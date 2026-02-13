Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

PerúCheck analiza las declaraciones del candidato Armando Massé
PerúCheck analiza las declaraciones del candidato Armando Massé
Por Perú Check

Armando Massé, candidato presidencial por el partido Perú Federal, señaló en una reciente entrevista en RPP que el 80% de personas de Lima son de provincia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.

PerúCheck: ¿El 80% de Lima está compuesto por personas de provincia? Es falso lo afirmado por el candidato Armando Massé
Actualidad

PerúCheck: ¿El 80% de Lima está compuesto por personas de provincia? Es falso lo afirmado por el candidato Armando Massé

Prófugo Vladimir Cerrón ahora demanda al Estado y pide más de S/8 millones como indemnización: ¿tiene opción de prosperar?
Política

Prófugo Vladimir Cerrón ahora demanda al Estado y pide más de S/8 millones como indemnización: ¿tiene opción de prosperar?

Fiscalía detecta que videos del Market Capón del Centro de Lima que visitó José Jerí habrían sido “manipulados”
Política

Fiscalía detecta que videos del Market Capón del Centro de Lima que visitó José Jerí habrían sido “manipulados”

Rafael López Aliaga anuncia que exministro Álex Contreras es jefe del plan económico de Renovación Popular
Actualidad

Rafael López Aliaga anuncia que exministro Álex Contreras es jefe del plan económico de Renovación Popular