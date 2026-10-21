Reconocido periodista falleció este 21 de octubre a los 74 años. (Foto Andina / Difusión)
Reconocido periodista falleció este 21 de octubre a los 74 años. (Foto Andina / Difusión)
Por Redacción EC

Dennis Javier Vargas Marín, reconocido periodista de RPP y excongresista, falleció este miércoles a los 74 años de edad. El pleno del Senado, al inicio de su sesión, guardó un minuto de silencio y la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también expresó su pesar.

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