En Piura, el periodista Enrique Bayona, quien denunció a una presunta red criminal denominada ‘Los Operadores de la Reconstrucción’ que involucra al congresista Guillermo Bermejo, fue atacado por segunda vez en lo que va del año.

Delincuentes no identificados incendiaron su camioneta estacionada en el frontis de su vivienda en horas de la madrugada, según informó Latina este viernes 27 de octubre.

Los vecinos del asentamiento humano San Sebastián, en el distrito La Unión, temieron que el vehículo fuera a explotar pero los bomberos lograron controlar el fuego antes que el incidente pasara a mayores.

Enrique Bayona, periodista de Palmeras TV de Piura, ha responsabilizado de este segundo ataque a personas vinculadas a ‘Los Operadores de la Reconstrucción’, según el informe de Latina Noticias.

Este es el segundo ataque contra el hombre de prensa que hizo la denuncia a través del programa ‘Punto Final’, luego que en agosto fuera atacado por presuntos sicarios a balazos.

“Nos dispararon en el vehículo que nosotros tenemos y donde me traslado. En ese momento a nosotros nos disparan y esto lo tomamos del hecho que investigamos. Estoy convencido de que sí (está vinculado a esta investigación). No he recibido amenazas, extorsiones de ninguna manera, mi familia tampoco”, detalló en aquella oportunidad.

Días antes de ese primer ataque, la fiscalía allanó 49 inmuebles y detuvo a 12 investigados, entre ellos dos personas vinculadas al congresista Guillermo Bermejo: Francisco Jaime Jara Aguirre y Yul Osterlin Valdivia Beteta

También fue detenido Roberto López López, exdirector de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) durante el gobierno de Pedro Castillo.

Ante las versiones de un colaboradores eficaces que aseguraron que el parlamentario de Cambio Democrático - Juntos por el Perú recibió pagos a través de uno de sus asesores, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra Guillermo Bermejo.