Perú y Ecuador suscribirán un acuerdo binacional para combatir la minería ilegal transfronteriza, actividad que además de operar fuera del marco legal genera una severa contaminación en los ríos que sostienen a comunidades alejadas de la frontera. La firma del memorándum de entendimiento será el punto central del XVI Encuentro Binacional Perú–Ecuador, programado para el viernes 12 en Quito.

El ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz, informó que la delegación peruana será encabezada por el presidente de la República, José Jeri, junto con diez ministros de Estado. Según explicó, el compromiso busca enfrentar el ingreso de mineros ilegales al territorio peruano y mitigar el impacto ambiental que estas operaciones provocan en las fuentes hídricas utilizadas por las poblaciones locales.

Gobiernos de Perú y Ecuador coordinan acciones conjuntas ante el avance de la minería ilegal. (Foto: Andina)

Bravo señaló que, previo a la cita binacional, coordinará directamente con la ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés María Manzano, con el fin de asegurar la viabilidad técnica y política del acuerdo. Añadió que el objetivo es garantizar acciones conjuntas y sostenidas frente a una problemática que afecta simultáneamente a ambas naciones.

Perú y Ecuador impulsan memorándum para frenar minería ilegal y contaminación en la frontera. (Foto: Andina)

Además, la agenda del encuentro contempla reactivar el proyecto de interconexión eléctrica entre Perú y Ecuador, cuyo proceso de implementación permanece detenido en su etapa final. El Ministerio de Energía y Minas destacó que esta iniciativa es fundamental para consolidar la integración energética regional.

El titular del sector subrayó también la importancia de fortalecer los mecanismos de cooperación bilateral, al sostener que solo mediante la articulación y una visión común se podrán enfrentar los desafíos compartidos en materia de seguridad, desarrollo y sostenibilidad ambiental.