El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) salió del Perú este 20 de noviembre con destino a los Estados Unidos. El exmandatario abordó un vuelo comercial desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, según pudo conocer El Comercio, luego de que quedaran sin efecto las restricciones judiciales que le impedían salir del país.

El exmandatario, viajó esta mañana rumbo a Miami. Su abogado defensor, Julio Midolo, informó previamente a RPP que completó de manera regular los controles migratorios ante la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía Nacional del Perú.

“Está actualmente en compañía de su familia y va a pasar algún tiempo con ellos. También tiene la intención de ir a la Clínica Mayo para poder evaluar la prótesis valvular que él tiene desde hace muchos años”, mencionó la defensa legal este viernes.

PPK sin impedimento de salida del país

La salida del país de Kuczynski se concretó después de que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resolviera levantar el impedimento de salida del país por 18 meses que pesaba sobre el exjefe de Estado desde el 18 de junio de 2025. El juez Eiser Jiménez Coronel emitió la resolución el 7 de octubre, ordenando también la anulación de los antecedentes policiales, penales y judiciales generados en este expediente al haber quedado concluido el proceso.

La medida judicial quedó sin efecto tras la decisión de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que el 20 de agosto dispuso el archivo definitivo de la investigación por presunto lavado de activos sobre aportes a la campaña electoral del 2016. El tribunal fundamentó el archivamiento en precedentes del Tribunal Constitucional, los cuales determinaron que la recepción de fondos para campañas políticas resultaba atípica en el periodo en que ocurrieron los hechos investigados.