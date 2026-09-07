Gastón Acurio Velarde junto a su esposa. El exsenador de Acción Popular falleció a los 95 años. (Foto: Archivo GEC)
Gastón Acurio Velarde junto a su esposa. El exsenador de Acción Popular falleció a los 95 años. (Foto: Archivo GEC)
Por Redacción EC

Gastón Acurio Velarde, exsenador, líder histórico de Acción Popular y padre del reconocido chef peruano Gastón Acurio, falleció este lunes 7 de setiembre a los 95 años, según confirmó su hijo a través de sus redes sociales.

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