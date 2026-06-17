Durante la jornada electoral de la segunda vuelta, se hizo viral la versión de que un joven de 18 años habilitado para sufragar en el colegio Champagnat, en Surco, estaba registrado como “persona fallecida” en el padrón electoral. Según su testimonio, los miembros de su mesa de votación así se lo habían indicado al momento de entregar su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Sin embargo, se trata de una confusión en la lectura de las anotaciones en el padrón electoral.

Aclaración oficial del Reniec

PerúCheck realizó la consulta respectiva sobre el caso del joven en la plataforma habilitada por el Reniec para conocer las anotaciones y actualizaciones del padrón electoral. De acuerdo con el análisis, se pudo observar que el joven tiene 18 años y la anotación fue: “Mayor de edad con foto de menor”.

Ante el incidente, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) desmintió que el ciudadano estuviera registrado como muerto. Manuel Chuquillanqui, subdirector de registro electoral de la entidad, precisó que la confusión se originó por una incorrecta y apresurada interpretación de las columnas de observaciones del padrón por parte de los miembros de mesa.

La entidad aclaró, a través de su cuenta oficial de X, que el documento de verificación de la mesa contiene casilleros específicos para distintas anotaciones (tales como fallecidos, ciudadanos con imágenes desactualizadas o actualizaciones recientes). En el caso del joven, la observación real indicaba textualmente: “Mayor de edad con foto de menor”.

“La anotación observada en el padrón se debe a que la persona, al cierre del padrón electoral (14/10/2025), mantenía el DNI de menor de edad que actualizó en febrero de 2026, posterior al cierre y aprobación del padrón por lo cual se remitió la anotación a la ONPE con la indicación de ADULTO CON FOTO DE MENOR”, se lee en la publicación del Reniec.

Claves que desmienten el bulo

La alerta del padrón no guardaba ninguna relación con una muerte. La anotación era estrictamente administrativa debido a que el joven actualizó su DNI de mayor de edad en febrero de 2026, meses después del cierre oficial del padrón electoral de las Elecciones 2026 (efectuado el 14 de octubre de 2025).

A pesar del error inicial de interpretación por parte de la mesa de sufragio, el procedimiento pudo continuar. Según declaraciones brindadas a Panamericana Noticias, el joven logró emitir su voto, el cual cuenta con plena validez legal y formal dentro del escrutinio.

El sistema del Reniec cuenta con una plataforma de libre acceso que permite a los miembros de mesa y fiscalizadores verificar en tiempo real las anotaciones exactas de los ciudadanos para evitar que lecturas erróneas afecten el flujo de la votación.

Recomendación de las autoridades

El Reniec instó a los miembros de mesa a revisar minuciosamente las guías oficiales y las columnas de incidencias antes de restringir o alarmar a un elector, recordando que existen mecanismos de consulta inmediata para corroborar con precisión la naturaleza de cualquier anotación en el padrón.

Conclusión

Un joven elector en Santiago de Surco no figuraba como fallecido en el padrón electoral ni sufrió una suplantación legal de su estado civil, como afirman noticias falsas en redes sociales. El Reniec aseguró que se trata de una mala lectura en las anotaciones del padrón electoral. Además, el joven confirmó que sí pudo ejercer su derecho al voto.

Por esta razón, PerúCheck califica el contenido difundido en redes sociales como falso.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.