Una publicación difundida en redes sociales comparte una fotografía en la que aparece el candidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, al lado de integrantes del Movimiento de Liberación 19 de Julio (ML-19).

La fotografía, que es real, no es reciente: fue publicada originalmente en julio de 2024. Una de las personas que aparece en ella, el escritor Dante Castro, falleció este año.

La fotografía circula desde julio de 2024

La imagen comenzó a difundirse nuevamente en redes sociales durante la campaña de segunda vuelta presidencial. En ella aparecen Roberto Sánchez, el escritor ayacuchano Dante Castro Arrasco y el dirigente Omar Barrientos, junto a una bandera del Movimiento de Liberación (ML-19).

PerúCheck realizó una búsqueda inversa de la fotografía y encontró que esta fue publicada originalmente el 3 de julio de 2024, casi dos años antes de la actual segunda vuelta presidencial.

Aunque la imagen no corresponde a un encuentro reciente ni fue tomada durante la campaña electoral de 2026, sí es real.

Bienvenidos compañeros Dante Castro, Omar Barrientos y su base política y social del Movimiento de Liberación M-19 su aporte y trayectoria muy importante para la construcción del Proyecto Nacional de Nueva República pic.twitter.com/TxlLltITFZ

— Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) July 4, 2024

¿Qué es el Movimiento de Liberación 19 de Julio?

El Movimiento de Liberación 19 de Julio (ML-19) se define en sus propias publicaciones como una organización ‘tupacamarista’, antiimperialista, anticapitalista y socialista.

En documentos difundidos por la agrupación , sus integrantes afirman reivindicar la figura de Túpac Amaru II y plantean una propuesta política basada en el nacionalismo revolucionario, el socialismo científico y la tradición histórica de lucha de los pueblos indígenas.

Asimismo, el movimiento sostiene que busca la liberación nacional frente al neoliberalismo y defiende una transformación social orientada hacia una sociedad socialista.

“Algo debemos agregar respecto a la identidad y es nuestro derecho a rebelarnos frente a la humillación que históricamente, siglo a siglo, la sociedad occidental y cristiana sigue perpetrando contra las naciones indígenas. Tras la humillación cultural hay una base económica que consiste en el saqueo de las riquezas naturales, la usurpación territorial y la explotación de la mano de obra”, fue publicado en la cuenta de Facebook en el año 2020.

Durante la revisión realizada por PerúCheck no se encontró evidencia de que el ML-19 haya sido declarado organización terrorista por alguna autoridad competente ni se hallaron registros públicos de atentados atribuidos a esta agrupación.

Aunque en redes sociales algunos usuarios califican al movimiento como terrorista, PerúCheck no encontró documentación oficial que respalde dicha afirmación.

Conclusión

Una fotografía sí muestra a Roberto Sánchez junto a Dante Castro y Omar Barrientos, vinculados al Movimiento de Liberación 19 de Julio (ML-19), aunque no corresponde a un hecho reciente. La imagen fue publicada originalmente el 3 de julio de 2024. Por estos motivos, PerúCheck califica la publicación de redes sociales con la fotografía como imprecisa.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.