El periodista Carlos Paredes, director del programa “Contra Corriente”, de Willax Televisión, aseguró que él y su equipo periodístico sufren acoso judicial del Instituto de Defensa Legal (IDL). Esto luego de que esa institución lo denunciara ante el Ministerio Público por emitir un reportaje sobre su información bancaria.

El último cinco de agosto, la fiscalía resolvió iniciar diligencias preliminares contra Paredes y el conductor de “Contra Corriente”, el periodista Augusto Thorndike, en respuesta a una denuncia de IDL por el presunto delito de violación del secreto de las comunicaciones, en la modalidad de violación de correspondencia.

“Consideramos que lo que quiere [IDL] es criminalizar el periodismo de investigación porque cree que así nos van a detener. [...] En mi opinión, es un acoso judicial contra el equipo de ‘Contra Corriente’ porque no les gusta que investiguemos periodísticamente sus actividades, que consideramos de alto interés público”, dijo a El Comercio.

En detalle

El IDL denunció a Paredes y Thorndike por el reportaje titulado “IDL recibe millonarias donaciones sin control del Estado”, que fue emitido el último 19 de mayo.

La institución acusó a ambos periodistas por exponer un documento que le cursó el banco BBVA. Según señaló, el documento tiene información que no es de interés público, como cuentas, movimientos y transferencias bancarias.

No obstante, Paredes señaló: “El IDL no me ha denunciado una vez, sino cuatro veces en procesos distintos en los últimos meses. [...] A nosotros nos llegó, en sobre cerrado, el reporte de siete cuentas bancarias que tienen en bancos locales, que es la plata que reciben de la fundación Open Society y otras. Y como periodistas, consideramos que - siendo IDL una ONG que desde nuestro punto de vista impacta en la vida política, en el sistema de administración de justicia, en la vida social y también en las comunidades nativas - son de interés público”.

La investigación contra Paredes y Thorndike está a cargo de la fiscal Fanny Escajadillo Lock, del Quinto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Miraflores - Surquillo - San Borja. El plazo para las diligencias preliminares es de 60 días.

La fiscalía ya dispuso recoger las declaraciones del representante de IDL, Glatzer Tuesta, de Paredes y Thorndike este viernes desde las 9 a.m., de manera virtual.

Paredes destacó que existen antecedentes en la jurisprudencia local e Interamericana que establecen que cuando un periodista recibe, de manera anónima, una información que considera de alto interés público, y verifica que es verdadera, no comete ningún delito al publicarla.

“No violamos ninguna correspondencia. Nuestro trabajo fue verificar que efectivamente esas cuentas corresponden al IDL. Entonces, lo hicimos público. [...] Están empapelándonos y piensan, ilusamente, que con eso nos van a amedrentar o van a detener nuestras investigaciones.”, añadió.