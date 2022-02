Conforme a los criterios de Saber más

TV Perú decidió no renovarle la orden de servicios a Tifanny Tipiani, la reportera que fue agredida por el personal de seguridad de Pedro Castillo el 18 agosto del 2021. La periodista atribuye la decisión a la gerencia del canal del Estado y no al incidente que tuvo con el jefe de Estado hace medio año.

La información la dio a conocer mediante sus redes sociales Enrique Chávez, exconductor del programa “Cara a cara”, quien hace algunos días corrió la misma suerte que su colega. “Se guardaron la venganza seis meses y la administración propagandista actual entrega todas las cabezas que reclaman en Palacio. Vergüenza”, escribió.

Despedida de TV Perú Tiffany Tipiani, la reportera agredida por el asesor en la sombra Franco Pomalaya. Se guardaron la venganza 6 meses y la administración propagandista actual entrega todas las cabezas que reclaman en Palacio. Vergüenza. — Enrique Chávez Durán (@EnriqueChvezDu1) February 26, 2022

En diálogo con El Comercio, Tipiani reiteró que no quiere que se relacione el incidente ocurrido en agosto con su salida del canal. “No lo hago por defenderlo, pero eso no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver con una decisión y al manejo que se está dando a mi parecer en la Gerencia de Prensa del canal. Franco Pomalaya conversó conmigo para decirme que esta decisión no tiene nada que ver con el Gobierno, que estaba sorprendido de que haya pasado todo esto”.

Tipiani señaló que, el pasado martes, el gerente de Prensa del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Julio Navarro, le comunicó del cese de sus servicios.

“Yo le pregunté cuáles eran las razones y (Navarro) me dijo que era por falta de presupuesto. Me dijo que él ya lo había solicitado (el presupuesto) y, de acuerdo, a eso quizás después podía regresar. Tengo entendido que, cuando no hay presupuesto en el Estado, este se saca de donde sea. Le pregunté por qué a mí y no a otros reporteros o reporteras que tenían menos tiempo que yo en el canal. Me dijo que no me lo tome tan personal. No me dio una razón exacta de por qué me escogieron a mí. Yo me he ido por la puerta grande del canal, he cumplido”, dijo la comunicadora.

Lo que le sucedió hoy a la reportera Tifanny Tipiani es inaceptable. Las prácticas que vimos en campaña de Perú Libre, se repiten hoy en el gobierno del presidente Pedro Castillo. pic.twitter.com/dYV5pn8DPF — Sofía López (@SofiaLopezLl) August 18, 2021

A Tipiani la noticia le cayó como un balde de agua fría, pues, al laborar bajo la modalidad de orden de servicios, no recibirá liquidación. “Me voy solo con lo que gané en febrero. Lamentablemente en el Estado se maneja bastante la orden de servicio, eso quiere decir que cuando a uno lo despiden, se va solo con el sueldo que recibe ese mes. Ustedes se van a sorprender cuántas personas en el canal trabajan bajo esa modalidad. Es muy inestable”.

La mujer de prensa contó que dos semanas antes de su “despido”, tuvo una reunión con Julio Navarro en la que este le recomendó que “tenga cuidado” al formular sus preguntas a las autoridades.

“Según él, mis preguntas estaban mal formuladas y que no había que llegar a un periodismo tan agresivo, tan incisivo. Yo le dije que no soy irrespetuosa y que no le he faltado el respeto a ninguna autoridad. Me dijo que no sea tan agresiva al momento de preguntar. A lo que le respondí que una cosa era ser incisiva y otra agresiva. Me puso como ejemplo una entrevista que le hice a Waldemar Cerrón, no recuerdo exactamente la ocasión, pero sí recuerdo que fui directa al preguntarle. Me parece que le hice una pregunta sobre su hermano Vladimir. El congresista se incomodó y no quiso hablar. No considero haber sido irrespetuosa con él. Hablar del fondo de la pregunta ya es otra cosa. Yo defendí mi opinión”, añadió.

Tipiani aseguró que después de esa reunión la movieron como “castigo” al turno de la madrugada. “En TV Perú, cuando te ponen de madrugada se especula que es porque te quieren aburrir o estás haciendo mal tu trabajo (para ellos). Yo acaté, el jefe de Mesa me dijo que rotaríamos cada mes o cada quince días en el turno; sin embargo, no habían pauteado quién me iba a relevar en el turno”.

Tifanny Tipiani, periodista y exreportera de TV Perú. (Foto: Twitter)

Para la periodista, bajo la administración de Navarro “muchas cosas cambiaron”, por ejemplo, reporteros y conductores “tenían que tener mucho cuidado” con las preguntas que hacían.

“Con la gerencia anterior era distinto, ellos apoyaban a los reporteros. La comunicación era distinta, iban más a la forma que al fondo. Había política de puertas abiertas, el señor Navarro tiene secretaria y se comunica muy poco con el equipo. Renzo (Mazzei) sí se reunía mañana y tarde (con el personal). Este gerente siempre se desaparece, siempre está arriba con el presidente del directorio. Nunca coordina con los jefes de Mesa”, subrayó.

Desde el punto de vista de Tipiani, el gerente de Prensa de IRTP, “está tomando esta decisiones para cuidar sus intereses personales”.

Navarro responde

Por su parte, el gerente de Prensa de IRTP, Julio Navarro, aseguró que no se trata de un despido sino de una “no renovación de orden de servicios por falta de presupuesto”.

“Eso lo he conversado con ella y le he dicho que no voy a poder renovar su orden y también le di las explicaciones. Sucede que ahora están retornando reporteros que son antiguos en TV Perú, que por la pandemia han estado trabajando en remoto, pero ya están vacunados y se están reincorporando. Estos son tres y las personas que han entrado en su reemplazo lamentablemente no van a poder continuar porque el presupuesto que manejamos en la gerencia de prensa no es suficiente para la cantidad de personas que hay en el área” y eso tiene que ver con el manejo responsable de nuestros recursos. Eso se lo expliqué a Tifanny y le dije que en la medida que nos amplíen el presupuesto, yo la iba a tomar en cuenta para que pueda volver”, acotó.

Navarro negó, además, haber tenido una reunión personal con Tipiani dos semanas antes de comunicarle que no trabajaría más en TV Perú. Además,

“Si en algún momento he conversado con Tifanny es para darle algunas recomendaciones de cómo tiene que conducirse en su trabajo, como pasa con cualquier reportero, y más aún sin son de TV Perú. Lo que he pedido es que su comportamiento sea mesurado y respetuoso y su conducta igual. Que hagan sus despachos sobrios y adecuados. La recomendación no ha sido solo a ella sino a todos en una reunión con todos los reporteros cuando yo ingresé. Lo que nosotros queremos hacer es un periodismo decente y docente. Es en ese marco en el que se ha dado la conversación”, señaló.

Navarro también descartó que a los reporteros de TV Perú se les cambie al turno de la madrugada como represalia. “Ese turno es rotativo y depende del jefe de Mesa de informaciones. Tiene mucho que ver con la disponibilidad que tenemos de reporteros, en función de sus tareas y como se va desarrollando la noticia”, acotó.

Julio Navarro, gerente de Prensa del IRTP. (Facebook)

¿Hay una administración funcional con el Gobierno en TV Perú como dice Enrique Chávez?

No sé a qué se refiere él con ser funcional al Gobierno. Yo no recibo en absoluto comunicación alguna por parte de algún funcionario. A mí no me llaman de Palacio, no existe es posibilidad y tampoco lo permitiría.

Las declaraciones de Enrique Chávez las tomo con mucha decepción. No esperaba que reaccionara de la forma como lo hizo. Yo conversé con él y cuando le transmití que no iba a continuar con sus servicios, que terminaban el 28 de febrero, reaccionó de una manera violenta y terminó, incluso, hasta amenazándome. Comprenderán que con una persona que reacciona con esos parámetros es imposible continuar trabajando. Lo que él viene diciendo ahora y una serie de mentiras. No tendría nada más que decir. No tengo nada contra él.

¿Qué opina de la posición del Gobierno hacia la prensa?

Si alguna autoridad ha tenido una frase contra la prensa es condenable, nadie puede atentar contra la libertad de expresión, ni contra la libertad de prensa, pero también es responsabilidad de quienes cumplimos este rol como periodistas expresarnos con decencia y argumentar correctamente nuestros puntos y si tenemos una denuncia o un señalamiento contra alguien, demostrarlo. No tratar de poner en la mente del público juicios de valor personales.

Los periodistas tenemos que buscar la forma de sacar la información de relevancia o interés público. Respecto a las medidas que toma el presidente, le corresponde a su equipo de prensa, al equipo que trabaja con ellos, la responsabilidad de las decisiones que toman de cómo desarrollar sus actividades. Nuestros reporteros están en las mismas condiciones y padeciendo los mismos embates de restricciones que considero que no deberían darse. Es complicado, cada funcionario tiene sus propias políticas de cómo se relaciona con la prensa. El presidente y otros funcionarios tienen la obligación de rendir cuentas de lo que hacen y de tener una comunicación directa con todos los medios. Ese debe de ser el comportamiento de cualquier gobierno.

¿Han invitado al presidente para una entrevista en TV Perú?

Me encantaría que le hagamos una entrevista. Sin embargo, no hay comunicación directa, no tenemos una respuesta. En algún momento se hizo el pedido al señor Gregorio Falconí, que era el jefe de Prensa de Palacio, pero no tuvimos respuesta confirmándonos el pedido. Hemos insistido, pero no se ha dado. Entiendo que el pedido también se hizo a través de la exministra Gisela Ortiz y al actual ministro Salas. Ojalá se dé pronto.

De acuerdo con lo revelado de las respuestas dadas por el presidente al Ministerio Público en casos que involucran a su gobierno, especialistas consideraron que sus contradicciones podrían llevar a que se le abra una nueva investigación.

