El partido de gobierno, Perú Libre, ha puesto en la mira a la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte; a la ministra de Trabajo, Betssy Chávez y a los miembros de la bancada que no se alineen con la postura de la dirigencia en contra de otorgar el voto de confianza al Gabinete Ministerial que preside Mirtha Vásquez.

Esto quedó evidenciado el jueves con un amenazante comunicado difundido por Vladimir Cerrón, secretario general del partido, y con posturas expresadas por otros dirigentes. La situación, sin embargo, ha avivado las tensiones en el oficialismo y resquebrajado al partido del lápiz.

“Perú Libre no dará voto de confianza al Gabinete, anuncia expulsiones y recomposición de su bancada”, se tituló el comunicado, que cuestionó un giro político del gobierno hacia un “centro derechismo”.

Puerta abierta para sanciones

Uno de los puntos del comunicado habla del inicio de un proceso disciplinario a Chávez y Boluarte, quienes militan en el partido desde setiembre del 2020, debido a que —según se señala— su presencia en el actual Consejo de Ministros no nació de una propuesta partidaria ni de la bancada, sino de “actos estrictamente individualistas, por lo que no nos representan”.

“No puedo adelantar quiénes serán expulsados, pero se ha mencionado a Bettsy Chávez y Dina Boluarte en la medida de que ellas han asumido la posición política en el Gabinete sin consultar con el partido al que pertenecen. Y eso es inorgánico, desleal e irregular”, explicó a El Comercio Jorge Spelucín, secretario de Perú Libre en Cajamarca.

En una reunión con miembros de la bancada el 6 de octubre en Palacio de Gobierno, antes de la juramentación del nuevo Gabinete, el presidente Pedro Castillo informó a los legisladores —según contaron estos a este Diario— que los cambios se dieron en coordinación con Vladimir Cerrón. Spelucín, sin embargo, aseveró que para la conformación del actual Consejo de Ministros no hubo consenso entre el mandatario y la organización política.

“No puedo asegurar nombres, pero de hecho van a ser sometidos a evaluación los militantes que confrontan con el estatuto que tenemos en nuestro partido”, advirtió.

Comunicado de Perú Libre

Rumaldo Viera, secretario de Perú Libre en La Libertad, señaló a este Diario que se pedirá sus descargos a las ministras y que el proceso podría llegar hasta su expulsión. “Hasta el momento ellas dos. También hay otros militantes que están generando divisiones en alguna partes del país, van a ser expulsados”, advirtió.

Este Diario intentó sin éxito comunicarse con Chávez. Sin embargo, se pudo conocer que la también legisladora ha señalado a su entorno estar tranquila y haber recibido el respaldo de militantes de la base partidaria de Tacna y otros parlamentarios.

“Yo creo que no es el sentir de las bases del partido”, dijo por su parte Boluarte consultada el jueves por la prensa tras una actividad en Pasco. En la misma línea de Chávez, indicó que el comunicado de Perú Libre fue una sorpresa, pero no le causa preocupación, pues “las cosas del partido se atienden dentro del partido”.

Previamente, durante el evento con autoridades de Pasco, expresó que la campaña electoral acabó y que “a partir de ese momento, nos hemos quitado la casaquilla de partidos políticos y hemos apostado por el Perú”.

El comunicado fue producto de acuerdos alcanzados en una asamblea virtual realizada la noche del miércoles entre las 7 p.m. y 12:30 a.m., bajo la convocatoria y dirección de Cerrón, y con la participación de más de 35 dirigentes, entre miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido y secretarios regionales.

Condicionamiento

Otro punto del comunicado indica que “los congresistas militantes natos del partido deberán recomponer su bancada propia”, pues los congresistas invitados afines al magisterio “tienen un proyecto de partido propio”. Asimismo, se invoca a la bancada a cumplir los acuerdos de la asamblea, pues “no hacerlo implicaría una incoherencia principista”.

Pese al claro condicionamiento o advertencia en el comunicado, Spelucín y Viera sostuvieron que los miembros de la bancada se tendrán que reunir, definir si apoyan el comunicado y tomar decisiones respecto a su permanencia en el grupo.

Según refirió Spelucín, la recomposición de la bancada implica definir quiénes están a favor del citado pronunciamiento y cuál es la fuerza política dentro de la misma. “La dinámica de la bancada tiene su propia estructura, ellos tomarán la decisión que corresponda […] Si un invitado o alguien favorecido por el partido sostiene que no está de acuerdo con nosotros, tiene toda la libertad de apartarse, no hay ningún problema. Lo contrario a eso sería que los miembros de nuestro partido opinaran lo contrario. Eso sería otra cosa. Eso sería un tácito apartamiento de los lineamientos y principios políticos del partido”, apuntó.

Consultado por si el comunicado no avivaba la tensión en la bancada, manifestó: “No podríamos hablar de ningún cisma o división en tanto es un acuerdo orgánico. Lo que se está haciendo es una aclaración contundente respecto a quién es Perú Libre en el escenario político actual”.

Viera, a su turno, expresó que “los verdaderos congresistas que se identifican con el partido continuarán en el partido. Y otros tienen la oportunidad de salir”. “No es que se les va a invitar a ninguna renuncia, sino que es su propia decisión: ellos dirán nos quedamos en el partido, nos afiliamos al partido si son invitados o dejamos el partido. Ellos definirán su situación”, acotó.

Alfredo Pariona, secretario de Perú Libre en Huancavelica y congresista, indicó a este Diario que aún no se ha ahondado en el tema. “Son libres de tomar su decisión, de repente tendrán un compromiso con el sector empresarial, por eso van a respaldar”, dijo sobre los perulibristas que respalden al Gabinete

Sin embargo, afirmó que el desacuerdo con el Gabinete es una decisión “inicial” y se prestará atención a lo que señale Mirtha Vásquez al solicitar el voto de confianza ante el Parlamento. “Si eventualmente se da el mensaje de que el tema del cambio de Constitución va adelante, se prosigue la revisión de contratos ley, el tema del gas para la renegociación, entonces totalmente de acuerdo”, añadió.

Además de Pariona, desde el ala cerronista de la bancada, hubo un claro respaldo al comunicado. Entre ellos, el exprimer ministro Guido Bellido, el portavoz Waldemar Cerrón, Álex Flores, Jaime Quito, Silvana Robles y Margot Palacios.

“Hoy hasta piensan que con un tuit se cambia el país y así no es”, aseguró el presidente Pedro Castillo el jueves. (Foto: Presidencia)

Incomodidad

Pese a las explicaciones de los dirigentes de Perú Libre, el legislador Álex Paredes declaró ayer tener claro el mensaje del partido a los invitados de la bancada y los docentes no afiliados al partido. “Una interpretación del comunicado es fácil de deducir, ahí hay una invitación al sector de no militantes a que se pueda conformar un grupo parlamentario […] Los que somos invitados, un filtro para continuar es votar en contra de la confianza. Esa decisión como que te autoexcluye”, manifestó.

Añadió que tras la reunión de la bancada de la próxima semana él y otros legisladores analizarán su continuidad en la misma. “Siempre he comunicado que somos más de 10 maestros que hemos llegado al Congreso y que tenemos la condición de invitados”, recordó.

Por su parte, Katty Ugarte dijo a El Comercio respetar, pero no compartir la postura del partido. Aseveró que no tiene intención de renunciar a la bancada. “Llegando a Lima me reuniré con el vocero y pediré explicaciones sobre el comunicado del doctor Vladimir Cerrón, que es el secretario general del partido. Desconozco ese comunicado, los congresistas estamos en las regiones realizando nuestro trabajo de representación. Llamo a los colegas de la bancada a la unidad y a dejar posiciones, por encima está el pueblo peruano. Respaldo al Gabinete de la doctora Mirtha y al presidente de la República, ellos tienen la decisión de hacer estos cambios pensando en el pueblo peruano y la estabilidad económica de nuestro país”, sostuvo.

Óscar Zea, legislador por Puno, llamó a la unidad a la bancada. “¿Con quiénes se va a votar? Con los fujimoristas, con los legisladores de López Aliaga? No creo”, subrayó.

Zea también ratificó su respaldo al Gabinete y al presidente Pedro Castillo. Según dijo, espera que la bancada dialogue con la primera ministra Mirtha Vásquez y que se produzca la sesión sobre el voto de confianza para evaluar su permanencia en el grupo parlamentario: “No tengo pensado eso [renunciar] en absoluto. Tenemos que ver de acuerdo a las circunstancias. Por lo pronto, no lo tengo pensado, hay que ver lo q viene”.

Días atrás, otros legisladores que han expresado su respaldo al Gabinete son Roberto Kamiche, Francis Paredes y Pasión Dávila.

Perspectivas

Para el politólogo Omar Awapara, el comunicado de Perú Libre tendría el objetivo de marcar la cancha política y mantener el respaldo de legisladores fieles al ideario del partido, en vez de aquellos no afines a su línea ideológica o que sean más pragmáticos.

“Es como un repliegue estratégico del partido viendo que están perdiendo un poco su posición dentro de la coalición de gobierno”, indicó. “Hay una hipótesis de que esto es un show. A mí no me parece, me parece que la pelea es real. Es algo común en la izquierda tradicionalmente, difícil que se pongan de acuerdo”, agregó en diálogo con El Comercio.

En tanto, no descartó que la presencia de Luis Barranzuela como ministro del Interior haya sido un intento del presidente Pedro Castillo de tener un gesto con el partido pensando en el voto de confianza. Respecto de Boluarte, opinó que ella “no está alineada”, sino que es pragmática y ello choca con la forma en la que Cerrón y Perú Libre ven la política.

A juicio de la politóloga Kathy Zegarra, la discusión va más allá de la designación de Luis Barranzuela en el Mininter, pues se trata de la cúpula partidaria hablándole a los militantes.

Acotó que en el caso de Boluarte, esta no es de la cúpula cerronista pese a haber depositado casi S/16.000 a favor de Cerrón en diciembre del 2020 para que este pague su reparación civil. “No viene de esa cúpula partidaria antigua, no viene desde el 2016 en que el partido se inscribió”, dijo.

“Lo que se intenta hacer con este comunicado es generar disciplina partidaria. Es un comunicado en el cual el líder del partido intenta identificar quiénes son sus parlamentarios disciplinados y cuán cohesionada está realmente su bancada. El hecho de que no considere a Betssy Chávez o la primera vicepresidenta demuestra que dentro del partido ellas no representan un peso importante o no ha sido discutido previamente, por eso se habla de individualismo”, manifestó y agregó percibir una conflictividad real en el lápiz.

