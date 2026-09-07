Gastón Acurio Velarde, exsenador, líder histórico de Acción Popular y padre del reconocido chef peruano Gastón Acurio, falleció este lunes 7 de setiembre a los 95 años, según confirmó su hijo a través de sus redes sociales.

Ingeniero civil de profesión, natural del Cusco, Acurio Velarde decidió incursionar en la política desde su juventud en el partido Acción Popular, fundado por el expresidente Fernando Belaúnde Terry, de quien era muy cercano.

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Durante su larga trayectoria política fue senador, ministro de Estado y secretario general de la agrupación de la lampa.

En declaraciones a El Comercio, el exdiputado Edmundo del Águila Morote destacó la figura de Gastón Acurio Velarde, a quien calificó como un “hombre de un buen discurso político” y “pegado a la línea política de Acción Popular en los momentos más difíciles”.

“Era una persona muy activa, conocía los problemas del Perú, sobre todo de su departamento. Hablaba el quechua. Está entre los líderes de primera línea que tuvo Belaunde”, agregó.

Como legado de Gastón Acurio Velarde, resaltó que la política “es para servir, no para servirse”.

“La juventud debe entender que hubo una época en el Perú en la que los políticos llegaban al Gobierno, ya sea como senadores o como ministros, para servir al Perú. Ese es su ejemplo importante”, sentenció.

Su trayectoria política

Acurio Velarde fue ministro de Fomento y Obras Públicas en el primer gobierno de Belaunde Terry (1963-1968). Ejerció dicha función por casi dos años.

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Tras el fin de gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez y el retorno de la democracia, en 1980 fue electo senador por la región Cusco en el segundo gobierno de Belaunde (1980-1985), siendo reelecto en el cargo para el periodo 1985-1990.

Elegido para un tercer periodo consecutivo en las elecciones de 1990, esta vez su gestión se vio recortada el 5 de abril de 1992 tras el cierre del Congreso de la República por el entonces presidente Alberto Fujimori.

Luego de una fallida postulación al Parlamento en 1995 -siempre con Acción Popular-, Gastón Acurio Velarde decidió alejarse de la política. Pese a ello, mantenía el cargo de miembro vitalicio del Comité Político del partido de la lampa.