Alexander Villarroel Zurita
Perú firma acuerdo para la futura compra de 195 tanques K2 y blindados a Corea del Sur: lo que implica y cómo son los vehículos de guerra
En el marco del 201° Aniversario de la Batalla de Ayacucho, el Ejército del Perú firmó un acuerdo con la empresa surcoreana Hyundai Rotem para la futura adquisición de 195 vehículos de combate, entre tanques K2 y vehículos blindados 8×8.

