PerúCheck: ¿El 80% de Lima está compuesto por personas de provincia? Es falso lo afirmado por el candidato Armando Massé

Armando Massé, candidato presidencial por el partido Perú Federal, señaló en una reciente entrevista en RPP que el 80% de personas de Lima son de provincia.

Los comentarios del postulante se dieron durante la explicación de una de sus propuestas: la creación de rondas urbanas, similares a las campesinas de Cajamarca, para garantizar, según él, mayor seguridad en las calles.

“...ellos dan fe de que Cajamarca es uno de los departamentos más seguros que hay por esa presencia y ese éxito y ese compromiso de las rondas campesinas… Y no es para nada descabellado que eso se pueda trasladar a Lima a rondas urbanas porque Lima, el 80% son personas de provincias [sic]”.

Armando Massé en RPP.

Sin embargo, la afirmación es falsa. La última evidencia disponible, referida al Censo de 2017, señala que los provincianos en Lima son el 31.6%.

Provincianos en Lima: casi 32%, según el último censo

Los provincianos en Lima en 2017 eran el 31.6% de toda la población de la región; es decir, aproximadamente, 2.98 millones de habitantes. Este cálculo incluye Lima Provincias y la Provincia Constitucional del Callao y se extrae de los datos del último Censo Nacional del INEI.

Migrantes en Lima

Concepto Qué incluye Personas % del total Inmigrantes (total) Residentes en Lima nacidos en otro departamento del Perú o en el extranjero 3,093,433 32.7 % Extranjeros Residentes en Lima nacidos en otro país 107,790 =1.1 % Inmigrantes internos (sin extranjeros) Residentes en Lima nacidos en otro departamento del Perú 2,985,643

Fuente: Elaboración propia con información del Censo Nacional 2017. Cálculo de porcentajes sobre la base de datos del INEI.

El 31.6% es es 50 puntos porcentuales menor a la afirmación de Armando Massé (80%). Recientemente, en 2025, se ha realizado un nuevo censo, pero los resultados recién estarán disponibles a partir de marzo de 2026.

Aun así, cabe resaltar que desde el censo de 2007 hasta el de 2017, los inmigrantes en Lima aumentaron en 257,000. Por eso, según esa tendencia, es improbable que el porcentaje de personas de provincia en Lima haya aumentado en más de 4%, o un número similar, esta vez.

Según una publicación especializada de INEI, incluso, la tasa neta de migración de Lima —el saldo de los que entran a Lima menos los que se van, en relación a cada 1,000 habitantes— viene descendiendo desde el censo de 1993.

Tasa Interna Neta de Migración por departamento (1993–2017)

Tasa Interna Neta de Migración por departamento (1993–2017) Evolución de los departamentos con al menos una tasa interna positiva durante los censos 1993, 2007 y 2017.

Inmigrantes de primera y segunda generación en Lima: aproximadamente 65%

A 2017, los habitantes limeños que nacieron en Lima pero tienen al menos un padre de provincia conformaban el 35.2% del total de habitantes (+-5% de margen de error). Esto según una encuesta de Vox Populi publicada en 2017 en RPP.

Por ello, se puede decir que entre el 60 y 70% de los habitantes de Lima hasta el 2017 eran migrantes internos de primera o segunda generación (suma de migrantes internos y limeños nacidos en Lima con padres de provincia).

¿Cómo se reparte la migración dentro de Lima?

Según un reporte del Banco Central de Reserva que toma como base el último Censo del INEI, el distrito limeño que más recibió migrantes durante los últimos cinco años anteriores al estudio fue San Juan de Lurigancho. Exactamente, 49, 431 habitantes. Le siguen San Martín de Porres, con 42, 388 habitantes y Ate, con 35, 135 habitantes.

Inmigración departamental, provincial y distrital según distritos (2012-2017)

Departamento Provincia Distrito Inmigración inter-departamental % respecto a la población 2017 Lima Lima San Juan de Lurigancho 49,431 4,8 Lima Lima San Martín de Porres 42,388 6,5 Callao Callao Callao 41,217 9,1 Lima Lima Ate 35,135 5,9 Callao Callao Ventanilla 32,286 10,2 Lima Lima Lima 25,589 9,5 Lima Lima Puente Piedra 23,170 7,0 Lima Lima Comas 19,380 3,7 Lima Lima Los Olivos 19,326 5,9 La Libertad Trujillo Trujillo 17,853 5,7

Fuente: BCR con datos del Censo 2017 – INEI.

Conclusión

Los inmigrantes internos que viven en Lima son aproximadamente el 31.6% de la población, según el Censo Nacional 2017. Asimismo, también al 2017, los inmigrantes internos de primera y segunda generación sumaban entre el 60 y 70% del total de habitantes. Estas cifras no concuerdan con lo dicho por el candidato de Perú Federal, quien mencionó que el 80% de los limeños son de provincia. Por tanto, PerúCheck califica las afirmaciones de Armando Massé como falsas.

