellos, es por el caso Westfield Capital e IIRSA Norte que se encuentra en control de acusación y donde la fiscalía solicitó 35 años de prisión para Kuczynski.

El segundo caso contra el exmandatario, que se encuentra en investigación preparatoria, se encuentra vinculado a un presunto favorecimiento a la empresa Odebrecht por el caso Trasvase de Olmos.