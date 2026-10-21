Dennis Javier Vargas Marín, reconocido periodista de RPP y excongresista, falleció este miércoles a los 74 años de edad. El pleno del Senado, al inicio de su sesión, guardó un minuto de silencio y la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también expresó su pesar.

Nació el 18 de mayo de 1952 en San Miguel de Mamara, Apurímac. Su trayectoria pública se inició en el periodismo radial, que ejerció desde muy joven.

#PlenoDelSenado guardó un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del excongresista Dennis Vargas Marín. https://t.co/ybob8vcsaE — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 21, 2026

Vargas Marín trabajó en Radio Tahuantinsuyo, en el Cusco, como narrador deportivo. Luego se trasladó a Lima y estudió Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su carrera era una combinación de actividad periodística, formación jurídica y docencia universitaria.

Fue director de Noticias de RPP entre 1979 y 1985.

En los años 90, Vargas Marín se acercó a la política activa. Llegó al Congreso de la República tras las elecciones generales del 9 de abril de 1995. En esa ocasión, fue electo por la Alianza CODE-País Posible, cuyo candidato presidencial era Alejandro Toledo.

Durante el período 1995-2000, CODE-País Posible solo logró tener dos parlamentarios: Dennis Vargas Marín y Enrique Pulgar Lucas. Los dos se pasaron al oficialismo, es decir, a la agrupación fujimorista Cambio 90-Nueva Mayoría.

Llegó a presidir la Comisión de Derechos Humanos y Pacificación del Congreso (1998-1999).

Posteriormente, durante las elecciones del 2006, Dennis Vargas Marín se acercó a Alianza para el Progreso (APP). Sin embargo, este grupo político no pasó la valla electoral (obtuvo 248 mil votos, es decir el 2,3%).

Varios años después, Vargas Marín se desempeñó como Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad César Vallejo. En 2012, fue designado representante de las facultades de Comunicación Social y Periodismo ante el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV).

(Fuente: Archivo El Comercio)

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