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Resumen

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Por Perú Check

Durante la jornada electoral de la segunda vuelta, se hizo viral la versión de que un joven de 18 años habilitado para sufragar en el colegio Champagnat, en Surco, estaba registrado como “persona fallecida” en el padrón electoral. Según su testimonio, los miembros de su mesa de votación así se lo habían indicado al momento de entregar su Documento Nacional de Identidad (DNI).

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Tipo de trabajo:

Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.