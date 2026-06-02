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Resumen

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Por Perú Check

Una publicación difundida en redes sociales comparte una fotografía en la que aparece el candidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, al lado de integrantes del Movimiento de Liberación 19 de Julio (ML-19).

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Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.