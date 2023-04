El siguiente informe fue publicado el 2 de octubre del 2022 al cierre de la campaña municipal cuando Daniel Urresti era candidato a la Alcaldía de Lima por Podemos Perú y republicado este 12 de abril poco antes del inicio de la lectura de su sentencia por el asesinato de Hugo Bustíos. La fiscalía pide 25 años de cárcel contra él.

“Soy totalmente respetuoso de la prensa”, asegura Daniel Urresti Elera, quien desde hace 35 años tiene pendiente responder a la justicia por el asesinato del corresponsal de la revista Caretas Hugo Bustíos, en Ayacucho.

La frase es de un día después de protagonizar un altercado con la periodista Josefina Townsend durante el debate electoral municipal. Urresti, reclamaba, iracundo, que la moderadora le haya formulado una pregunta sobre sus procesos judiciales y sobre su candidato a teniente alcalde, José Luna Morales.

No es la primera vez que el también exministro del Interior pierde los papeles ante los periodistas o fustiga a los medios de comunicación.

El militar retirado postuló a la alcaldía de Lima de la mano de Podemos Perú. Según las cifras de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 97.595% de las actas procesadas (100% contabilizadas), Rafaél López Aliaga (Renovación Popular) obtiene el 26.287%, mientras que Daniel Urresti el 25.379% de votos.

Natural de Huancabamba, Urresti Elera (66) tuvo una carrera en el Ejército Peruano y se retiró con el grado de general.

Se especializó en Ciencias Militares en la Escuela Militar de Chorrillos y realizó estudios en la Escuela de Operaciones Psicológicas del Ejército y sobre Defensa en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN). Además, tiene una maestría en Ingeniería Electrónica con mención en Telemática por la Universidad Nacional Federico Villarreal.

Su primera aparición en la arena política fue de la mano del expresidente Ollanta Humala que, en el 2014, lo nombró ministro del Interior. Previo a ello, venía trabajando para dicho gobierno como asesor y Alto Comisionado en asuntos de formalización de la minería e interdicción de la minería ilegal.

Urresti ha probado las mieles y hieles de la política, actividad que no ha querido abandonar desde su designación como ministro del Interior (2014). Aunque, otros han tratado de apartarla de ella.

Durante su desempeño como ministro del Interior su actitud hacia los medios de prensa fue confrontacional. No solo tuvo impases directos con los periodistas; sino también con el gremio en general al que en diversas oportunidades acusó de “libertinaje”.

Ello generó que el Colegio de Periodistas de Lima emitiera un comunicado condenando las acciones de Urresti por “sus permanentes roces con los hombres de prensa”; ya que sus agresiones constituían un estímulo para que la Policía vea como enemigos a los hombres de prensa.

No fue el único llamado de atención, la expresidenta del Consejo de Ministros Ana Jara, también exhortó al entonces ministro cesar con las agresiones a través de las redes sociales no solo a los medios de comunicación; sino también a sus opositores políticos.

Sin embargo, como en la actualidad, Urresti continuó con dicha actitud mientras desempeñó su cargo ministerial, en febrero de 2015.

En aquel entonces tuvo que dimitir a su cargo tras las críticas por el uso de la fuerza excesiva de parte de algunos policías durante las represiones al interior del país y operativos.

En diciembre de ese año, anunció que postularía a la presidencia por el Partido Nacionalista. Sin embargo, tres meses después fue desembarcado por el propio comité interno del partido presidido por Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y otros.

La razón fue la poca aceptación que tuvo su candidatura y el temor de perder la inscripción partidaria por no superar la valla electoral.

En abril del 2018 se presentó como candidato a la Alcaldía de Lima por el partido Podemos Perú (PP) de José Luna Gálvez -investigado actualmente como parte de una organización criminal que habría inscrito irregularmente su agrupación política ante la Onpe- sin embargo no tuvo éxito y quedó en segundo lugar.

Urresti lleva en su plancha municipal a José Luna Morales, hijo del fundador de Podemos Perú, quien tiene una investigación suspendida por el mismo caso en el su padre se encuentra procesado judicialmente.

Luego de ello, el militar en retiro se dedicó a asesorar y trabajar como gerente de seguridad en la Municipalidad de Los Olivos. Cuatro meses después de asumir, puso su cargo a disposición tras ser denunciado una vez más por abuso en el uso de la fuerza por parte del serenazgo municipal.

En el 2020, fue electo congresista por PP para las elecciones complementarias del 2022 tras la disolución del Parlamento en 2019.

Según la hoja de vida que declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones, Urresti consignó una condena por difamación. En agosto del 2019 fue sentenciado a un año de pena suspendida.

Además, señala que tiene otras denuncias por su actuación como Alto Comisionado de la Minería Ilegal, abuso de autoridad por su actuación como gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad de los Olivos y además, consignó haber tenido una denuncia por violencia psicológica cuya rehabilitación obra en el expediente 126-2015.

A lo largo de la campaña electoral municipal este Diario dio cuenta de la agresiva campaña que Urresti desplegó en las redes sociales, la cual incluía publicidad pagada para atacar a los que fueron sus rivales en la contienda electoral.

Durante su carrera, el candidato ha querido ser símbolo de la lucha contra inseguridad ciudadana. Su peculiar estilo lo llevaba a usar el gorro y casaca de la Policía Nacional; sin embargo tuvo que reemplazarlos por atuendos con su nombre tras recibir críticas por el uso de implementos oficiales.

Fiscalía pide 25 años de cárcel

Desde el 2009, Urresti Elera viene siendo investigado por la fiscalía y procesado en el Poder Judicial como presunto autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos y por la tentativa de homicidio del también hombre de prensa, Eduardo Rojas Arce.

Por ello, el fiscal superior Luis Pinto Saavedra de la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional ha solicitado 25 años de cárcel para Urresti Elera. Además, pague una reparación civil de 500 mil soles, en razón de 300 mil nuevos soles para los herederos de Bustíos y 200 mil soles a los herederos de Rojas.

Ambos periodistas fueron emboscados por un destacamento militar de la Base Contrasubversiva de Castropampa cuando acudían a cubrir el asesinato de la pobladora Primitiva Jorge Ayala y de su hijo en Erapata, una localidad de la provincia de Huanta (Ayacucho). Este hecho se produjo el 24 de noviembre, en 1988.

Si bien Rojas pudo sobrevivir, el cuerpo de Bustíos -quien era el blanco del ataque- fue dinamitado tras caer de la moto en la que viajaban.

Los hechos fueron presenciados por Margarita Patiño, esposa de Bustíos, quien en el 2002 narró las desgarradoras escenas ante la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación.

“Empujan la puerta, porque la puerta era de madera. Mamá Maca, mamá Maquita, mamá Maquita, yo me llamo Margarita y me dicen Maquita ¿no? Y yo le digo, qué pasa, le digo así, y era Alejandro Ortiz Serna, y me dice, mamá Maca el Docto don Hugo ya no está, lo mató el Ejército, Ojos de gato. Me dice, lo quieren destrozar, desaparecer, porque él se quería levantar y cuando se levantó, le dijo a Eduardo, corre Eduardo no es sendero, es el Ejército, sálvate y en eso se le ha acercado el Ojos de gato y le dice, ¡ahh cojudo estás hablando! y le ha metido una granada y le ha dicho, que te recojan con cucharita”

Margarita Patiño, viuda de Hugo Bustíos ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación, abril del 2022