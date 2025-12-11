Perú firma acuerdo para la futura compra de 195 tanques K2 y blindados a Corea del Sur: lo que implica y cómo son los vehículos de guerra

De concretarse, esta operación significaría la mayor exportación de equipos de defensa terrestre realizada por Corea del Sur hacia América Latina y marcaría la introducción de estos tanques a la región. En suma, lo que está sobre la mesa es más que una simple transacción militar.

Este acto se llevó a cabo el martes 9 de diciembre en el Cuartel General del Ejército del Perú, en San Borja (Lima), en una ceremonia que estuvo encabezada por el presidente de la República, José Jerí, y en donde participaron otras autoridades nacionales y altos mandos militares.

Vehículo K808 en la ceremonia por el 201° Aniversario de la Batalla de Ayacucho. (Foto: Mindef) / FREDDY RODRIGUEZ ROBLES

En contraparte, estuvo el jefe del Programa de Adquisiciones de Defensa de Corea del Sur, Lee Yong-chul; mientras que el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, saludó la firma del acuerdo en un pronunciamiento y dijo esperar que ello se convierta en una oportunidad para elevar significativamente la cooperación en materia de defensa entre ambos países.

Los equipos de combate

Este acuerdo integral comprende en total 54 tanques K2 Black Panther y 141 vehículos blindados 8x8 K808 White Tiger desarrollados por Hyundai Rotem y se da en el marco de un proceso de modernización seguido por el Ejército peruano para reemplazar progresivamente su antigua flota de tanques T-55.

Modelos de estas unidades estuvieron presentes en abril de este año en el evento de defensa SITDEF 2025, donde fueron exhibidos por la empresa surcoreana y acaparó la atención del público. Además, en el evento realizado el martes en el cuartel general se presentó un K808 con esquema de camuflaje desértico.

En el caso del K2, tiene un peso de 56 toneladas y puede alcanzar 70 km/h en pavimento y 50 km/h en terreno agreste, siendo impulsado por un motor diésel de 1.500 caballos (HP) y con capacidad para tres tripulantes, según información contenida en el portal de Hyundai Rotem.

K2 Black Panther del Ejército de la República de Corea, asignado al 112.º Batallón de Infantería Mecanizada. (Foto: U.S. Air Force) / Staff Sgt. Jason Cochran

Se trata de un tanque con blindaje compuesto y reactivo que además incorpora un cañón de 120 mm. calibre 55, con cargador automático con capacidad de 40 proyectiles; mientras que como armamento secundario cuenta con ametralladoras de 12.7 mm y 7.62 mm.

Una de las principales ventajas del K2 es su mayor alcance de tiro, lo que le da un margen superior frente a otros de su categoría. A ello se suma su bajo peso, que no solo implica un uso más eficiente de combustible, sino también un mantenimiento considerablemente más sencillo y no exige una logística compleja para su desplazamiento.

En 2022, Polonia compró un primer lote de 180 de estos tanques K2 a la empresa surcoreana Hyundai Rotem y, en agosto de este año, se dio a conocer que tras varios meses de negociaciones se llegó a alcanzar un segundo acuerdo multimillonario para adquirir otras 180 unidades adicionales.

Justamente, el portal del gobierno surcoreano destacó que esta operación constituye la mayor exportación de equipamiento terrestre de Corea del Sur a América Latina y que si el contrato se implementa con éxito el tanque K2 ingresará por primera vez a esta región luego de su expansión en Europa.

En el caso del 8x8 K808, tiene un peso de 20 toneladas y alcanza una velocidad máxima de 100 km/h, además de contar con capacidad anfibia que le permite un desplazamiento a 8 km/h en el agua. Tiene un motor de 420 caballos (HP), transmisión automática y suspensión hidroneumática.

También incorpora un sistema central de control de presión de neumáticos (CTIS) y neumáticos run-flat, que aseguran movilidad incluso tras haber recibido impactos. En cuanto al armamento, según el portal web oficial, puede tener ametralladoras K4 o K6.

El vehículo 8x8 permitirá a las FF.AA. también apoyar en el ámbito del orden interno y gestión de riesgos de desastres al ser un vehículo más versátil, mientras que el K2 estaría más enfocado a su misión principal.

El vehículo blindado 8x8 y el tanque K2 (al fondo) fueron presentados en el SITDEF 2025. (Foto: Mindef) / RREYNA

Operación estratégica

Según informó el Ministerio de Defensa (Mindef), “el convenio establece cooperación tecnológica, alternativas de financiamiento y el impulso de proyectos industriales vinculados al sector defensa”.

Y es que el acuerdo suscrito el martes representa, en realidad, uno de los primeros grandes pasos hacia una estrecha relación estratégica que involucraría incluso la apertura de plantas de ensamblaje de Hyundai Rotem en el Perú.

De hecho, se proyecta a que un porcentaje de los 195 vehículos acordados sean ensamblados dentro del territorio, según confirmó a El Comercio el general de División Jorge Arévalo Kalinowski, comandante General del Comando Logístico del Ejército.

Arévalo explicó a este Diario que el documento firmado el martes es un acta de gestión, en el cual desde el lado peruano hay un compromiso de gestionar los recursos necesarios para ejecutar el proyecto de modernización de los vehículos blindados de combate.

Por su parte, Hyundai Rotem se comprometió a tramitar, a través del Gobierno de Corea del Sur, un mecanismo de financiamiento a 15 años, que incluiría un período de gracia antes del inicio de los pagos.

Gral de División Jorge Arévalo, Cmdte. gral del Comando Logístico del Ejército (Foto: Ejército del Perú)

Sin embargo, también se proyecta a una transferencia de equipos militares al Ejército peruano, cuya lista aún está por definirse; así como la instalación de una planta de ensamblaje en el país y que, en una primera etapa, estarían orientadas a la producción de los vehículos 8×8.

Al respecto, Arévalo precisó que el planteamiento implica apoyo financiero, capacitación y provisión de equipos del Ejército surcoreano y, además, la instalación de una planta de ensamble “con la expectativa de llegar al 30% de localización en el país con empresas privadas” .

“De darse la compra, porque el acta es simplemente la promesa de gestión, indudablemente la obligación sería el tema de la inversión extranjera directa en una planta de ensamble con todas las otras instalaciones que esto requiere, la transferencia tecnológica, la certificación de las empresas privadas que van a poder participar proveyendo a FAME”, comentó en otro momento.

Arévalo también destacó que el monto a desembolsar por los vehículos blindados aún está en discusión y remarcó que se proyecta un compromiso financiero a 15 años.

Se tiene prevista una reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para este 17 de diciembre para abordar los alcances del proyecto.

Según estimaciones iniciales, las unidades podrían estar llegando al Perú el próximo año.