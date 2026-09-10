La diputada de Fuerza Popular Cecilia Chacón aseguró, durante una entrevista con RPP, que en la mayoría de países del mundo la prensa no está dentro de los hemiciclos, está fuera.

La declaración fue realizada el 27 de julio de 2026, después de que los periodistas no pudieran ingresar a la Cámara de Senadores durante la elección de su Mesa Directiva. Los reporteros fueron ubicados en una sala separada, desde la cual podían seguir la transmisión del Canal del Congreso. El Consejo de la Prensa Peruana, organización a la que pertenece PerúCheck, criticó este impedimento.

Una investigación de PerúCheck muestra que lo dicho por la parlamentaria es falso. La presencia de periodistas en galerías, tribunas y palcos ubicados dentro de las cámaras legislativas es una práctica ampliamente documentada en los parlamentos del mundo.

En la mayoría de países, el Parlamento permite alguna forma de cobertura presencial

PerúCheck revisó los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas y verificó, país por país, si existía evidencia de periodistas trabajando dentro del salón de sesiones o desde un espacio de prensa integrado a este.

Para mantener un criterio uniforme, se tomó como referencia la cámara única o la cámara baja, que en el Perú es la de Diputados. Cuando la evidencia correspondía a otra cámara, se identificó expresamente y no se extendió de manera automática a todo el Parlamento.

Siete países fueron clasificados como no aplicables porque no tenían una legislatura nacional operativa o funcionaban bajo condiciones excepcionales que impedían evaluar un régimen parlamentario regular. Por ello, el universo comparable quedó en 186 países.

En 171 de esos 186 casos —el 91,9%— se encontró evidencia de alguna forma de presencia periodística dentro del hemiciclo: desde galerías o tribunas de prensa, balcones con vista directa al pleno, espacios compartidos con el público o posiciones autorizadas para fotógrafos y camarógrafos.

En los otros 15 países se documentaron prohibiciones de ingreso, suspensiones de acreditaciones o restricciones que no permitieron confirmar una cobertura presencial directa bajo el mismo criterio.

El resultado no significa que 171 países ofrezcan acceso libre e irrestricto. En muchos casos se exige acreditación; en otros existen cupos, limitaciones para filmar o fotografiar y reglas dictadas por la presidencia del Parlamento. En algunos regímenes autoritarios o dictaduras, la evidencia disponible sólo demuestra la presencia de medios estatales o seleccionados por el Gobierno. Es decir, que el 91.9% de Parlamentos del mundo cuente con acceso de la prensa no necesariamente significa que los medios o periodistas que cubren sus sesiones sean fiscalizadores e independientes del poder político, pero sí significa que lo señalado por la diputada Cecilia Chacón es falso.

Es decir, aun con esas salvedades, los datos contradicen la afirmación de que, en la mayoría de países, la prensa se encuentra fuera de los hemiciclos.

Verificación mundial · Fecha de corte: 6 de septiembre de 2026

¿La prensa puede cubrir los plenos desde dentro del Parlamento?

PerúCheck revisó 193 países para comprobar la afirmación de que, en la mayoría del mundo, la prensa permanece fuera de los hemiciclos. La tabla diferencia acceso amplio, acreditado, condicionado, selectivo y exclusión.

Verificación país por país

Los países están ordenados del mayor al menor acceso. Dentro de cada nivel aparecen primero las pruebas recientes, luego los documentos vigentes y finalmente las evidencias históricas.

Nivel 5 · Acceso amplio

La evidencia no muestra una restricción sustantiva de ingreso para la prensa profesional.

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace América 5R Jamaica House of Representatives Acceso amplio 05/2025 Los reporteros no necesitan acreditación previa para operar en el recinto; pueden asistir libremente y, en actos de alta demanda, usan la galería pública para observar en vivo.

Qué demuestra: Confirma acceso presencial de periodistas a las galerías del Parlamento.

Limitación: No existe una instalación exclusiva permanente para medios y en eventos grandes comparten espacio con el público.

Condición registrada: Sí Ver evidencia

Nivel 4 · Acceso acreditado general

La prensa puede cubrir el pleno desde el salón o una galería mediante acreditación regular. 58 países

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace Oriente Medio y Norte de África 4R Catar Consejo de la Shura Acceso acreditado general 02/09/2026 PARLINE informa que las sesiones plenarias son públicas y que existe un sector permanente de asientos reservado a los medios; la autorización previa exigida al público no se aplica a la prensa.

Qué demuestra: Confirma asientos permanentes para medios durante las sesiones plenarias del Consejo de la Shura.

Limitación: La ficha no describe la línea de visión, el procedimiento de acreditación ni las excepciones aplicables a sesiones especiales.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia África subsahariana 4R Uganda Parlamento Acceso acreditado general 11/08/2026 El presidente del Parlamento restableció la galería de prensa y anunció que estaría operativa para las sesiones plenarias.

Qué demuestra: Acceso actual al pleno desde una galería reservada.

Limitación: La restauración siguió a un periodo de exclusiones, por lo que conviene vigilar su aplicación sostenida.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia América 4R Perú Senado Acceso acreditado general 05/08/2026 La Presidencia del Senado anunció acceso de periodistas a la galería del hemiciclo, además de una sala para declaraciones y otra para cronistas.

Qué demuestra: Acceso presencial al pleno desde una galería de prensa.

Limitación: La medida fue anunciada tras una restricción previa y corresponde al Senado reinstalado.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4R Armenia National Assembly Acceso acreditado general 29/07/2026 Una noticia de julio de 2026 describe reglas dirigidas a periodistas acreditados que trabajan desde la galería de prensa de la propia cámara parlamentaria; confirma cobertura presencial, aunque con nuevas restricciones anunciadas.

Qué demuestra: Ubica a periodistas acreditados en la galería de prensa de la cámara durante la cobertura parlamentaria.

Limitación: Las restricciones de filmación y movimiento estaban anunciadas o en discusión; no prueba acceso irrestricto.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia África subsahariana 4R Senegal National Assembly Acceso acreditado general 29/06/2026 En una sesión de revisión constitucional con accesos al edificio barricados, solo podían entrar al hemiciclo periodistas acreditados, diputados, personal e invitados.

Qué demuestra: Confirma de forma reciente que periodistas acreditados pueden acceder físicamente al hemiciclo.

Limitación: El acceso estaba sujeto a acreditación y controles excepcionales de seguridad; no equivale a acceso libre para cualquier medio.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4R Andorra Consell General Acceso acreditado general 26/04/2026 En abril de 2026, una treintena de medios y unos 150 profesionales fueron acreditados para cubrir la visita de Emmanuel Macron, cuya agenda incluía una sesión solemne del Consell General. Fuentes parlamentarias y arquitectónicas anteriores documentan una tribuna de prensa en el hemiciclo.

Qué demuestra: Confirma acceso profesional reciente al Parlamento para cubrir un acto que incluía una sesión parlamentaria; las fuentes de 2011 y 2014 ubican y documentan el uso de una tribuna de prensa dentro del hemiciclo.

Limitación: Las noticias de 2026 no precisan qué periodistas entraron al hemiciclo ni confirman el uso de la tribuna en todos los plenos ordinarios.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4R Dinamarca Parlamento danés Acceso acreditado general 07/04/2026 El Parlamento indicó que la prensa mantenía, como de costumbre, acceso a las reuniones de la Cámara y a la galería de prensa.

Qué demuestra: Acceso presencial actual a las sesiones desde una galería reservada.

Limitación: La acreditación y reglas especiales pueden variar en actos extraordinarios.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4R Estonia Riigikogu Acceso acreditado general 20/03/2026 La guía para medios garantiza entrada al edificio y permite observar, fotografiar y grabar las sesiones desde la galería de prensa o de visitantes.

Qué demuestra: Acceso físico y ubicación concreta para cubrir el pleno.

Limitación: La actividad audiovisual se sujeta a las reglas de la Cámara.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Oceanía 4R Nueva Zelanda House of Representatives Acceso acreditado general 19/03/2026 Los miembros acreditados de la Press Gallery observan los procedimientos desde una galería situada sobre el presidente de la Cámara.

Qué demuestra: Cobertura presencial y ubicación exacta durante el pleno.

Limitación: La membresía está sujeta a acreditación parlamentaria.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia África subsahariana 4R Nigeria National Assembly — press gallery Acceso acreditado general 24/01/2026 Una investigación explica que reporteros acreditados usan la press gallery para monitorear las sesiones plenarias, aunque la falta de identificaciones oficiales provoca negativas de acceso y aplicación desigual entre cámaras.

Qué demuestra: Identifica una galería de prensa utilizada para seguir presencialmente las sesiones plenarias.

Limitación: El acceso es inconsistente y puede ser negado incluso a periodistas acreditados; la fuente no presenta la galería como un derecho garantizado.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia América 4R Costa Rica Legislative Assembly Acceso acreditado general 2026 La cobertura describe a periodistas observando el plenario desde la barra de prensa acristalada, un piso por encima del salón.

Qué demuestra: Ubica de manera directa y actual a la prensa en una galería con vista al pleno.

Limitación: La barra separa físicamente a la prensa del piso de los diputados y su acceso está sujeto a reglas internas.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia América 4R Brasil Chamber of Deputies Acceso acreditado general 11/12/2025 Periodistas que cubrían la sesión del 9 de diciembre de 2025 fueron retirados del Plenario de la Cámara y algunos fueron agredidos por la policía legislativa. El episodio prueba presencia física, pero también una obstrucción grave.

Qué demuestra: Confirma que reporteros estaban dentro del Plenario de la Cámara durante una sesión.

Limitación: Es un incidente concreto y conflictivo; no demuestra acceso rutinario ni irrestricto.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4R Lituania Parliament Acceso acreditado general 13/11/2025 El aviso señala que los periodistas con acreditación de largo plazo pueden trabajar de la manera habitual en el Seimas y en la sala plenaria; la descripción oficial del edificio ubica allí asientos separados para periodistas.

Qué demuestra: Confirma trabajo presencial de periodistas acreditados dentro de la sala plenaria.

Limitación: No detalla el número de asientos ni las limitaciones para acreditaciones temporales o sesiones especiales.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia América 4R México Senado de la República Acceso acreditado general 05/11/2025 Fotógrafos que cubrían una sesión fueron obligados a cambiar de posición dentro del balcón asignado en el segundo piso del recinto senatorial.

Qué demuestra: Presencia física de prensa gráfica durante el pleno y ubicación concreta dentro del salón.

Limitación: La evidencia más reciente corresponde al Senado, no a la Cámara de Diputados, y documenta una restricción de ángulo de trabajo.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4R Suecia Riksdag Acceso acreditado general 08/10/2025 El Riksdag mantiene acreditación para trabajar en sus instalaciones y utiliza una entrada y galería de prensa para la cobertura de la Cámara.

Qué demuestra: Acceso físico y uso de una galería de prensa.

Limitación: La acreditación no autoriza entrar al piso reservado a los diputados.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Asia 4R Singapur Parliament Acceso acreditado general 07/10/2025 La tarjeta oficial de prensa da acceso a la Press Gallery y al Press Room del Parliament House durante las sesiones.

Qué demuestra: Cobertura presencial del pleno desde una galería de prensa.

Limitación: El acceso depende de la acreditación oficial.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Asia 4R Pakistán National Assembly Acceso acreditado general 03/10/2025 Durante una sesión de la Asamblea Nacional, miembros de la asociación de reporteros parlamentarios abandonaron la galería de prensa como protesta y luego regresaron tras dialogar con representantes del Gobierno.

Qué demuestra: Confirma presencia efectiva de periodistas en la galería de prensa durante una sesión de la Asamblea Nacional.

Limitación: El acceso sigue sujeto a pases, seguridad y decisiones administrativas; la protesta no equivale a acceso irrestricto.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Oriente Medio y Norte de África 4R Jordania House of Representatives Acceso acreditado general 23/09/2025 La Secretaría de la Cámara pidió a los medios acreditar un reportero y un fotógrafo para cubrir actividades y sesiones parlamentarias.

Qué demuestra: Confirma cobertura presencial actual de sesiones por representantes acreditados.

Limitación: La noticia no ubica a esos profesionales; fuentes históricas sitúan el trabajo en la galería de prensa.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia América 4R Paraguay Chamber of Deputies Acceso acreditado general 19/08/2025 Periodistas cubrieron una sesión de la Cámara de Diputados desde la platea de prensa, incluso entre goteras y filtraciones del edificio.

Qué demuestra: Ubica directamente a periodistas en la platea de prensa durante una sesión plenaria reciente.

Limitación: No describe el procedimiento de acreditación ni la práctica del Senado para esa fecha.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Asia 4R Tailandia Parlamento Acceso acreditado general 28/05/2025 La cobertura de nuevas cámaras de seguridad identifica dentro de la sala Suriyan, durante una reunión de la House, una zona de trabajo para fotógrafos y medios.

Qué demuestra: Ubica físicamente a personal de medios dentro del salón en el que se celebran sesiones de la Cámara.

Limitación: La publicación se centra en vigilancia y seguridad, no en el procedimiento general de acreditación ni en el acceso de todos los tipos de medios.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia América 4R Argentina Cámara de Diputados Acceso acreditado general 17/09/2024 Los periodistas acreditados trabajan habitualmente en palcos de prensa dentro del recinto de Diputados; durante la presentación del Presupuesto 2025 fueron desplazados excepcionalmente de esos palcos.

Qué demuestra: Confirma que existen y se usan lugares de prensa dentro del recinto durante la actividad parlamentaria.

Limitación: Documenta una obstrucción excepcional en un acto de alto interés y, por tanto, no permite describir el acceso como irrestricto.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia América 4R Guatemala Congreso de la República Acceso acreditado general 10/04/2024 El Congreso autorizó a medios nacionales e internacionales a ingresar al hemiciclo en momentos clave de las sesiones plenarias, tras dos legislaturas sin ese acceso.

Qué demuestra: Prueba entrada física de periodistas al propio hemiciclo durante sesiones plenarias.

Limitación: El acceso es controlado y no equivale a permanencia irrestricta durante toda la sesión.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4R Macedonia del Norte Assembly of the Republic Acceso acreditado general 29/01/2024 El Parlamento informó que, por el gran interés de medios acreditados, habilitó toda la capacidad de la galería para seguir la sesión plenaria.

Qué demuestra: Ubica a periodistas acreditados en la galería del salón plenario.

Limitación: Describe una sesión de interés excepcional, aunque el sitio oficial confirma que la galería se usa normalmente por la prensa.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4R Bulgaria Asamblea Nacional Acceso acreditado general 2026; vigente al 2026-08-31 El reglamento garantiza a periodistas acreditados acceso para las sesiones y reserva zonas de trabajo, incluidas galerías y una zona al fondo del salón plenario para foto y video.

Qué demuestra: Presencia profesional en el Parlamento y ubicación física para cobertura del pleno.

Limitación: El trabajo dentro del salón está sujeto a acreditación y a zonas designadas.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Oceanía 4V Australia House of Representatives Acceso acreditado general Sin fecha (consulta: 04/09/2026) La oficina educativa del Parlamento señala que más de 30 periodistas se sientan sobre el Senado en una galería especial y que existen áreas de observación para la prensa tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

Qué demuestra: Confirma asientos y áreas físicas de observación de la prensa sobre ambas cámaras.

Limitación: Es una descripción institucional vigente; no implica libre acceso al piso reservado a los parlamentarios.

Condición registrada: Sí Ver evidencia África subsahariana 4V Cabo Verde National Assembly Acceso acreditado general Sin fecha; vigente en 2026 El artículo 138 establece que las sesiones plenarias son públicas y, salvo decisión contraria, abiertas a medios representados por periodistas acreditados ante la Asamblea.

Qué demuestra: Confirma expresamente cobertura presencial del pleno por periodistas acreditados.

Limitación: No precisa en qué zona del salón trabajan ni las reglas prácticas de acreditación.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4V Eslovenia National Assembly — visitors’ gallery of the Great Hall Acceso acreditado general Sin fecha (consulta: 05/09/2026) Las condiciones oficiales para medios indican que sus representantes pueden seguir las sesiones de la Asamblea Nacional desde la galería de visitantes del Gran Salón.

Qué demuestra: Confirma cobertura presencial del pleno desde una galería con vista al salón.

Limitación: La página oficial vigente no muestra fecha de publicación; el acceso está sujeto a las condiciones y acreditaciones de la Asamblea.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia América 4V Estados Unidos House of Representatives Acceso acreditado general Sin fecha (consulta: 31/08/2026) La galería acredita a corresponsales y dispone de asientos de prensa con vista directa al piso de la Cámara.

Qué demuestra: Cobertura presencial del pleno desde una galería dentro de la sala.

Limitación: El acceso está reservado a medios que cumplen los criterios de acreditación.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Oceanía 4V Fiyi Parliament Acceso acreditado general Sin fecha; vigente en 2026 Las guías vigentes para medios se complementan con la inauguración oficial de una galería de prensa dentro de la cámara.

Qué demuestra: Confirma una galería de prensa parlamentaria y reglas de uso para medios.

Limitación: La fuente que ubica la galería es de 2019; las guías actuales no vuelven a describir su ubicación.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4V Hungría National Assembly Acceso acreditado general Sin fecha (consulta: 31/08/2026) Las reglas parlamentarias de cobertura contemplan una tribuna de prensa separada en la galería de visitantes y zonas autorizadas para medios.

Qué demuestra: Confirma infraestructura y acceso reglado de prensa con vista al salón.

Limitación: La página vigente no muestra fecha de publicación y el acceso está sujeto a las disposiciones del presidente de la Cámara.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4V Irlanda Dáil Éireann y Seanad Éireann Acceso acreditado general Sin fecha (consulta: 31/08/2026) La Press Gallery gestiona la acreditación para medios que asisten a las sesiones plenarias y existen asientos reservados en comisiones.

Qué demuestra: Acceso físico organizado para cubrir plenos y comisiones.

Limitación: La página no detalla en qué sector exacto del salón se ubica cada tipo de medio.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4V Italia Senato della Repubblica Acceso acreditado general Sin fecha (consulta: 04/09/2026) El Senado informa que los periodistas registrados pueden seguir las sesiones desde la tribuna de prensa que domina la cámara.

Qué demuestra: Confirma una tribuna física de prensa dentro del hemiciclo del Senado.

Limitación: La evidencia corresponde al Senado; la Cámara de Diputados puede aplicar reglas propias.

Condición registrada: Sí Ver evidencia Asia 4V Japón House of Representatives Acceso acreditado general Sin fecha (consulta: 31/08/2026) La descripción oficial del salón de la Cámara de Consejeros identifica asientos para periodistas junto a las galerías.

Qué demuestra: Ubica físicamente una zona destinada a periodistas dentro del recinto del pleno.

Limitación: No contiene fecha de publicación ni explica las reglas actuales de acreditación.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4V Luxemburgo Cámara de Diputados Acceso acreditado general Sin fecha (consulta: 31/08/2026) Durante las sesiones públicas se reservan asientos para periodistas en las galerías del salón plenario; fotógrafos y camarógrafos pueden entrar al salón durante los primeros cinco minutos.

Qué demuestra: Cobertura presencial desde galería y acceso audiovisual limitado al salón.

Limitación: El acceso de cámaras al piso del salón es temporal y sujeto a reglas especiales.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4V Noruega Stortinget Acceso acreditado general Sin fecha (consulta: 04/09/2026) El Storting señala que la Press Gallery tiene asientos propios en la sala principal y que periodistas y fotógrafos pueden seguir las sesiones desde la galería.

Qué demuestra: Confirma asientos reservados a la prensa dentro de la sala y cobertura desde la galería.

Limitación: El acceso depende de pertenecer a la Press Gallery o presentar una credencial de prensa válida; existen reglas de fotografía y filmación.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Oceanía 4V Palaos House of Delegates Acceso acreditado general Sin fecha (consulta: 04/09/2026) La Oficina de Información Pública de la Cámara de Delegados indica que los periodistas pueden acreditarse para asistir a sesiones y que la cobertura se facilita manteniendo el decoro dentro de las cámaras.

Qué demuestra: Confirma asistencia física de periodistas acreditados a sesiones dentro de las cámaras de la House of Delegates.

Limitación: No identifica un asiento o sector reservado a la prensa ni la línea de visión exacta dentro de la Cámara.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Oceanía 4V Papúa Nueva Guinea National Parliament Acceso acreditado general Sin fecha (consulta: 31/08/2026) La descripción oficial indica que una sección de la galería pública de la cámara está reservada para los medios.

Qué demuestra: Ubica directamente a la prensa en una galería dentro del salón.

Limitación: No detalla acreditación ni fecha de actualización de la regla.

Condición registrada: Sí Ver evidencia Europa 4V Reino Unido House of Commons Acceso acreditado general Sin fecha (consulta: 31/08/2026) Los periodistas con pase pueden observar los procedimientos desde la galería de reporteros de la Cámara de los Comunes.

Qué demuestra: Cobertura presencial del pleno desde una galería específica.

Limitación: No se permite fotografiar ni filmar desde esa galería.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia África subsahariana 4V Zambia Asamblea Nacional Acceso acreditado general Sin fecha (consulta: 31/08/2026) La guía vigente asigna a los periodistas una galería de prensa; una página de seguridad aclara que son los únicos visitantes autorizados a tomar notas desde las galerías.

Qué demuestra: Cobertura presencial del pleno desde una galería específica.

Limitación: La página no muestra fecha de publicación, por lo que se registra la fecha de consulta.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4V Alemania Bundestag Acceso acreditado general Sin fecha visible (vigente al 02/09/2026) La planta situada sobre el nivel del pleno está reservada a visitantes y periodistas; desde allí acceden a las tribunas del salón plenario y cuentan con salas de trabajo para la prensa.

Qué demuestra: Confirma acceso físico de periodistas a una tribuna con vista directa al pleno.

Limitación: No autoriza el acceso al piso reservado a diputados y personal parlamentario.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Asia 4V Bangladés Parliament Acceso acreditado general Sin fecha visible (vigente al 02/09/2026) La descripción oficial del complejo parlamentario identifica galerías separadas para visitantes y prensa en el nivel 7; para las sesiones se solicitan listas de personal de medios destinado a la Press Gallery.

Qué demuestra: Confirma una galería de prensa dentro del edificio destinada al seguimiento presencial de las sesiones.

Limitación: El acceso depende de listas y acreditación; la fuente no demuestra igualdad de acceso para todos los medios.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia América 4V Canadá House of Commons Acceso acreditado general Sin fecha visible (vigente al 02/09/2026) La Cámara define la press gallery como una galería de la propia House of Commons reservada a miembros acreditados de los medios para cubrir las actuaciones del Parlamento.

Qué demuestra: Ubica explícitamente a la prensa acreditada en una galería dentro de la Cámara.

Limitación: La galería no es el piso de la Cámara, reservado a diputados y funcionarios.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4V Finlandia Parliament Acceso acreditado general Sin fecha visible (vigente al 02/09/2026) Las directrices del Parlamento indican que los medios pueden seguir las sesiones plenarias y las preguntas al Gobierno desde la galería de prensa del tercer piso.

Qué demuestra: Ubica expresamente a periodistas en una galería de prensa durante el pleno.

Limitación: El ingreso está sujeto a las reglas de seguridad y acreditación del Parlamento.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Oriente Medio y Norte de África 4V Israel Knesset Acceso acreditado general Sin fecha visible (vigente al 02/09/2026) La descripción oficial del salón plenario identifica dos galerías: la inferior para invitados importantes y medios, y la superior para el público.

Qué demuestra: Confirma una galería destinada a los medios dentro del salón plenario.

Limitación: El documento describe la infraestructura, pero no detalla el procedimiento actual de acreditación ni posibles restricciones por sesión.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia África subsahariana 4V Namibia National Assembly Acceso acreditado general Sin fecha visible (vigente al 02/09/2026) El Parlamento define Press Gallery como el área de una Cámara reservada a miembros acreditados de los medios.

Qué demuestra: Confirma oficialmente una zona para prensa acreditada dentro de las cámaras parlamentarias.

Limitación: No detalla la acreditación ni los límites aplicables a sesiones especiales o conjuntas.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4V Polonia Sejm Acceso acreditado general 2026 El reglamento vigente garantiza la publicidad de las sesiones permitiendo a prensa, radio y televisión informar sobre ellas; la ficha institucional vincula el acceso a la capacidad de la galería.

Qué demuestra: Confirma cobertura presencial de las sesiones desde la galería bajo las reglas de acceso del Sejm.

Limitación: Puede haber sesiones a puerta cerrada y límites de capacidad; no equivale a libre acceso al piso del pleno.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4V Portugal Asamblea de la República Acceso acreditado general Sin fecha visible (vigente al 03/10/2017) El reglamento de acceso y permanencia permite a periodistas acreditados circular y permanecer en la Tribuna de Imprensa, la sala de prensa, Passos Perdidos y las galerías autorizadas.

Qué demuestra: Confirma una tribuna de prensa y presencia reglada de periodistas dentro del Parlamento para la cobertura del pleno.

Limitación: La norma exige acreditación y delimita zonas; en enero de 2026 se documentó además una intervención de seguridad contra un periodista en un corredor autorizado.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4V Rumanía Senado Acceso acreditado general 2010 El reglamento oficial de acreditación permite a periodistas acreditados acceder al centro de prensa y a la sala de sesiones plenarias, únicamente en los espacios especialmente designados.

Qué demuestra: Confirma presencia física reglada de periodistas en zonas reservadas de la sala plenaria.

Limitación: El reglamento es de 2010; la página vigente de acreditación del Senado corrobora que continúa existiendo un sistema formal, pero no reproduce todas las reglas de ubicación de la Cámara.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia América 4H Uruguay House of Representatives Acceso acreditado general 30/05/2022 Los periodistas acreditados tienen reservada una bancada o escritorio dentro del salón para cubrir las sesiones y pueden circular por el Palacio y entrevistar legisladores.

Qué demuestra: Ubica directamente a la prensa dentro del salón durante la cobertura parlamentaria.

Limitación: La descripción específica disponible es de 2022; no se localizó una fuente posterior que detalle nuevamente la ubicación.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia América 4H Bahamas House of Assembly Acceso acreditado general 12/01/2022 La Press Gallery de la House of Assembly permaneció abierta durante una sesión sujeta a restricciones sanitarias, aunque otras galerías fueron cerradas.

Qué demuestra: Confirma una galería de prensa operativa durante una sesión legislativa.

Limitación: Prueba directa de 2022 y bajo reglas excepcionales de COVID-19; no acredita acceso irrestricto en 2026.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4H Albania Parliament Acceso acreditado general 12/10/2021 El Parlamento autorizó a los periodistas a seguir físicamente el pleno desde el lugar asignado en la galería superior del salón plenario.

Qué demuestra: Ubica de forma directa a periodistas dentro de la galería del salón durante la sesión plenaria.

Limitación: El acceso es a una zona designada y se documentaron controversias posteriores sobre restricciones; no equivale a libre circulación por el piso del pleno.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia África subsahariana 4H Mauricio National Assembly Acceso acreditado general 14/03/2021 Al reanudarse la National Assembly, el Gobierno pidió listas de personal periodístico para ubicarlo en la Press Gallery.

Qué demuestra: Confirma asignación de periodistas a una galería de prensa durante las sesiones.

Limitación: Prueba de 2021, adoptada en contexto sanitario; no se localizó una regla reciente equivalente.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4H Austria Nationalrat — Medienbalkon del salón plenario Acceso acreditado general 15/05/2020 Durante las sesiones, periodistas y fotoperiodistas disponían de un ‘Medienbalkon’; una restricción sanitaria limitó a los fotógrafos a una logia lateral del salón plenario.

Qué demuestra: Confirma un balcón de medios dentro del salón y su uso periodístico durante las sesiones.

Limitación: Evidencia directa de 2020, en contexto de restricciones por la pandemia; la fuente vigente de 2026 confirma sesiones abiertas a medios, pero no vuelve a describir la ubicación.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia África subsahariana 4H Angola Assembleia Nacional — galerías del hemiciclo Acceso acreditado general 17/01/2018 El Gobierno anunció que los periodistas podrían sentarse en las galerías de la Asamblea Nacional para cubrir las sesiones abiertas, en lugar de seguirlas desde una sala sin acceso al hemiciclo.

Qué demuestra: Ubica expresamente a periodistas en las galerías del salón durante sesiones parlamentarias abiertas.

Limitación: Prueba directa histórica, de 2018; no se localizó una fuente 2024–2026 que confirme sin ambigüedad la continuidad de la galería.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Asia 4H Malasia House of Representatives Acceso acreditado general 26/03/2017 Una orden parlamentaria confinó a periodistas a la media gallery o al centro de prensa; la noticia señala que desde la galería observaban los debates.

Qué demuestra: Confirma observación presencial de los debates desde una galería de medios.

Limitación: Evidencia de 2017 y con fuertes restricciones de circulación; no demuestra acceso irrestricto ni una regla actualizada en 2026.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia África subsahariana 4H Tanzania National Assembly Acceso acreditado general 15/09/2016 Una delegación de periodistas parlamentarios describió una press gallery organizada y acreditación para cubrir reuniones de la Cámara tanzana.

Qué demuestra: Confirma una galería de prensa utilizada para cobertura presencial parlamentaria.

Limitación: Prueba directa de 2016; no se localizó una descripción equivalente de 2024–2026.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Oriente Medio y Norte de África 4H Baréin Council of Representatives Acceso acreditado general 04/05/2016 El presidente de la Cámara se sentó con los corresponsales parlamentarios en la media gallery mientras se desarrollaba el debate semanal.

Qué demuestra: Ubica directamente a periodistas en una galería de medios durante el debate.

Limitación: Prueba directa de 2016; no se localizó una actualización reciente que detalle la continuidad de esa modalidad.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4H Mónaco National Council Acceso acreditado general 24/09/2012 La descripción del hemiciclo inaugurado en 2012 ubica una zona de prensa dentro del recinto, equipada con pantallas, retorno de audio e internet.

Qué demuestra: Confirma una zona profesional de prensa integrada físicamente al hemiciclo.

Limitación: La fuente es de 2012; la configuración física es directa, pero no se halló una norma 2024–2026 que confirme su uso sin cambios.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia

Nivel 3 · Acceso condicionadoHay cupos, permisos, reglas del presidente, restricciones operativas o evidencia de una sesión concreta.94 paísesAbrir / cerrar

Nivel 2 · Acceso selectivoSolo se comprobó el ingreso de medios estatales, oficiales, invitados o seleccionados; otros pueden ser excluidos.18 paísesAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace África subsahariana 2R Guinea Ecuatorial Chamber of Deputies Acceso selectivo 07/08/2026 El Gabinete de Prensa de la Cámara publicó texto y una galería de fotografías del pleno en el que comparecieron ministros para presentar proyectos de ley.

Qué demuestra: El crédito expreso «Texto y fotos: Gabinete de Prensa de la Cámara de los Diputados» confirma trabajo de personal periodístico institucional durante el pleno.

Limitación: La prueba corresponde al servicio de prensa gubernamental y parlamentario. No demuestra que medios privados, independientes o extranjeros accedan al salón en las mismas condiciones.

Condición registrada: Sí, para el gabinete oficial de prensa; acceso de medios independientes no demostrado Ver evidencia Asia 2R Vietnam National Assembly — salón Diên Hồng Acceso selectivo 03/08/2026 El comunicado sobre la primera sesión extraordinaria de la XVI legislatura señaló que los reporteros de los principales medios recibirían credenciales para trabajar dentro del salón Diên Hồng y suministrar imágenes al centro de prensa y al portal parlamentario.

Qué demuestra: Ubica expresamente a reporteros acreditados dentro del salón donde sesiona el pleno de la Asamblea Nacional.

Limitación: El acceso es selectivo: la fuente menciona a medios principales. Los demás reporteros trabajan desde el centro de prensa del nivel B1; no prueba acceso irrestricto de medios independientes.

Condición registrada: Sí, para medios principales con credencial Ver evidencia América 2R San Cristóbal y Nieves Asamblea Nacional Acceso selectivo 31/03/2026 SKNIS Media publicó un álbum de la sesión de la Asamblea Nacional del 31 de marzo de 2026 con fotografías de primer plano tomadas desde distintos puntos dentro de la cámara mientras los parlamentarios ocupaban sus escaños.

Qué demuestra: Evidencia visual reciente y atribuida a un servicio profesional de información desde el interior de la cámara durante una sesión.

Limitación: La prueba corresponde al medio oficial. La propia página del Parlamento señala que tomar fotografías o video requiere autorización previa del presidente de la Asamblea; no permite inferir acceso automático para medios independientes.

Condición registrada: Sí, al menos para el servicio oficial de información; fotografías desde dentro de la cámara con autorización Ver evidencia Asia 2R Corea del Norte Supreme People’s Assembly Acceso selectivo 22/03/2026 KCNA produjo una fotografía desde la primera sesión de la Asamblea Popular Suprema en Pyongyang: la imagen muestra a Kim Jong Un recibiendo aplausos dentro del salón y Reuters identifica a KCNA como autora.

Qué demuestra: Confirma cobertura visual presencial de una sesión legislativa por personal de la agencia oficial norcoreana.

Limitación: La imagen fue suministrada por KCNA y Reuters no la verificó independientemente. No demuestra acceso de periodistas extranjeros ni de medios independientes, inexistentes en el sistema mediático norcoreano.

Condición registrada: Sí, mediante la agencia estatal KCNA; no hay evidencia de acceso independiente Ver evidencia África subsahariana 2R Sierra Leona Parliament Acceso selectivo 17/03/2026 RSF documentó que un corresponsal seguía vetado del Parlamento y que el Speaker advirtió a otros periodistas sentados en la galería de prensa que su presencia dependía de su permiso.

Qué demuestra: Ubica directamente a periodistas en la galería parlamentaria en 2026.

Limitación: El acceso es discrecional y selectivo: un periodista permanecía excluido desde enero de 2025.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Oceanía 2R Tuvalu Parlamento de Tuvalu Acceso selectivo 16/03/2026 Tuvalu Government Media publicó una cobertura fotográfica de la apertura de la primera sesión parlamentaria de 2026. La imagen principal está tomada desde el interior de la cámara y muestra además una cámara profesional instalada frente a los asistentes.

Qué demuestra: Evidencia visual reciente producida por el servicio gubernamental de medios desde dentro del salón durante una sesión.

Limitación: Confirma presencia del medio gubernamental y de equipo audiovisual en esa sesión; no identifica reglas de acreditación ni demuestra acceso equivalente para medios privados, extranjeros o críticos.

Condición registrada: Sí para el medio gubernamental; cobertura visual desde dentro de la cámara Ver evidencia África subsahariana 2R Benín National Assembly Acceso selectivo 09/02/2026 Durante la sesión inaugural de la décima legislatura, un periodista de la televisión nacional entrevistó a un diputado en directo desde el hemiciclo.

Qué demuestra: Demuestra de forma directa y reciente que un profesional de prensa trabajó desde el hemiciclo durante una sesión parlamentaria.

Limitación: La evidencia corresponde a la sesión inaugural y a la televisión nacional; no permite generalizar el mismo acceso a todos los medios, a todas las sesiones ni a ambas cámaras del nuevo Parlamento bicameral.

Condición registrada: Sí; un periodista de la televisión nacional informó en directo desde el hemiciclo Ver evidencia Europa 2R Rusia State Duma — balcón reservado a la prensa Acceso selectivo 21/01/2026 La Duma prohibió las fotografías fijas durante sesiones y permitió únicamente a operadores de cámara entrar al balcón donde los reporteros solían fotografiar las plenarias; el presidente de la Cámara habló mientras fotógrafos ingresaban al área reservada a la prensa.

Qué demuestra: Ubica una zona de prensa en el balcón del salón durante sesiones de la Duma.

Limitación: El acceso es selectivo y la evidencia corresponde a una restricción reciente contra fotoperiodistas; no demuestra libertad de movimiento ni acceso uniforme para todos los medios.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia América 2R Cuba National Assembly of the People’s Power Acceso selectivo 18/12/2025 Granma publicó una cobertura especial de la sesión plenaria, firmada por tres periodistas y acompañada por una fotografía de la Asamblea acreditada a José M. Correa.

Qué demuestra: La autoría periodística y fotográfica identificada confirma cobertura visual de una sesión legislativa por prensa estatal autorizada.

Limitación: Granma es el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. La evidencia no demuestra que medios independientes puedan entrar ni que exista una galería abierta en igualdad de condiciones.

Condición registrada: Sí, para prensa estatal o autorizada; no se acredita acceso independiente Ver evidencia Europa 2R Bielorrusia House of Representatives Acceso selectivo 24/11/2025 El archivo fotográfico de BELTA conserva una serie de imágenes de la sesión de la Cámara de Representantes del 24 de noviembre de 2025 e identifica a Nikolai Petrov como autor de la fotografía tomada «durante la sesión».

Qué demuestra: Evidencia visual profesional y reciente producida desde el interior del salón durante una sesión legislativa.

Limitación: La prueba corresponde a la agencia estatal BELTA y no demuestra acceso equivalente para medios independientes, críticos o exiliados; la acreditación parlamentaria está sometida a control institucional.

Condición registrada: Sí; fotógrafos de la agencia estatal bajo acreditación y control Ver evidencia Oriente Medio y Norte de África 2R Omán Consejo de la Shura Acceso selectivo 09/11/2025 Hala FM publicó una crónica ilustrada de la apertura del tercer periodo anual del Consejo de la Shura. Las imágenes de la votación, el discurso del presidente y una vista general de la sesión están alojadas en la Agencia de Noticias de Omán; Oman TV News difundió además un reportaje específico de la misma sesión.

Qué demuestra: Evidencia visual reciente difundida por medios omaníes y producida desde el interior del salón durante una sesión del Consejo de la Shura.

Limitación: Las fotografías no identifican individualmente al fotógrafo y pueden proceder de un servicio oficial o de una señal institucional. Confirma cobertura para medios estatales o vinculados a la información oficial, pero no acceso equivalente o irrestricto para prensa independiente.

Condición registrada: Sí para medios estatales; cobertura visual desde dentro de la cámara Ver evidencia África subsahariana 2R Yibuti Asamblea Nacional Acceso selectivo 26/10/2025 RTD publicó una crónica de la sesión plenaria que aprobó una reforma constitucional con fotografías marcadas por RTD Web TV y tomadas desde el piso del hemiciclo, frente al estrado y a los escaños.

Qué demuestra: Evidencia fotográfica reciente y atribuida al radiodifusor público desde dentro de la cámara durante una sesión.

Limitación: Confirma acceso del medio estatal RTD en esa plenaria, pero no demuestra apertura para prensa independiente. RSF señala que no existen medios independientes radicados en el país y que la acreditación de corresponsales no es transparente.

Condición registrada: Sí para el medio público; fotógrafo dentro del hemiciclo durante una sesión Ver evidencia Oceanía 2R Nauru Parlamento Acceso selectivo 14/10/2025 La cuenta oficial del Gobierno de la República de Naoero publicó una fotografía tomada dentro de la cámara mientras el presidente David Adeang pronunciaba su discurso en la sesión inaugural del 25.º Parlamento, celebrada el 14 de octubre de 2025.

Qué demuestra: Evidencia visual reciente, producida o difundida por el servicio informativo gubernamental, desde el interior de la cámara durante una sesión parlamentaria.

Limitación: Confirma acceso del medio gubernamental en una sesión inaugural, no acceso equivalente para periodistas independientes, extranjeros o críticos. Tampoco permite determinar si la fotografía fue tomada desde el piso o desde la galería pública acristalada.

Condición registrada: Sí para el medio gubernamental; cobertura fotográfica desde dentro de la cámara Ver evidencia Asia 2R Turkmenistán Assembly Acceso selectivo 12/04/2025 TDH informó expresamente que representantes de medios de comunicación fueron invitados a participar en la octava sesión del séptimo Mejlis.

Qué demuestra: Confirma presencia autorizada de representantes de medios en una sesión parlamentaria reciente.

Limitación: La fuente es estatal, no identifica a los medios invitados ni demuestra acceso abierto o independiente; el sistema mediático nacional permanece sometido a control estatal.

Condición registrada: Sí, representantes de medios invitados a la sesión; acceso selectivo y no independiente Ver evidencia Europa 2R Montenegro Parliament — sala plenaria Acceso selectivo 24/12/2024 El Instituto de Medios de Montenegro denunció ataques a fotoperiodistas y camarógrafos dentro de la sala plenaria durante una sesión. También explicó que la práctica vigente solo les permitía permanecer allí los primeros 15 minutos, mientras los reporteros seguían el pleno desde pantallas en el vestíbulo.

Qué demuestra: Confirma presencia física de trabajadores de prensa en la sala plenaria durante una sesión, aunque por un tiempo muy limitado.

Limitación: La confirmación no equivale a acceso amplio: solo alcanza a fotógrafos y camarógrafos durante 15 minutos; los periodistas de texto permanecen en el vestíbulo.

Condición registrada: Sí, pero solo fotógrafos y camarógrafos durante 15 minutos Ver evidencia Asia 2H Brunéi Consejo Legislativo Acceso selectivo 26/03/2021 The Scoop publicó una vista general del salón del Consejo Legislativo durante la apertura parlamentaria del 15 de marzo de 2021, acreditada al servicio fotográfico Infofoto.

Qué demuestra: Evidencia visual profesional tomada dentro de la Cámara durante una sesión.

Limitación: Es una prueba histórica y la imagen procede de un servicio estatal; no demuestra que periodistas independientes puedan ingresar al salón en todas las sesiones ni precisa la ubicación del centro de medios vigente en 2026.

Condición registrada: Sí; cobertura visual mediante un servicio fotográfico estatal Ver evidencia África subsahariana 2H Gambia National Assembly — galería durante la sesión Acceso selectivo 15/09/2020 Durante la primera lectura del proyecto constitucional se permitió entrar a tres medios. La Unión de Prensa señaló que, por el distanciamiento físico en la galería, el aforo era limitado y debía coordinarse con los medios que cubrían las sesiones.

Qué demuestra: Vincula expresamente a periodistas que cubrían una sesión con la galería de la Asamblea Nacional.

Limitación: Evidencia directa de 2020, en contexto de pandemia: el acceso fue selectivo y decenas de periodistas quedaron fuera; no demuestra acceso igualitario ni irrestricto.

Condición registrada: Sí, con acceso selectivo documentado Ver evidencia Oriente Medio y Norte de África 2H Mauritania Asamblea Nacional Acceso selectivo 09/03/2017 Durante la votación de reformas constitucionales, el presidente de la Asamblea negó la entrada a periodistas de medios no oficiales; después de la intervención de diputados permitió que los fotógrafos ingresaran a la sala, mientras mantuvo fuera a los demás reporteros.

Qué demuestra: Confirma presencia física de profesionales de prensa dentro de la sala durante una sesión, aunque de forma selectiva y restrictiva.

Limitación: Es evidencia histórica de una sesión conflictiva de 2017 y demuestra discriminación entre tipos de medios; no establece las reglas vigentes en 2026 ni acceso ordinario para toda la prensa.

Condición registrada: Sí, pero selectivo: fotógrafos y medios oficiales fueron admitidos; otros periodistas, excluidos Ver evidencia

Nivel 1 · Sin acceso al hemicicloLa evidencia ubica a los periodistas fuera del salón o documenta una prohibición de ingreso.10 paísesAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace Asia 1R Uzbekistán Legislative Chamber Sin acceso al hemiciclo 08/07/2026 Una nota sobre el cierre creciente de la Cámara Legislativa afirma que a los periodistas todavía no se les concede acreditación ni acceso al Parlamento.

Qué demuestra: Acredita una denegación reciente de acceso periodístico a la cámara baja.

Limitación: Es una fuente periodística secundaria que recoge la denuncia de un periodista; no detalla si la negativa afecta a todos los medios, qué decisión la sustenta ni si el Senado aplica el mismo régimen.

Condición registrada: No se concede acreditación ni acceso Ver evidencia África subsahariana 1R Somalia Parlamento Federal Sin acceso al hemiciclo 08/02/2026 Periodistas que cubrían sesiones conjuntas fueron bloqueados del edificio y de la Cámara durante el debate constitucional.

Qué demuestra: Restricción directa y reciente al acceso físico de la prensa al pleno.

Limitación: Documenta episodios concretos; no demuestra que toda cobertura presencial esté prohibida permanentemente.

Condición registrada: Restringido / suspendido Ver evidencia Oriente Medio y Norte de África 1R Egipto Cámara de Representantes Sin acceso al hemiciclo 07/09/2025 Un periodista parlamentario relató que los reporteros siguieron cinco sesiones generales en la nueva sede desde el centro de prensa de la planta baja y pidió reactivar la antigua galería de periodistas.

Qué demuestra: Aporta evidencia reciente y directa de cobertura presencial indirecta, sin observación del pleno desde la galería del salón.

Limitación: Es el testimonio publicado por un periodista parlamentario y se refiere a cinco sesiones de 2025; no acredita que la restricción sea permanente ni que no haya cambiado después.

Condición registrada: No al salón en las sesiones documentadas; cobertura desde el centro de prensa de la planta baja Ver evidencia Europa 1R Ucrania Verkhovna Rada Sin acceso al hemiciclo 13/01/2025 El primer vicepresidente de la Rada afirmó que el acceso pleno volvería cuando mejoraran las condiciones de seguridad; UNN precisó que los periodistas podían estar en el centro de prensa, pero no entrar al salón parlamentario.

Qué demuestra: Documenta una prohibición explícita y reciente de ingreso de periodistas al salón, pese a su readmisión limitada al edificio.

Limitación: La medida se justificó por la ley marcial y las condiciones de seguridad. No implica que la prohibición continúe después de enero de 2025 ni que afecte por igual a todo el personal institucional.

Condición registrada: No al salón; hasta 30 periodistas pueden trabajar en el centro de prensa Ver evidencia Europa 1R Serbia Asamblea Nacional Sin acceso al hemiciclo 13/02/2024 Una columnista de Danas que cubre la política serbia afirmó que desde hace tiempo los periodistas no pueden sentarse en la galería para observar desde arriba a los diputados.

Qué demuestra: Aporta una referencia periodística reciente y explícita a la exclusión de los periodistas de la galería del salón.

Limitación: Es una columna y no identifica la resolución jurídica ni la fecha exacta en que comenzó la restricción. La página oficial confirma salas de trabajo y televisión interna, pero no acceso actual al salón.

Condición registrada: No en la galería; los corresponsales trabajan en salas y siguen el pleno por televisión interna Ver evidencia Oriente Medio y Norte de África 1R Irak Council of Representatives of Iraq Sin acceso al hemiciclo 27/01/2024 Las reglas de la Cámara obligan a los periodistas acreditados a permanecer en el centro de prensa, les prohíben circular por el edificio o hacer entrevistas y fotografías sin autorización, y prevén retirar el pase a quien incumpla.

Qué demuestra: Documenta una restricción explícita: hay cobertura presencial dentro del Parlamento, pero no acceso ordinario de periodistas al salón de sesiones.

Limitación: La fuente es de enero de 2024 y no permite asegurar que las reglas sigan sin cambios en 2026; las restricciones pueden aplicarse de forma selectiva entre medios.

Condición registrada: No al salón de sesiones; los periodistas acreditados quedan confinados al centro de prensa y bajo autorización para desplazarse Ver evidencia Asia 1R Kazajistán Senado Sin acceso al hemiciclo 20/12/2023 Periodistas acreditados describieron acreditación semanal y acompañamiento obligatorio; además, afirmaron que ya no se les permite permanecer en el salón de sesiones durante los plenos de la Mazhilis, salvo grabaciones al inicio.

Qué demuestra: Prueba acceso al edificio bajo control y una prohibición concreta de cobertura física directa durante el pleno.

Limitación: La fuente se basa en testimonios periodísticos de 2023; no se localizó una derogación oficial posterior de estas restricciones.

Condición registrada: Sí, con restricciones documentadas Ver evidencia América 1H Nicaragua National Assembly Sin acceso al hemiciclo 30/05/2022 El reporte señala que no había acreditación ante la Asamblea Nacional, que la cobertura presencial independiente no era segura y que las sesiones se cubrían virtualmente.

Qué demuestra: Permite clasificar el acceso de la prensa independiente como restringido o suspendido, en vez de dejarlo sin determinar.

Limitación: La fuente es de 2022 y no identifica las condiciones de eventual prensa estatal u oficialista dentro del salón.

Condición registrada: Restringido / suspendido Ver evidencia Asia 1H Timor-Leste Parlamento Nacional Sin acceso al hemiciclo 03/05/2021 La Unión Europea citó al periodista parlamentario Evaristo Soares Martins, de la agencia Tatoli, quien explicó que los reporteros acreditados no tenían acceso a la sala plenaria y debían grabar las sesiones desde fuera, junto a un altavoz.

Qué demuestra: Testimonio directo de un periodista acreditado que documenta exclusión física de la prensa de la sala plenaria en 2021.

Limitación: Es una prueba directa pero histórica. La nueva sala de prensa mejoró las condiciones de trabajo fuera del pleno; no se localizó una fuente posterior que confirme si la prohibición seguía vigente o fue levantada en 2026.

Condición registrada: No; periodistas acreditados registraban las sesiones desde fuera de la sala plenaria Ver evidencia Asia 1H Tayikistán House of Representatives Sin acceso al hemiciclo 10/02/2021 La organización de medios relató que los periodistas de prensa escrita normalmente no eran admitidos en la sala de sesiones y observaban a los diputados mediante un monitor instalado en el corredor; en el caso documentado, el monitor no tenía sonido.

Qué demuestra: Documenta una exclusión física explícita del salón y una cobertura indirecta desde fuera del hemiciclo.

Limitación: Es evidencia histórica de 2021 y se refiere expresamente a periodistas de prensa escrita; no permite asegurar que la regla siga idéntica en 2026 ni que se aplique del mismo modo a equipos audiovisuales o medios estatales.

Condición registrada: No para periodistas de prensa escrita; siguen el pleno por un monitor desde el corredor Ver evidencia

? · Acceso no precisadoHay una restricción documentada, pero la fuente no permite ubicar con certeza a la prensa dentro o fuera del hemiciclo.5 paísesAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace Europa ?R Georgia Parlamento Acceso no precisado 08/06/2026 El Parlamento endureció su reglamento de acreditación y amplió hasta un año las posibles suspensiones de credenciales.

Qué demuestra: Existe acceso mediante acreditación y un mecanismo actual de suspensión que condiciona el trabajo periodístico.

Limitación: La fuente regula el acceso general; no ubica a la prensa dentro del salón plenario.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia África subsahariana ?R Burundi Asamblea Nacional Acceso no precisado 07/10/2025 Medios privados denunciaron exclusión de la cobertura parlamentaria, tarjetas especiales de acceso y prohibiciones de cobertura en vivo.

Qué demuestra: Existe un régimen de acceso físico para medios, aplicado de forma selectiva.

Limitación: La fuente documenta restricciones y no permite afirmar acceso igualitario para toda la prensa.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia África subsahariana ?R Etiopía House of Peoples’ Representatives Acceso no precisado 26/05/2025 The Reporter denunció que, desde el 14 de abril de 2025, seguridad impedía a sus periodistas entrar a la House of People’s Representatives y cubrir sus actividades, mediante una orden verbal sin explicación formal.

Qué demuestra: Prueba que el acceso periodístico al Parlamento existe como práctica de cobertura, pero que un medio concreto fue excluido durante varias semanas.

Limitación: No demuestra que toda la prensa estuviera vetada ni precisa la ubicación habitual de los medios durante el pleno; recoge la denuncia del medio afectado.

Condición registrada: Acceso negado a un medio concreto Ver evidencia Oriente Medio y Norte de África ?R Túnez Assembly of People’s Representatives Acceso no precisado 2025 El informe 2025 documentó obstáculos ilegítimos al acceso de periodistas a la Asamblea.

Qué demuestra: Problemas recientes de ingreso profesional al Parlamento.

Limitación: No permite determinar una regla uniforme para todas las sesiones ni la ubicación exacta de quienes sí acceden.

Condición registrada: Sí Ver evidencia África subsahariana ?R Madagascar Asamblea Nacional Acceso no precisado 10/2024 Algunos periodistas fueron rechazados en la apertura de la sesión ordinaria y solo se permitió cubrir la sesión pública a medios incluidos en una lista previa.

Qué demuestra: Acceso físico condicionado a selección previa de medios.

Limitación: No permite afirmar acceso general para toda la prensa.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia

N/A · No aplicableNo existe un Parlamento nacional operativo y comparable para evaluar el acceso.7 paísesAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace Oriente Medio y Norte de África N/A Sudán National Assembly No aplicable 2026 La guerra y la ausencia de funcionamiento parlamentario normal impiden evaluar un régimen regular de acceso a pleno.

Qué demuestra: El caso no es comparable con una cámara operativa ordinaria.

Limitación: La fuente se centra en el conflicto y la seguridad de periodistas.

Condición registrada: No aplicable Ver evidencia Oriente Medio y Norte de África N/A Yemen House of Representatives No aplicable 11/09/2025 Las partes del conflicto han cometido graves violaciones contra periodistas y medios; el Parlamento nacional no opera con normalidad comparable.

Qué demuestra: El acceso regular a un pleno no puede evaluarse de forma estable.

Limitación: No describe una cámara legislativa funcional.

Condición registrada: No aplicable Ver evidencia América N/A Haití Chamber of Deputies No aplicable 01/01/2025 Haití no contaba con una legislatura nacional funcional.

Qué demuestra: El acceso físico de prensa a un pleno nacional no es evaluable mientras no funcione la cámara.

Limitación: No describe instalaciones parlamentarias históricas.

Condición registrada: No aplicable Ver evidencia Oriente Medio y Norte de África N/A Kuwait National Assembly No aplicable 10/05/2024 El emir suspendió la Asamblea Nacional por un periodo de hasta cuatro años.

Qué demuestra: El acceso de prensa a un pleno regular dejó de ser evaluable durante la suspensión.

Limitación: No describe las reglas previas de la galería.

Condición registrada: No aplicable Ver evidencia África subsahariana N/A Níger Advisory Council for the Refoundation No aplicable 03/05/2024 Tras el golpe de 2023, la Asamblea electa dejó de operar y el poder permanece en autoridades militares de transición; además se documentan restricciones a la prensa.

Qué demuestra: Determina que no hay un pleno legislativo nacional ordinario comparable para evaluar acceso.

Limitación: No evalúa un eventual órgano consultivo de transición como parlamento nacional.

Condición registrada: No aplicable Ver evidencia Asia N/A Afganistán House of the People No aplicable 01/01/2024 No funciona ninguna asamblea legislativa o cuerpo representativo bajo el Emirato Islámico.

Qué demuestra: El país no es comparable actualmente para evaluar acceso de prensa a un Parlamento.

Limitación: Describe la situación posterior a 2021; no informa sobre el antiguo Parlamento republicano.

Condición registrada: No aplicable Ver evidencia África subsahariana N/A Eritrea National Assembly No aplicable Sin fecha (consulta: 31/08/2026) La Asamblea Nacional no se reúne desde 2002.

Qué demuestra: Determina que no existe un pleno nacional operativo comparable para evaluar acceso actual de prensa.

Limitación: No describe las prácticas históricas previas a la inactividad.

Condición registrada: No aplicable Ver evidencia

Fuente: revisión de noticias, documentos parlamentarios, reglamentos y registros visuales realizada por PerúCheck. Fecha de corte: 6 de septiembre de 2026. Los enlaces conducen directamente a la evidencia original.

En América, 33 de 34 parlamentos evaluables tienen evidencia de cobertura presencial

PerúCheck revisó 35 países de América. Haití fue clasificado como no aplicable debido a la falta de una legislatura nacional funcional. Entre los 34 casos restantes, en 33 se encontró evidencia de alguna forma de presencia periodística en el hemiciclo o en una galería integrada a este. La proporción equivale al 97,1%.

Costa Rica ofrece una prueba reciente y directa. En mayo de 2026, La Nación describió cómo los periodistas observan el plenario desde una barra de prensa acristalada situada un piso por encima de los diputados. La controversia relatada por el medio surgió precisamente porque legisladores oficialistas buscaban ubicar sus curules más lejos de la mirada de los reporteros.

En Estados Unidos, la Cámara de Representantes mantiene una galería oficial de prensa que acredita a corresponsales y dispone de asientos con vista directa al pleno. En Jamaica, un informe de la Asociación Parlamentaria de la Commonwealth de 2025 señala que los reporteros pueden asistir al recinto y observar las sesiones desde las galerías, aunque no existe un espacio exclusivo permanente para los medios.

También se documentaron palcos o galerías de prensa en Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Uruguay, entre otros países.

Un caso particular es Cuba, donde la presencia de periodistas en las sesiones legislativas no implica un acceso plural. El 18 de diciembre de 2025, el diario estatal Granma publicó una cobertura especial del pleno de la Asamblea Nacional del Poder Popular, firmada por tres periodistas y acompañada por una fotografía atribuida a José M. Correa. Esto confirma que la prensa estatal autorizada puede cubrir las sesiones. Sin embargo, la evidencia no demuestra que los medios independientes puedan ingresar en las mismas condiciones. Por ello, PerúCheck clasificó a Cuba como un país con acceso selectivo, no como uno con acceso general ni con exclusión total de la prensa.

La excepción regional fue Nicaragua. La evidencia disponible indica que la prensa independiente no contaba con acreditación regular y que la cobertura presencial no se realizaba en condiciones de seguridad. La situación de los medios estatales u oficialistas no permite extender esa conclusión a toda persona que desempeñe labores periodísticas.

En el caso peruano, la restricción que originó las declaraciones de Chacón fue modificada pocos días después. El 5 de agosto de 2026, el presidente del Senado anunció que los periodistas tendrían acceso a la galería del hemiciclo, además de una sala para declaraciones y otra para cronistas parlamentarios.

Verificación regional · América

Acceso de la prensa a los parlamentos de América

PerúCheck revisó los 35 Estados soberanos del continente. En 33 de las 34 legislaturas nacionales comparables se comprobó algún grado de presencia periodística en el salón plenario o en una galería con vista directa.

35países revisados

33con presencia periodística comprobada

97,1%de las legislaturas comparables

1caso con exclusión del hemiciclo comprobada

Criterio. Una galería, tribuna o palco con vista directa al salón cuenta como presencia dentro del hemiciclo, aunque la prensa no pueda ocupar el piso reservado a los legisladores. Una transmisión oficial o una sala separada no cuenta como acceso al hemiciclo.

Cómo leer el código. El número indica el nivel de acceso. R identifica evidencia de los últimos tres años; V, un documento oficial vigente sin fecha visible; y H, una prueba de más de tres años.

El caso de Cuba. El 18 de diciembre de 2025, Granma publicó una cobertura especial de la Asamblea Nacional, firmada por tres periodistas y acompañada por una fotografía atribuida a José M. Correa. La evidencia confirma cobertura de prensa estatal autorizada, pero no demuestra acceso equivalente para medios independientes. Por ello, Cuba figura como acceso selectivo y no como acceso general ni como exclusión total.

Escala aplicada en América

5RNivel 5: acceso amplio, sin restricción sustantiva documentada.

4RNivel 4: ingreso regular mediante acreditación.

3RNivel 3: cupos, permisos, reglas operativas o sesión concreta.

2RNivel 2: acceso estatal, oficial, invitado o selectivo.

1RNivel 1: periodistas fuera del salón o ingreso prohibido.

N/ANo aplicable: legislatura no operativa o no comparable.

Nivel 5 · 1Nivel 4 · 11Nivel 3 · 19Nivel 2 · 2Nivel 1 · 1N/A · 1

Verificación país por país

Los países aparecen del mayor al menor acceso y, dentro de cada nivel, de la evidencia más reciente a la más antigua. Usa “Abrir / cerrar” para consultar únicamente el grupo que necesites.

Nivel 5 · Acceso amplioLa evidencia no muestra una restricción sustantiva de ingreso para la prensa profesional.1 paísAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace América 5R Jamaica House of Representatives Acceso amplio 05/2025 Los reporteros no necesitan acreditación previa para operar en el recinto; pueden asistir libremente y, en actos de alta demanda, usan la galería pública para observar en vivo.

Qué demuestra: Confirma acceso presencial de periodistas a las galerías del Parlamento.

Limitación: No existe una instalación exclusiva permanente para medios y en eventos grandes comparten espacio con el público.

Condición registrada: Sí Ver evidencia

Nivel 4 · Acceso acreditado generalLa prensa puede cubrir el pleno desde el salón o una galería mediante acreditación regular.11 paísesAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace América 4R Perú Senado Acceso acreditado general 05/08/2026 La Presidencia del Senado anunció acceso de periodistas a la galería del hemiciclo, además de una sala para declaraciones y otra para cronistas.

Qué demuestra: Acceso presencial al pleno desde una galería de prensa.

Limitación: La medida fue anunciada tras una restricción previa y corresponde al Senado reinstalado.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia América 4R Costa Rica Legislative Assembly Acceso acreditado general 2026 La cobertura describe a periodistas observando el plenario desde la barra de prensa acristalada, un piso por encima del salón.

Qué demuestra: Ubica de manera directa y actual a la prensa en una galería con vista al pleno.

Limitación: La barra separa físicamente a la prensa del piso de los diputados y su acceso está sujeto a reglas internas.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia América 4R Brasil Chamber of Deputies Acceso acreditado general 11/12/2025 Periodistas que cubrían la sesión del 9 de diciembre de 2025 fueron retirados del Plenario de la Cámara y algunos fueron agredidos por la policía legislativa. El episodio prueba presencia física, pero también una obstrucción grave.

Qué demuestra: Confirma que reporteros estaban dentro del Plenario de la Cámara durante una sesión.

Limitación: Es un incidente concreto y conflictivo; no demuestra acceso rutinario ni irrestricto.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia América 4R México Senado de la República Acceso acreditado general 05/11/2025 Fotógrafos que cubrían una sesión fueron obligados a cambiar de posición dentro del balcón asignado en el segundo piso del recinto senatorial.

Qué demuestra: Presencia física de prensa gráfica durante el pleno y ubicación concreta dentro del salón.

Limitación: La evidencia más reciente corresponde al Senado, no a la Cámara de Diputados, y documenta una restricción de ángulo de trabajo.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia América 4R Paraguay Chamber of Deputies Acceso acreditado general 19/08/2025 Periodistas cubrieron una sesión de la Cámara de Diputados desde la platea de prensa, incluso entre goteras y filtraciones del edificio.

Qué demuestra: Ubica directamente a periodistas en la platea de prensa durante una sesión plenaria reciente.

Limitación: No describe el procedimiento de acreditación ni la práctica del Senado para esa fecha.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia América 4R Argentina Cámara de Diputados Acceso acreditado general 17/09/2024 Los periodistas acreditados trabajan habitualmente en palcos de prensa dentro del recinto de Diputados; durante la presentación del Presupuesto 2025 fueron desplazados excepcionalmente de esos palcos.

Qué demuestra: Confirma que existen y se usan lugares de prensa dentro del recinto durante la actividad parlamentaria.

Limitación: Documenta una obstrucción excepcional en un acto de alto interés y, por tanto, no permite describir el acceso como irrestricto.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia América 4R Guatemala Congreso de la República Acceso acreditado general 10/04/2024 El Congreso autorizó a medios nacionales e internacionales a ingresar al hemiciclo en momentos clave de las sesiones plenarias, tras dos legislaturas sin ese acceso.

Qué demuestra: Prueba entrada física de periodistas al propio hemiciclo durante sesiones plenarias.

Limitación: El acceso es controlado y no equivale a permanencia irrestricta durante toda la sesión.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia América 4V Estados Unidos House of Representatives Acceso acreditado general Sin fecha (consulta: 31/08/2026) La galería acredita a corresponsales y dispone de asientos de prensa con vista directa al piso de la Cámara.

Qué demuestra: Cobertura presencial del pleno desde una galería dentro de la sala.

Limitación: El acceso está reservado a medios que cumplen los criterios de acreditación.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia América 4V Canadá House of Commons Acceso acreditado general Sin fecha visible (vigente al 02/09/2026) La Cámara define la press gallery como una galería de la propia House of Commons reservada a miembros acreditados de los medios para cubrir las actuaciones del Parlamento.

Qué demuestra: Ubica explícitamente a la prensa acreditada en una galería dentro de la Cámara.

Limitación: La galería no es el piso de la Cámara, reservado a diputados y funcionarios.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia América 4H Uruguay House of Representatives Acceso acreditado general 30/05/2022 Los periodistas acreditados tienen reservada una bancada o escritorio dentro del salón para cubrir las sesiones y pueden circular por el Palacio y entrevistar legisladores.

Qué demuestra: Ubica directamente a la prensa dentro del salón durante la cobertura parlamentaria.

Limitación: La descripción específica disponible es de 2022; no se localizó una fuente posterior que detalle nuevamente la ubicación.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia América 4H Bahamas House of Assembly Acceso acreditado general 12/01/2022 La Press Gallery de la House of Assembly permaneció abierta durante una sesión sujeta a restricciones sanitarias, aunque otras galerías fueron cerradas.

Qué demuestra: Confirma una galería de prensa operativa durante una sesión legislativa.

Limitación: Prueba directa de 2022 y bajo reglas excepcionales de COVID-19; no acredita acceso irrestricto en 2026.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia

Nivel 3 · Acceso condicionadoHay cupos, permisos, reglas del presidente, restricciones operativas o evidencia de una sesión concreta.19 paísesAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace América 3R Guyana National Assembly Acceso condicionado 03/02/2026 La asociación de prensa cuestionó un sistema que limitaba a cinco los lugares para reporteros dentro de la Cámara y dejaba a otros fuera.

Qué demuestra: Presencia de periodistas dentro del salón durante las sesiones, aunque sometida a cupos.

Limitación: El acceso no es universal y las reglas fueron controvertidas por el gremio.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia América 3R Belice House of Representatives Acceso condicionado 2026 La remodelación de la Asamblea Nacional incluyó una sección mejorada para medios en la galería pública y de prensa, probada durante una sesión conjunta.

Qué demuestra: Confirma una galería de prensa dentro de la sala y su uso reciente.

Limitación: Describe una sesión conjunta y la infraestructura; no detalla requisitos ordinarios de acreditación.

Condición registrada: Sí Ver evidencia América 3R Chile Congreso Pleno / Salón de Honor Acceso condicionado 2026 El protocolo oficial del mensaje presidencial de 2026 reservó tribunas dentro del Salón de Honor a periodistas con pase especial y ubicó a otros acreditados en áreas externas de prensa.

Qué demuestra: Confirma al menos un grado de acceso de periodistas a tribunas dentro del recinto donde sesiona el Congreso Pleno.

Limitación: Se refiere a un acto solemne específico, sujeto a cupos; no demuestra la regla de todos los plenos ordinarios.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia América 3R Panamá National Assembly Acceso condicionado 10/2025 Un incidente entre comunicadores continuó en el palco de prensa del Legislativo y requirió intervención de la seguridad que custodia el hemiciclo.

Qué demuestra: Ubica de forma actual a periodistas en un palco de prensa asociado al salón plenario.

Limitación: El artículo se centra en un incidente y no explica los requisitos generales de acreditación.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia América 3R Surinam National Assembly Acceso condicionado 24/09/2025 La noticia anunció que los periodistas podían inscribirse desde el 22 de septiembre para cubrir in situ la reunión extraordinaria del 30 de septiembre de 2025 en la que la presidenta Jennifer Simons pronunciaría su primer discurso anual.

Qué demuestra: Confirma de forma expresa un procedimiento reciente para que periodistas cubrieran presencialmente una sesión de la Asamblea Nacional.

Limitación: La evidencia corresponde a una reunión extraordinaria y exige inscripción; no demuestra que el mismo régimen se aplique sin cambios a todas las sesiones ordinarias ni precisa la ubicación de los periodistas dentro de la sala.

Condición registrada: Sí, mediante inscripción para cobertura presencial de la reunión extraordinaria Ver evidencia América 3R Colombia House of Representatives Acceso condicionado 04/07/2025 El Congreso mantiene acreditación presencial para periodistas. El reporte de la SIP precisa que cubren las plenarias desde palcos y salas con vidriera hacia los recintos, no desde el piso reservado a congresistas.

Qué demuestra: Confirma cobertura presencial con vista a las cámaras y corrobora que la acreditación seguía operativa en 2025.

Limitación: Para actos de aforo limitado no se admite a todos los medios; la descripción exacta de palcos procede del reporte de 2022.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia América 3R El Salvador Asamblea Legislativa — mezanine del Salón Azul Acceso condicionado 31/07/2024 Una crónica desde la Asamblea describe cómo los periodistas son escoltados al mezanine, la parte superior del Salón Azul donde se celebra la plenaria, y cubren desde un área asignada para fotos, video y audio.

Qué demuestra: Ubica a la prensa dentro del salón plenario, en el mezanine, durante sesiones ordinarias.

Limitación: El acceso está sometido a credencial, requisas, escolta, vigilancia y restricciones para entrevistar diputados; el trato puede ser desigual según el medio.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia América 3R Honduras Congreso Nacional Acceso condicionado 19/03/2024 Durante un debate sensible se ordenó retirar del hemiciclo a los periodistas que habitualmente cubrían allí las sesiones.

Qué demuestra: La expulsión excepcional confirma presencia ordinaria de prensa en el salón legislativo.

Limitación: También demuestra que el acceso puede suspenderse por decisión de la autoridad parlamentaria.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia América 3R San Vicente y las Granadinas House of Assembly — interior de la cámara Acceso condicionado 05/01/2024 Para la presentación del presupuesto de 2024, la Cámara informó que habría personal de medios dentro del salón para observar y registrar el acto, pero que el espacio no alcanzaba para todos y que solo entrarían medios autorizados.

Qué demuestra: Confirma presencia autorizada de personal periodístico dentro de la cámara durante una sesión presupuestaria.

Limitación: El acceso fue selectivo y condicionado por aforo; la agencia pública quedó a cargo de la transmisión y las fotografías. No demuestra acceso general para todos los medios.

Condición registrada: Sí, con autorización y cupos limitados Ver evidencia América 3V Antigua y Barbuda House of Representatives Acceso condicionado Sin fecha (consulta: 03/09/2026) El glosario jurídico oficial define la Press Gallery como una galería dentro de la Cámara reservada a miembros acreditados de los medios que cubren los procedimientos parlamentarios.

Qué demuestra: Confirma un sector físico reservado a la prensa dentro de la Cámara para seguir los trabajos parlamentarios.

Limitación: La página no detalla los criterios de acreditación, el aforo ni las posibles exclusiones en sesiones especiales.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia América 3V Barbados House of Assembly Acceso condicionado Sin fecha (consulta: 03/09/2026) El artículo 72 de las Standing Orders del Senado permite que su presidente conceda permiso general a representantes de periódicos u otros medios para asistir a las sesiones.

Qué demuestra: Confirma asistencia física de representantes de medios a las sesiones del Senado, sujeta a autorización de la Presidencia.

Limitación: La web oficial actual enumera las Standing Orders pero no expone públicamente el texto completo; el artículo fue contrastado en una reproducción académica. No se localizó una disposición equivalente para la Cámara de la Asamblea ni la ubicación reservada a la prensa.

Condición registrada: Sí en el Senado, con permiso Ver evidencia América 3V Granada House of Representatives Acceso condicionado Sin fecha (consulta: 03/09/2026) La Legislature (Privileges, Immunities and Powers) Act reconoce el permiso general previsto en los Standing Orders para que representantes de medios asistan a las sesiones de cualquiera de las dos cámaras.

Qué demuestra: Confirma asistencia física reglada de representantes de prensa a las sesiones de la House of Representatives y del Senate.

Limitación: La disposición no identifica una galería ni describe la línea de visión; el permiso puede revocarse y la página consultada no muestra fecha de consolidación.

Condición registrada: Sí, sujeto a permiso parlamentario Ver evidencia América 3V Trinidad y Tobago House of Representatives Acceso condicionado Sin fecha (consulta: 04/09/2026) El glosario oficial define la press gallery como una galería dentro de la Cámara reservada a miembros acreditados de los medios para cubrir los procedimientos parlamentarios.

Qué demuestra: Confirma una galería física dentro de la Cámara y acceso para prensa acreditada.

Limitación: No informa el aforo, cambios recientes ni posibles exclusiones en sesiones especiales.

Condición registrada: Sí Ver evidencia América 3V Santa Lucía House of Assembly Acceso condicionado 2023 La ley vigente presupone un permiso general, concedido conforme a los Standing Orders, para que representantes de periódicos asistan a las sesiones de la House of Assembly; asistir tras la revocación constituye una infracción.

Qué demuestra: Confirma asistencia física de representantes de prensa a las sesiones de la Cámara bajo permiso general.

Limitación: No identifica el asiento o galería y el acceso queda sujeto a reglas del Speaker y a revocación.

Condición registrada: Sí, sujeto a permiso del Speaker Ver evidencia América 3V Dominica House of Assembly Acceso condicionado Sin fecha visible (vigente al 26/05/1986) El Standing Order 83 autoriza al Speaker a conceder permiso general a representantes de periódicos para asistir a las sesiones de la Cámara, sujeto a reglas cuya infracción permite revocar el permiso.

Qué demuestra: Confirma asistencia física de representantes de prensa a las sesiones de la House of Assembly.

Limitación: La norma no identifica el asiento o galería ni acredita por sí sola cómo se aplica en 2026; el permiso es condicional y revocable.

Condición registrada: Sí, sujeto a permiso del Speaker Ver evidencia América 3H República Dominicana Chamber of Deputies Acceso condicionado 07/12/2021 Una investigación sobre restricciones en el Senado señaló que, en la Cámara de Diputados, los periodistas acreditados podían entrar al hemiciclo, abordar al presidente de la Cámara y cubrir sus actividades sin los bloqueos descritos en la cámara alta.

Qué demuestra: Confirma de forma explícita el ingreso de periodistas acreditados al hemiciclo de la Cámara de Diputados.

Limitación: La evidencia es de 2021 y contrasta dos cámaras con prácticas distintas; no demuestra que el acceso de Diputados siga idéntico en 2026 ni que el Senado permita la misma modalidad.

Condición registrada: Sí en la Cámara de Diputados; acceso acreditado al hemiciclo, en contraste con restricciones del Senado Ver evidencia América 3H Bolivia Cámara de Diputados Acceso condicionado 30/07/2021 Una nota oficial citó a José Luis Toro, periodista de Cadena A, quien explicó que los reporteros habían cubierto durante décadas el antiguo hemiciclo desde arriba y que normalmente no ocupaban los curules del piso legislativo.

Qué demuestra: El testimonio directo de un periodista ubica a la prensa en una posición elevada con vista al salón durante la actividad legislativa.

Limitación: La evidencia corresponde al antiguo edificio y fue publicada cuando ese hemiciclo dejó de funcionar en 2021. La sala de prensa inaugurada en 2026 y un incidente de restricción de mayo de 2026 confirman trabajo periodístico en el nuevo complejo, pero no precisan la ubicación ordinaria durante el pleno actual.

Condición registrada: Sí; cobertura histórica desde una posición elevada con vista directa al antiguo hemiciclo Ver evidencia América 3H Venezuela Asamblea Nacional — palco de prensa en balcón del hemiciclo Acceso condicionado 27/01/2016 Tras levantarse una prohibición de cinco años, reporteros ocuparon todos los asientos del palco de prensa, ubicado en el balcón del segundo piso, antes de una sesión legislativa.

Qué demuestra: Ubica de forma inequívoca a periodistas en el palco de prensa del balcón del hemiciclo para cubrir una sesión.

Limitación: Es prueba directa histórica, de 2016, no garantía de continuidad. La fuente reciente de 2026 documenta detenciones, prohibición de grabar y represalias contra periodistas que cubrían la sesión inaugural.

Condición registrada: Restringido / suspendido; antecedente directo de acceso Ver evidencia América 3H Ecuador Asamblea Nacional Acceso condicionado 25/07/2010 Fundamedios documentó que periodistas tuvieron acceso a la sala del pleno durante un episodio de obstrucción y desalojo de otras áreas legislativas.

Qué demuestra: Confirma entrada física de reporteros a la sala plenaria.

Limitación: Evidencia directa pero antigua, de 2010, y vinculada a un incidente; no define por sí sola la práctica ordinaria de 2026.

Condición registrada: Sí, con restricciones documentadas Ver evidencia

Nivel 2 · Acceso selectivoSolo se comprobó el ingreso de medios estatales, oficiales, invitados o seleccionados; otros pueden ser excluidos.2 paísesAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace América 2R San Cristóbal y Nieves Asamblea Nacional Acceso selectivo 31/03/2026 SKNIS Media publicó un álbum de la sesión de la Asamblea Nacional del 31 de marzo de 2026 con fotografías de primer plano tomadas desde distintos puntos dentro de la cámara mientras los parlamentarios ocupaban sus escaños.

Qué demuestra: Evidencia visual reciente y atribuida a un servicio profesional de información desde el interior de la cámara durante una sesión.

Limitación: La prueba corresponde al medio oficial. La propia página del Parlamento señala que tomar fotografías o video requiere autorización previa del presidente de la Asamblea; no permite inferir acceso automático para medios independientes.

Condición registrada: Sí, al menos para el servicio oficial de información; fotografías desde dentro de la cámara con autorización Ver evidencia América 2R Cuba National Assembly of the People’s Power Acceso selectivo 18/12/2025 Granma publicó una cobertura especial de la sesión plenaria, firmada por tres periodistas y acompañada por una fotografía de la Asamblea acreditada a José M. Correa.

Qué demuestra: La autoría periodística y fotográfica identificada confirma cobertura visual de una sesión legislativa por prensa estatal autorizada.

Limitación: Granma es el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. La evidencia no demuestra que medios independientes puedan entrar ni que exista una galería abierta en igualdad de condiciones.

Condición registrada: Sí, para prensa estatal o autorizada; no se acredita acceso independiente Ver evidencia

Nivel 1 · Sin acceso al hemicicloLa evidencia ubica a los periodistas fuera del salón o documenta una prohibición de ingreso.1 paísAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace América 1H Nicaragua National Assembly Sin acceso al hemiciclo 30/05/2022 El reporte señala que no había acreditación ante la Asamblea Nacional, que la cobertura presencial independiente no era segura y que las sesiones se cubrían virtualmente.

Qué demuestra: Permite clasificar el acceso de la prensa independiente como restringido o suspendido, en vez de dejarlo sin determinar.

Limitación: La fuente es de 2022 y no identifica las condiciones de eventual prensa estatal u oficialista dentro del salón.

Condición registrada: Restringido / suspendido Ver evidencia

N/A · No aplicableNo existe un Parlamento nacional operativo y comparable para evaluar el acceso.1 paísAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace América N/A Haití Chamber of Deputies No aplicable 01/01/2025 Haití no contaba con una legislatura nacional funcional.

Qué demuestra: El acceso físico de prensa a un pleno nacional no es evaluable mientras no funcione la cámara.

Limitación: No describe instalaciones parlamentarias históricas.

Condición registrada: No aplicable Ver evidencia

Fuente: revisión de noticias, documentos parlamentarios, reglamentos y registros visuales realizada por PerúCheck. Fecha de corte: 6 de septiembre de 2026.

En Europa, la cobertura desde galerías es una práctica extendida

En Europa se analizaron 48 países. En 45 —el 93,8%— se encontró evidencia de presencia periodística dentro del salón o desde una galería vinculada directamente al pleno.

La página oficial del Bundestag alemán explica que el nivel situado sobre el salón plenario está reservado a visitantes y periodistas, quienes acceden desde allí a las tribunas y cuentan con salas de trabajo para la prensa.

El Parlamento británico permite que los periodistas acreditados observen las sesiones de la Cámara de los Comunes desde una galería específica para reporteros. En Bulgaria, el reglamento reserva galerías y una zona al fondo del salón para la labor de fotógrafos y camarógrafos acreditados.

El caso de Países Bajos ilustra por qué la existencia de acceso no debe confundirse con libertad de movimiento. Las reglas actualizadas en 2024 permiten que fotógrafos y camarógrafos acreditados trabajen dentro del salón desde posiciones autorizadas o desde la galería pública. Al mismo tiempo, prohíben a los reporteros permanecer en el piso del pleno durante las sesiones y restringen las grabaciones durante votaciones y ceremonias.

En Georgia, Serbia y Ucrania se hallaron restricciones que no permitieron confirmar el mismo nivel de acceso. En Ucrania, por ejemplo, una nota de enero de 2025 informó que los periodistas podían trabajar en el centro de prensa de la Rada, pero no ingresar al salón parlamentario debido a las condiciones de seguridad y la ley marcial.

Verificación regional · Europa

Acceso de la prensa a los parlamentos de Europa

PerúCheck revisó los 48 países incluidos en la matriz europea. En 45 se comprobó algún grado de presencia periodística en el salón plenario o en una galería con vista directa.

48países incluidos en la matriz europea

45con presencia periodística comprobada

93,8%de las legislaturas comparables

2casos con exclusión reciente del hemiciclo

Criterio. Una galería, tribuna o palco con vista directa al salón cuenta como presencia dentro del hemiciclo, aunque la prensa no pueda ocupar el piso reservado a los legisladores. Una transmisión oficial o una sala separada no cuenta como acceso al hemiciclo.

Cómo leer el código. El número indica el nivel de acceso. R identifica evidencia de los últimos tres años; V, un documento oficial vigente sin fecha visible; y H, una prueba de más de tres años.

Casos contrastantes. En España, una circular del Congreso de septiembre de 2025 documenta tribunas reservadas a redactores y posiciones para reporteros gráficos dentro del hemiciclo. En cambio, las fuentes recientes sitúan a los periodistas fuera del salón parlamentario en Ucrania y fuera de la galería en Serbia. Georgia se mantiene como acceso no precisado: hay acreditación y suspensiones de credenciales documentadas, pero la fuente no permite ubicar con certeza a la prensa dentro o fuera del hemiciclo.

Escala aplicada en Europa

5RNivel 5: acceso amplio, sin restricción sustantiva documentada.

4RNivel 4: ingreso regular mediante acreditación.

3RNivel 3: cupos, permisos, reglas operativas o sesión concreta.

2RNivel 2: acceso estatal, oficial, invitado o selectivo.

1RNivel 1: periodistas fuera del salón o ingreso prohibido.

N/ANo aplicable: legislatura no operativa o no comparable.

Nivel 4 · 23Nivel 3 · 19Nivel 2 · 3Nivel 1 · 2No precisado · 1

Verificación país por país

Los países aparecen del mayor al menor acceso y, dentro de cada nivel, de la evidencia más reciente a la más antigua. Usa “Abrir / cerrar” para consultar únicamente el grupo que necesites.

Nivel 4 · Acceso acreditado generalLa prensa puede cubrir el pleno desde el salón o una galería mediante acreditación regular.23 paísesAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace Europa 4R Armenia National Assembly Acceso acreditado general 29/07/2026 Una noticia de julio de 2026 describe reglas dirigidas a periodistas acreditados que trabajan desde la galería de prensa de la propia cámara parlamentaria; confirma cobertura presencial, aunque con nuevas restricciones anunciadas.

Qué demuestra: Ubica a periodistas acreditados en la galería de prensa de la cámara durante la cobertura parlamentaria.

Limitación: Las restricciones de filmación y movimiento estaban anunciadas o en discusión; no prueba acceso irrestricto.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4R Andorra Consell General Acceso acreditado general 26/04/2026 En abril de 2026, una treintena de medios y unos 150 profesionales fueron acreditados para cubrir la visita de Emmanuel Macron, cuya agenda incluía una sesión solemne del Consell General. Fuentes parlamentarias y arquitectónicas anteriores documentan una tribuna de prensa en el hemiciclo.

Qué demuestra: Confirma acceso profesional reciente al Parlamento para cubrir un acto que incluía una sesión parlamentaria; las fuentes de 2011 y 2014 ubican y documentan el uso de una tribuna de prensa dentro del hemiciclo.

Limitación: Las noticias de 2026 no precisan qué periodistas entraron al hemiciclo ni confirman el uso de la tribuna en todos los plenos ordinarios.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4R Dinamarca Parlamento danés Acceso acreditado general 07/04/2026 El Parlamento indicó que la prensa mantenía, como de costumbre, acceso a las reuniones de la Cámara y a la galería de prensa.

Qué demuestra: Acceso presencial actual a las sesiones desde una galería reservada.

Limitación: La acreditación y reglas especiales pueden variar en actos extraordinarios.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4R Estonia Riigikogu Acceso acreditado general 20/03/2026 La guía para medios garantiza entrada al edificio y permite observar, fotografiar y grabar las sesiones desde la galería de prensa o de visitantes.

Qué demuestra: Acceso físico y ubicación concreta para cubrir el pleno.

Limitación: La actividad audiovisual se sujeta a las reglas de la Cámara.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4R Lituania Parliament Acceso acreditado general 13/11/2025 El aviso señala que los periodistas con acreditación de largo plazo pueden trabajar de la manera habitual en el Seimas y en la sala plenaria; la descripción oficial del edificio ubica allí asientos separados para periodistas.

Qué demuestra: Confirma trabajo presencial de periodistas acreditados dentro de la sala plenaria.

Limitación: No detalla el número de asientos ni las limitaciones para acreditaciones temporales o sesiones especiales.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4R Suecia Riksdag Acceso acreditado general 08/10/2025 El Riksdag mantiene acreditación para trabajar en sus instalaciones y utiliza una entrada y galería de prensa para la cobertura de la Cámara.

Qué demuestra: Acceso físico y uso de una galería de prensa.

Limitación: La acreditación no autoriza entrar al piso reservado a los diputados.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4R Macedonia del Norte Assembly of the Republic Acceso acreditado general 29/01/2024 El Parlamento informó que, por el gran interés de medios acreditados, habilitó toda la capacidad de la galería para seguir la sesión plenaria.

Qué demuestra: Ubica a periodistas acreditados en la galería del salón plenario.

Limitación: Describe una sesión de interés excepcional, aunque el sitio oficial confirma que la galería se usa normalmente por la prensa.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4R Bulgaria Asamblea Nacional Acceso acreditado general 2026; vigente al 2026-08-31 El reglamento garantiza a periodistas acreditados acceso para las sesiones y reserva zonas de trabajo, incluidas galerías y una zona al fondo del salón plenario para foto y video.

Qué demuestra: Presencia profesional en el Parlamento y ubicación física para cobertura del pleno.

Limitación: El trabajo dentro del salón está sujeto a acreditación y a zonas designadas.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4V Eslovenia National Assembly — visitors’ gallery of the Great Hall Acceso acreditado general Sin fecha (consulta: 05/09/2026) Las condiciones oficiales para medios indican que sus representantes pueden seguir las sesiones de la Asamblea Nacional desde la galería de visitantes del Gran Salón.

Qué demuestra: Confirma cobertura presencial del pleno desde una galería con vista al salón.

Limitación: La página oficial vigente no muestra fecha de publicación; el acceso está sujeto a las condiciones y acreditaciones de la Asamblea.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4V Hungría National Assembly Acceso acreditado general Sin fecha (consulta: 31/08/2026) Las reglas parlamentarias de cobertura contemplan una tribuna de prensa separada en la galería de visitantes y zonas autorizadas para medios.

Qué demuestra: Confirma infraestructura y acceso reglado de prensa con vista al salón.

Limitación: La página vigente no muestra fecha de publicación y el acceso está sujeto a las disposiciones del presidente de la Cámara.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4V Irlanda Dáil Éireann y Seanad Éireann Acceso acreditado general Sin fecha (consulta: 31/08/2026) La Press Gallery gestiona la acreditación para medios que asisten a las sesiones plenarias y existen asientos reservados en comisiones.

Qué demuestra: Acceso físico organizado para cubrir plenos y comisiones.

Limitación: La página no detalla en qué sector exacto del salón se ubica cada tipo de medio.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4V Italia Senato della Repubblica Acceso acreditado general Sin fecha (consulta: 04/09/2026) El Senado informa que los periodistas registrados pueden seguir las sesiones desde la tribuna de prensa que domina la cámara.

Qué demuestra: Confirma una tribuna física de prensa dentro del hemiciclo del Senado.

Limitación: La evidencia corresponde al Senado; la Cámara de Diputados puede aplicar reglas propias.

Condición registrada: Sí Ver evidencia Europa 4V Luxemburgo Cámara de Diputados Acceso acreditado general Sin fecha (consulta: 31/08/2026) Durante las sesiones públicas se reservan asientos para periodistas en las galerías del salón plenario; fotógrafos y camarógrafos pueden entrar al salón durante los primeros cinco minutos.

Qué demuestra: Cobertura presencial desde galería y acceso audiovisual limitado al salón.

Limitación: El acceso de cámaras al piso del salón es temporal y sujeto a reglas especiales.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4V Noruega Stortinget Acceso acreditado general Sin fecha (consulta: 04/09/2026) El Storting señala que la Press Gallery tiene asientos propios en la sala principal y que periodistas y fotógrafos pueden seguir las sesiones desde la galería.

Qué demuestra: Confirma asientos reservados a la prensa dentro de la sala y cobertura desde la galería.

Limitación: El acceso depende de pertenecer a la Press Gallery o presentar una credencial de prensa válida; existen reglas de fotografía y filmación.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4V Reino Unido House of Commons Acceso acreditado general Sin fecha (consulta: 31/08/2026) Los periodistas con pase pueden observar los procedimientos desde la galería de reporteros de la Cámara de los Comunes.

Qué demuestra: Cobertura presencial del pleno desde una galería específica.

Limitación: No se permite fotografiar ni filmar desde esa galería.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4V Alemania Bundestag Acceso acreditado general Sin fecha visible (vigente al 02/09/2026) La planta situada sobre el nivel del pleno está reservada a visitantes y periodistas; desde allí acceden a las tribunas del salón plenario y cuentan con salas de trabajo para la prensa.

Qué demuestra: Confirma acceso físico de periodistas a una tribuna con vista directa al pleno.

Limitación: No autoriza el acceso al piso reservado a diputados y personal parlamentario.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4V Finlandia Parliament Acceso acreditado general Sin fecha visible (vigente al 02/09/2026) Las directrices del Parlamento indican que los medios pueden seguir las sesiones plenarias y las preguntas al Gobierno desde la galería de prensa del tercer piso.

Qué demuestra: Ubica expresamente a periodistas en una galería de prensa durante el pleno.

Limitación: El ingreso está sujeto a las reglas de seguridad y acreditación del Parlamento.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4V Polonia Sejm Acceso acreditado general 2026 El reglamento vigente garantiza la publicidad de las sesiones permitiendo a prensa, radio y televisión informar sobre ellas; la ficha institucional vincula el acceso a la capacidad de la galería.

Qué demuestra: Confirma cobertura presencial de las sesiones desde la galería bajo las reglas de acceso del Sejm.

Limitación: Puede haber sesiones a puerta cerrada y límites de capacidad; no equivale a libre acceso al piso del pleno.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4V Portugal Asamblea de la República Acceso acreditado general Sin fecha visible (vigente al 03/10/2017) El reglamento de acceso y permanencia permite a periodistas acreditados circular y permanecer en la Tribuna de Imprensa, la sala de prensa, Passos Perdidos y las galerías autorizadas.

Qué demuestra: Confirma una tribuna de prensa y presencia reglada de periodistas dentro del Parlamento para la cobertura del pleno.

Limitación: La norma exige acreditación y delimita zonas; en enero de 2026 se documentó además una intervención de seguridad contra un periodista en un corredor autorizado.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4V Rumanía Senado Acceso acreditado general 2010 El reglamento oficial de acreditación permite a periodistas acreditados acceder al centro de prensa y a la sala de sesiones plenarias, únicamente en los espacios especialmente designados.

Qué demuestra: Confirma presencia física reglada de periodistas en zonas reservadas de la sala plenaria.

Limitación: El reglamento es de 2010; la página vigente de acreditación del Senado corrobora que continúa existiendo un sistema formal, pero no reproduce todas las reglas de ubicación de la Cámara.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4H Albania Parliament Acceso acreditado general 12/10/2021 El Parlamento autorizó a los periodistas a seguir físicamente el pleno desde el lugar asignado en la galería superior del salón plenario.

Qué demuestra: Ubica de forma directa a periodistas dentro de la galería del salón durante la sesión plenaria.

Limitación: El acceso es a una zona designada y se documentaron controversias posteriores sobre restricciones; no equivale a libre circulación por el piso del pleno.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4H Austria Nationalrat — Medienbalkon del salón plenario Acceso acreditado general 15/05/2020 Durante las sesiones, periodistas y fotoperiodistas disponían de un ‘Medienbalkon’; una restricción sanitaria limitó a los fotógrafos a una logia lateral del salón plenario.

Qué demuestra: Confirma un balcón de medios dentro del salón y su uso periodístico durante las sesiones.

Limitación: Evidencia directa de 2020, en contexto de restricciones por la pandemia; la fuente vigente de 2026 confirma sesiones abiertas a medios, pero no vuelve a describir la ubicación.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 4H Mónaco National Council Acceso acreditado general 24/09/2012 La descripción del hemiciclo inaugurado en 2012 ubica una zona de prensa dentro del recinto, equipada con pantallas, retorno de audio e internet.

Qué demuestra: Confirma una zona profesional de prensa integrada físicamente al hemiciclo.

Limitación: La fuente es de 2012; la configuración física es directa, pero no se halló una norma 2024–2026 que confirme su uso sin cambios.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia

Nivel 3 · Acceso condicionadoHay cupos, permisos, reglas del presidente, restricciones operativas o evidencia de una sesión concreta.19 paísesAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace Europa 3R Turquía Grand National Assembly of Türkiye Acceso condicionado 23/06/2026 El Parlamento indicó que los periodistas que no son corresponsales parlamentarios ingresan al recinto con pase temporal y control de seguridad; las reglas vigentes permiten seguir el pleno desde el palco de prensa.

Qué demuestra: Confirma ingreso profesional actual y una zona de prensa para observar el pleno.

Limitación: El acceso depende del tipo de credencial y fotógrafos o cámaras requieren permisos adicionales.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 3R Chipre House of Representatives Acceso condicionado 04/06/2026 George Christophorou, de Xinhua, fotografió a Annita Demetriou hablando y reaccionando en la Cámara de Representantes después de su reelección como presidenta el 4 de junio de 2026.

Qué demuestra: Confirma presencia física de un fotógrafo de agencia dentro del espacio desde el cual se documentó visualmente una sesión legislativa.

Limitación: La fuente no describe el procedimiento de acreditación, la galería o posición exacta, ni demuestra que el acceso sea idéntico para todos los medios.

Condición registrada: Sí, al menos Xinhua documentó una sesión desde el interior Ver evidencia Europa 3R Eslovaquia National Council — balcón de la sala de sesiones Acceso condicionado 28/01/2026 Actuality.sk describió las condiciones para la presencia de periodistas y público en el balcón de la sala de sesiones: el cambio propuesto permitía permanecer allí hasta las 19:00 y los viernes hasta las 16:00; si se aprobaba una sesión más larga, el balcón seguiría abierto hasta el final del debate.

Qué demuestra: Ubica expresamente a periodistas en el balcón de la sala donde se celebran las sesiones plenarias.

Limitación: La evidencia es directa y reciente, pero el acceso está sujeto a reglas y límites horarios; no equivale a ocupar el piso de los legisladores.

Condición registrada: Sí, en balcón; con límites horarios Ver evidencia Europa 3R España Congress of Deputies Acceso condicionado 02/09/2025 Durante los plenos, los redactores tienen dos tribunas reservadas en el hemiciclo y los reporteros gráficos dos posiciones dentro del hemiciclo; además acceden a la Galería del Orden del Día y escritorios de prensa.

Qué demuestra: Confirma presencia física directa de periodistas y fotógrafos en zonas reservadas del hemiciclo durante el pleno.

Limitación: Requiere acreditación, las cámaras de televisión no entran durante el pleno y puede haber límites de aforo en sesiones especiales.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 3R Bélgica House of Representatives Acceso condicionado 24/02/2025 Un periodista político describe su trabajo desde la tribuna de prensa durante los debates de la Cámara.

Qué demuestra: Ubica directamente a periodistas en una tribuna de prensa con vista al pleno.

Limitación: La fuente describe la práctica de la Cámara de Representantes, no necesariamente la del Senado.

Condición registrada: Sí Ver evidencia Europa 3R Suiza Asamblea Federal Acceso condicionado 03/02/2025 Para la elección federal de marzo de 2025 se ofrecieron 160 acreditaciones y la asociación de periodistas distribuyó los lugares de la tribuna de prensa.

Qué demuestra: Acceso presencial al Palacio y existencia de una tribuna para periodistas.

Limitación: El evento tuvo cupos especiales y se prohibió filmar o grabar desde la tribuna.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 3R Moldavia Parlamento Acceso condicionado 2025-12; reglamento vigente Las reglas sitúan a fotógrafos y camarógrafos en palcos superiores y a periodistas en el área de visitantes del salón plenario, según aforo.

Qué demuestra: Ubicación física concreta de distintos tipos de periodistas durante el pleno.

Limitación: El reglamento fue aprobado originalmente antes de 2024, aunque el documento oficial seguía publicado y vigente en 2025–2026.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 3R Países Bajos House of Representatives Acceso condicionado 2024; vigente al 2026-08-31 Las pautas permiten a medios acreditados grabar en el salón durante las sesiones desde posiciones autorizadas o desde la galería pública.

Qué demuestra: Cobertura audiovisual presencial del pleno.

Limitación: El movimiento y las posiciones están regulados.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 3V Bosnia y Herzegovina Asamblea Parlamentaria Acceso condicionado Sin fecha (consulta: 05/09/2026) La ficha oficial del edificio indica que la Gran Sala de sesiones dispone de 112 asientos adicionales en una galería destinada a visitantes y periodistas.

Qué demuestra: Ubica expresamente a periodistas en una galería de la sala de sesiones.

Limitación: La página no tiene fecha de publicación ni precisa cuántos asientos corresponden a la prensa ni si la Gran Sala se usa para cada sesión de ambas cámaras.

Condición registrada: Sí; galería para visitantes y periodistas en la sala de sesiones Ver evidencia Europa 3V Chequia Cámara de Diputados Acceso condicionado Sin fecha (consulta: 31/08/2026) La Cámara dispone de una galería de prensa de 32 plazas dentro del salón y zonas específicas para fotografía y televisión.

Qué demuestra: Ubicación física de periodistas durante el pleno y capacidad de producir imágenes propias.

Limitación: La disponibilidad está sujeta a acreditación y aforo.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 3V Grecia Hellenic Parliament Acceso condicionado Sin fecha (consulta: 31/08/2026) La oficina de prensa expide permisos de entrada a periodistas y fotoperiodistas para actividades en el Parlamento, incluido el salón plenario, y acredita corresponsales parlamentarios.

Qué demuestra: Confirma acceso profesional reglado al salón plenario.

Limitación: La página no detalla si los reporteros permanecen en una tribuna durante todas las sesiones.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 3V Islandia Parliament Acceso condicionado Sin fecha (consulta: 31/08/2026) El Parlamento dispone de área de trabajo para medios en el tercer piso y una tribuna de prensa en las galerías del salón.

Qué demuestra: Ubica directamente a los periodistas en una tribuna de prensa dentro del recinto del pleno.

Limitación: Fotografía y video desde las galerías o puertas laterales requieren permiso; no se permite fotografiar dentro del piso del salón.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 3V Letonia Parliament Acceso condicionado Sin fecha (consulta: 04/09/2026) La Saeima permite que los medios acreditados permanezcan en la galería de visitantes de la cámara plenaria durante las sesiones; fotógrafos y camarógrafos también pueden trabajar en sectores regulados del salón.

Qué demuestra: Ubica físicamente a periodistas en la galería de la cámara plenaria durante las sesiones.

Limitación: El acceso exige acreditación y la fotografía, el video y las entrevistas están sujetos a reglas específicas.

Condición registrada: Sí Ver evidencia Europa 3V Francia Asamblea Nacional Acceso condicionado Sin fecha visible (vigente al 02/09/2026) La Asamblea regula el trabajo de periodistas en las tribunas del hemiciclo y exige autorización y distintivo específicos para fotógrafos y cámaras en esas tribunas.

Qué demuestra: Confirma presencia física de prensa en tribunas con vista al hemiciclo.

Limitación: El acceso depende de acreditación y los periodistas solo pueden circular por las zonas autorizadas.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 3V San Marino Great and General Council Acceso condicionado Sin fecha visible (vigente al 01/08/2018) El reglamento dispone que periodistas y fotógrafos de medios pueden tomar fotografías y realizar grabaciones desde la tribuna, previa expedición de un pase por la Secretaría Institucional.

Qué demuestra: Confirma una tribuna dentro de la sala desde la que periodistas acreditados cubren directamente las sesiones.

Limitación: La norma es de 2018 y no detalla aforo ni criterios para conceder el pase, pero permanece publicada en el archivo normativo oficial.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 3H Azerbaiyán National Assembly Acceso condicionado 17/11/2021 La reseña oficial del pleno del 17 de noviembre de 2021 señala que la presidenta de la cámara saludó a los funcionarios, diputados y periodistas que asistían a la sesión.

Qué demuestra: Ubica expresamente a periodistas como asistentes en un pleno del Milli Majlis.

Limitación: Es evidencia histórica de 2021: no identifica la ubicación arquitectónica exacta de los periodistas ni demuestra que la modalidad siga sin cambios en 2026. El acceso institucional está sujeto a acreditación y el entorno mediático es fuertemente restrictivo.

Condición registrada: Sí; periodistas figuraron entre los asistentes a una sesión plenaria Ver evidencia Europa 3H Liechtenstein Parliament Acceso condicionado 01/03/2018 El diario local publicó un seguimiento en vivo titulado «Liveticker aus dem Landtagssaal» durante el segundo día de sesiones del Landtag.

Qué demuestra: El propio medio sitúa expresamente su cobertura dentro de la sala de sesiones parlamentarias.

Limitación: Es una prueba histórica de 2018. El Landtag mantiene una tribuna de visitantes dentro del salón y el mismo diario publicó un nuevo liveticker parlamentario el 4 de septiembre de 2026, pero las fuentes públicas no identifican una tribuna exclusiva de prensa ni sus reglas de acreditación.

Condición registrada: Sí; cobertura periodística en directo desde la sala del Landtag Ver evidencia Europa 3H Malta House of Representatives — cámara plenaria Acceso condicionado 28/04/2015 Antes de la inauguración del nuevo Parlamento, Times of Malta informó que la cámara podía albergar hasta 25 reporteros durante las sesiones plenarias y que la Strangers’ Gallery se ubicaba directamente sobre los parlamentarios.

Qué demuestra: Sitúa físicamente a reporteros dentro de la cámara durante sesiones plenarias y describe la galería sobre el pleno.

Limitación: La fuente de ubicación es de 2015. Una nota de MaltaToday de agosto de 2026 confirma que los periodistas conservan el acceso necesario al Parlamento, pero no precisa si hoy ocupan esos mismos puestos.

Condición registrada: Sí, hasta 25 reporteros en la cámara; acceso regulado Ver evidencia Europa 3H Croacia Croatian Parliament — galería del salón plenario Acceso condicionado 24/02/2009 En una crónica parlamentaria, Damir Kajin señaló la galería donde estaban sentados los periodistas y comparó los salarios de los columnistas presentes con el del presidente del Sabor.

Qué demuestra: Ubica expresamente a periodistas sentados en una galería del salón durante una intervención parlamentaria.

Limitación: Prueba directa pero histórica (2009); no confirma que el mismo régimen siga sin cambios en 2026 ni un acceso irrestricto.

Condición registrada: Sí, en galería de prensa; evidencia histórica Ver evidencia

Nivel 2 · Acceso selectivoSolo se comprobó el ingreso de medios estatales, oficiales, invitados o seleccionados; otros pueden ser excluidos.3 paísesAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace Europa 2R Rusia State Duma — balcón reservado a la prensa Acceso selectivo 21/01/2026 La Duma prohibió las fotografías fijas durante sesiones y permitió únicamente a operadores de cámara entrar al balcón donde los reporteros solían fotografiar las plenarias; el presidente de la Cámara habló mientras fotógrafos ingresaban al área reservada a la prensa.

Qué demuestra: Ubica una zona de prensa en el balcón del salón durante sesiones de la Duma.

Limitación: El acceso es selectivo y la evidencia corresponde a una restricción reciente contra fotoperiodistas; no demuestra libertad de movimiento ni acceso uniforme para todos los medios.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Europa 2R Bielorrusia House of Representatives Acceso selectivo 24/11/2025 El archivo fotográfico de BELTA conserva una serie de imágenes de la sesión de la Cámara de Representantes del 24 de noviembre de 2025 e identifica a Nikolai Petrov como autor de la fotografía tomada «durante la sesión».

Qué demuestra: Evidencia visual profesional y reciente producida desde el interior del salón durante una sesión legislativa.

Limitación: La prueba corresponde a la agencia estatal BELTA y no demuestra acceso equivalente para medios independientes, críticos o exiliados; la acreditación parlamentaria está sometida a control institucional.

Condición registrada: Sí; fotógrafos de la agencia estatal bajo acreditación y control Ver evidencia Europa 2R Montenegro Parliament — sala plenaria Acceso selectivo 24/12/2024 El Instituto de Medios de Montenegro denunció ataques a fotoperiodistas y camarógrafos dentro de la sala plenaria durante una sesión. También explicó que la práctica vigente solo les permitía permanecer allí los primeros 15 minutos, mientras los reporteros seguían el pleno desde pantallas en el vestíbulo.

Qué demuestra: Confirma presencia física de trabajadores de prensa en la sala plenaria durante una sesión, aunque por un tiempo muy limitado.

Limitación: La confirmación no equivale a acceso amplio: solo alcanza a fotógrafos y camarógrafos durante 15 minutos; los periodistas de texto permanecen en el vestíbulo.

Condición registrada: Sí, pero solo fotógrafos y camarógrafos durante 15 minutos Ver evidencia

Nivel 1 · Sin acceso al hemicicloLa evidencia ubica a los periodistas fuera del salón o documenta una prohibición de ingreso.2 paísesAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace Europa 1R Ucrania Verkhovna Rada Sin acceso al hemiciclo 13/01/2025 El primer vicepresidente de la Rada afirmó que el acceso pleno volvería cuando mejoraran las condiciones de seguridad; UNN precisó que los periodistas podían estar en el centro de prensa, pero no entrar al salón parlamentario.

Qué demuestra: Documenta una prohibición explícita y reciente de ingreso de periodistas al salón, pese a su readmisión limitada al edificio.

Limitación: La medida se justificó por la ley marcial y las condiciones de seguridad. No implica que la prohibición continúe después de enero de 2025 ni que afecte por igual a todo el personal institucional.

Condición registrada: No al salón; hasta 30 periodistas pueden trabajar en el centro de prensa Ver evidencia Europa 1R Serbia Asamblea Nacional Sin acceso al hemiciclo 13/02/2024 Una columnista de Danas que cubre la política serbia afirmó que desde hace tiempo los periodistas no pueden sentarse en la galería para observar desde arriba a los diputados.

Qué demuestra: Aporta una referencia periodística reciente y explícita a la exclusión de los periodistas de la galería del salón.

Limitación: Es una columna y no identifica la resolución jurídica ni la fecha exacta en que comenzó la restricción. La página oficial confirma salas de trabajo y televisión interna, pero no acceso actual al salón.

Condición registrada: No en la galería; los corresponsales trabajan en salas y siguen el pleno por televisión interna Ver evidencia

? · Acceso no precisadoHay una restricción documentada, pero la fuente no permite ubicar con certeza a la prensa dentro o fuera del hemiciclo.1 paísAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace Europa ?R Georgia Parlamento Acceso no precisado 08/06/2026 El Parlamento endureció su reglamento de acreditación y amplió hasta un año las posibles suspensiones de credenciales.

Qué demuestra: Existe acceso mediante acreditación y un mecanismo actual de suspensión que condiciona el trabajo periodístico.

Limitación: La fuente regula el acceso general; no ubica a la prensa dentro del salón plenario.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia

Fuente: revisión de noticias, documentos parlamentarios, reglamentos y registros visuales realizada por PerúCheck. Fecha de corte: 6 de septiembre de 2026.

En Asia Central, Oriental, Meridional y Sudoriental, 25 de 29 parlamentos evaluables permiten algún grado de presencia

Se revisaron 30 países de estas regiones de Asia. Afganistán fue considerado no aplicable porque no tenía una asamblea legislativa nacional en funcionamiento. De los 29 casos comparables, en 25 —el 86,2%— se localizó evidencia de presencia periodística dentro del hemiciclo o en galerías destinadas a la cobertura.

La Secretaría de la Cámara del Pueblo de India publica las condiciones de ingreso de los corresponsales a la galería de prensa. En Japón, la descripción oficial del salón de la Cámara de Consejeros identifica asientos reservados a periodistas junto a las demás galerías.

En Corea del Sur, periodistas observaron desde la galería de la Asamblea Nacional el recuento de la votación de destitución presidencial de diciembre de 2024, según la cobertura de Maeil Business Newspaper.

En otros casos, la presencia comprobada corresponde únicamente a medios estatales o seleccionados. Esto ocurre en varios regímenes con fuertes controles informativos, por lo que esos países no pueden presentarse como ejemplos de acceso plural o irrestricto. La evidencia solo permite afirmar que personal de prensa estuvo dentro del salón durante las sesiones documentadas.

Kazajistán, Tayikistán, Timor-Leste y Uzbekistán fueron ubicados entre los casos restringidos. En Kazajistán, periodistas acreditados denunciaron acreditaciones semanales, acompañamiento obligatorio y la prohibición de permanecer en el salón durante los plenos. En Timor-Leste, la evidencia disponible indicaba que los reporteros registraban las sesiones desde fuera de la sala plenaria.

Verificación regional · Asia

Acceso de la prensa a los parlamentos de Asia

PerúCheck revisó los 30 países incluidos en esta división continental. En 25 de las 29 legislaturas nacionales comparables se comprobó algún grado de presencia periodística en el salón plenario o en una galería con vista directa.

30países incluidos en la matriz asiática

25con presencia periodística comprobada

86,2%de las legislaturas comparables

4casos con exclusión del hemiciclo comprobada

Criterio. Una galería, tribuna o palco con vista directa al salón cuenta como presencia dentro del hemiciclo, aunque la prensa no pueda ocupar el piso reservado a los legisladores. Una transmisión oficial o una sala separada no cuenta como acceso al hemiciclo.

Cómo leer el código. El número indica el nivel de acceso. R identifica evidencia de los últimos tres años; V, un documento oficial vigente sin fecha visible; y H, una prueba de más de tres años.

Alcance regional. Este bloque reúne los 30 países clasificados como Asia en la matriz. Los 19 Estados del bloque Oriente Medio y Norte de África se presentan por separado; Armenia, Azerbaiyán, Chipre, Georgia, Rusia y Turquía se contabilizan en Europa.

Casos contrastantes. La tarjeta profesional de Singapur permite acceder a la galería de prensa. En Pakistán, una protesta de reporteros durante una sesión confirmó que trabajaban desde esa galería. En sentido contrario, fuentes recientes señalan que la prensa no recibe acceso ordinario al salón en Uzbekistán y que en Kazajistán solo se permiten grabaciones al inicio de los plenos. Vietnam, Corea del Norte y Turkmenistán registran acceso selectivo de medios estatales, oficiales o invitados.

Escala aplicada en Asia

5RNivel 5: acceso amplio, sin restricción sustantiva documentada.

4RNivel 4: ingreso regular mediante acreditación.

3RNivel 3: cupos, permisos, reglas operativas o sesión concreta.

2RNivel 2: acceso estatal, oficial, invitado o selectivo.

1RNivel 1: periodistas fuera del salón o ingreso prohibido.

N/ANo aplicable: legislatura no operativa o no comparable.

Nivel 4 · 6Nivel 3 · 15Nivel 2 · 4Nivel 1 · 4N/A · 1

Verificación país por país

Los países aparecen del mayor al menor acceso y, dentro de cada nivel, de la evidencia más reciente a la más antigua. Usa “Abrir / cerrar” para consultar únicamente el grupo que necesites.

Nivel 4 · Acceso acreditado generalLa prensa puede cubrir el pleno desde el salón o una galería mediante acreditación regular.6 paísesAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace Asia 4R Singapur Parliament Acceso acreditado general 07/10/2025 La tarjeta oficial de prensa da acceso a la Press Gallery y al Press Room del Parliament House durante las sesiones.

Qué demuestra: Cobertura presencial del pleno desde una galería de prensa.

Limitación: El acceso depende de la acreditación oficial.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Asia 4R Pakistán National Assembly Acceso acreditado general 03/10/2025 Durante una sesión de la Asamblea Nacional, miembros de la asociación de reporteros parlamentarios abandonaron la galería de prensa como protesta y luego regresaron tras dialogar con representantes del Gobierno.

Qué demuestra: Confirma presencia efectiva de periodistas en la galería de prensa durante una sesión de la Asamblea Nacional.

Limitación: El acceso sigue sujeto a pases, seguridad y decisiones administrativas; la protesta no equivale a acceso irrestricto.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Asia 4R Tailandia Parlamento Acceso acreditado general 28/05/2025 La cobertura de nuevas cámaras de seguridad identifica dentro de la sala Suriyan, durante una reunión de la House, una zona de trabajo para fotógrafos y medios.

Qué demuestra: Ubica físicamente a personal de medios dentro del salón en el que se celebran sesiones de la Cámara.

Limitación: La publicación se centra en vigilancia y seguridad, no en el procedimiento general de acreditación ni en el acceso de todos los tipos de medios.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Asia 4V Japón House of Representatives Acceso acreditado general Sin fecha (consulta: 31/08/2026) La descripción oficial del salón de la Cámara de Consejeros identifica asientos para periodistas junto a las galerías.

Qué demuestra: Ubica físicamente una zona destinada a periodistas dentro del recinto del pleno.

Limitación: No contiene fecha de publicación ni explica las reglas actuales de acreditación.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Asia 4V Bangladés Parliament Acceso acreditado general Sin fecha visible (vigente al 02/09/2026) La descripción oficial del complejo parlamentario identifica galerías separadas para visitantes y prensa en el nivel 7; para las sesiones se solicitan listas de personal de medios destinado a la Press Gallery.

Qué demuestra: Confirma una galería de prensa dentro del edificio destinada al seguimiento presencial de las sesiones.

Limitación: El acceso depende de listas y acreditación; la fuente no demuestra igualdad de acceso para todos los medios.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Asia 4H Malasia House of Representatives Acceso acreditado general 26/03/2017 Una orden parlamentaria confinó a periodistas a la media gallery o al centro de prensa; la noticia señala que desde la galería observaban los debates.

Qué demuestra: Confirma observación presencial de los debates desde una galería de medios.

Limitación: Evidencia de 2017 y con fuertes restricciones de circulación; no demuestra acceso irrestricto ni una regla actualizada en 2026.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia

Nivel 3 · Acceso condicionadoHay cupos, permisos, reglas del presidente, restricciones operativas o evidencia de una sesión concreta.15 paísesAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace Asia 3R Laos National Assembly Acceso condicionado 10/07/2026 VietnamPlus publicó una fotografía acreditada a VNA de la ceremonia de clausura de la primera sesión extraordinaria de la décima Asamblea Nacional, celebrada el 10 de julio de 2026.

Qué demuestra: Confirma que, al menos en esa sesión, una agencia de prensa extranjera pudo producir material fotográfico desde el espacio de la sesión legislativa.

Limitación: No acredita una política abierta para todos los medios, ni identifica la ubicación exacta del fotógrafo. Laos carece de un sector mediático nacional independiente, por lo que el resultado no equivale a acceso plural o irrestricto.

Condición registrada: Sí, al menos una agencia extranjera documentó la sesión Ver evidencia Asia 3R Mongolia State Great Hural Acceso condicionado 19/03/2026 El Parlamento anunció la renovación de la sala de periodistas parlamentarios y la eliminación de la mampara de vidrio del salón plenario para que los periodistas puedan observar abiertamente la sesión.

Qué demuestra: Confirma de forma muy reciente observación física directa del pleno desde el área de periodistas.

Limitación: La publicación no detalla los requisitos de acreditación ni los límites de aforo.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Asia 3R Myanmar (Birmania) House of Representatives Acceso condicionado 16/03/2026 Reuters publicó una serie fotográfica propia, acreditada a Reuters/Stringer, que muestra a diputados y militares designados dentro de una sesión del Pyithu Hluttaw el 16 de marzo de 2026.

Qué demuestra: Confirma presencia física de al menos un fotógrafo o colaborador de Reuters dentro del salón durante la sesión inaugural de la Cámara de Representantes.

Limitación: Es una sesión inaugural excepcional bajo un Parlamento dominado por los militares. La prueba no demuestra acceso habitual, abierto o equivalente para la prensa nacional independiente, que trabaja bajo represión y desde el exilio.

Condición registrada: Sí, al menos agencias internacionales en el pleno inaugural Ver evidencia Asia 3R China National People’s Congress Acceso condicionado 01/03/2026 El aviso de la sesión de clausura indica que periodistas acreditados ingresan al Gran Palacio del Pueblo y ocupan asientos para periodistas en el segundo piso.

Qué demuestra: Ubica físicamente a la prensa acreditada dentro del recinto de la sesión.

Limitación: El acceso está fuertemente acreditado y se refiere a la reunión anual de la Asamblea.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Asia 3R Maldivas People’s Majlis Acceso condicionado 19/08/2025 Periodistas llenaron la galería de observación del Parlamento y realizaron una protesta silenciosa mientras los diputados debatían una ley de medios.

Qué demuestra: Ubica directamente a periodistas dentro de la galería durante una sesión plenaria.

Limitación: Fue una protesta y una sesión específica; no elimina las condiciones generales de acreditación.

Condición registrada: Sí Ver evidencia Asia 3R Filipinas Senate — plenary hall Acceso condicionado 07/08/2025 En una sesión del Senado, operadores de cámara permanecieron dentro y parte de los reporteros fue admitida al salón plenario o a un espacio detrás de los camarógrafos, aunque la mayoría terminó siguiendo la transmisión desde el centro de medios.

Qué demuestra: Confirma presencia física de personal periodístico dentro del salón durante una sesión del Senado.

Limitación: El episodio documenta acceso excepcionalmente restringido, cupos escasos, controles y exclusión inicial de reporteros; no equivale a acceso general o irrestricto.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Asia 3R Irán Islamic Parliament of Iran Acceso condicionado 22/04/2025 Un fotoperiodista de NurPhoto produjo una serie de 38 imágenes de una sesión pública del Parlamento iraní el 22 de abril de 2025.

Qué demuestra: Prueba que al menos un profesional de prensa pudo realizar cobertura visual desde el interior de una sesión parlamentaria.

Limitación: No identifica la galería, el régimen de acreditación ni permite generalizar el acceso a todos los medios independientes.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Asia 3R Corea del Sur National Assembly Acceso condicionado 12/2024 Periodistas siguieron desde la zona de audiencia o galería del Parlamento el recuento de la votación de destitución.

Qué demuestra: Ubica a periodistas dentro de la Asamblea Nacional observando una sesión plenaria.

Limitación: Describe una votación extraordinaria de alto interés, no todos los plenos ordinarios.

Condición registrada: Sí Ver evidencia Asia 3V India Lok Sabha Acceso condicionado Sin fecha (consulta: 31/08/2026) La Secretaría publica las condiciones de admisión de corresponsales a la Press Gallery de Lok Sabha.

Qué demuestra: Acceso formal a una galería destinada a periodistas durante el pleno.

Limitación: Las condiciones de cupo y acreditación pueden limitar el número de representantes por medio.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Asia 3V Sri Lanka Parlamento Acceso condicionado Sin fecha visible (vigente al 02/09/2026) La descripción oficial del salón ubica las galerías pública y de prensa en la parte superior de la Cámara y señala que la prensa se acomoda en la galería situada sobre la silla del Speaker.

Qué demuestra: Confirma inequívocamente una galería de prensa dentro de la Cámara con vista al pleno.

Limitación: El acceso está sujeto a acreditación y la página no detalla límites de aforo o restricciones para sesiones especiales.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Asia 3H Camboya National Assembly Acceso condicionado 22/08/2023 La cobertura de AP de la sesión que aprobó a Hun Manet incluye fotografías de Heng Sinith tomadas dentro del salón de la Asamblea Nacional durante la sesión.

Qué demuestra: Evidencia visual profesional, acreditada a AP, desde el interior de la sala durante una sesión.

Limitación: Prueba una sesión inaugural de 2023; no demuestra acceso cotidiano o irrestricto y el entorno mediático camboyano es represivo.

Condición registrada: Sí; evidencia visual profesional en un entorno mediático restrictivo Ver evidencia Asia 3H Kirguistán Supreme Council Acceso condicionado 15/09/2022 Durante una sesión plenaria ordinaria, el Parlamento apagó la transmisión y pidió a los periodistas que salieran de la sala de sesiones para discutir asuntos internos a puerta cerrada.

Qué demuestra: La orden de salir de la sala demuestra de forma directa que periodistas estaban dentro durante la sesión antes de que se cerrara ese tramo.

Limitación: Es una evidencia de 2022 y de una sesión concreta; no confirma continuidad en 2026. La acreditación vigente regula cupos y ubicación, pero no identifica una galería ni garantiza acceso a todos los debates.

Condición registrada: Sí en la sesión documentada; los periodistas fueron retirados para un tramo cerrado Ver evidencia Asia 3H Bután National Assembly Acceso condicionado 13/08/2022 El procedimiento de la National Assembly regula expresamente el uso de una media gallery por periodistas con pase especial durante las sesiones.

Qué demuestra: Confirma una galería identificada para cobertura periodística del pleno.

Limitación: Fuente de 2022; documenta controles de seguridad y movimiento y no prueba acceso irrestricto actual.

Condición registrada: Sí, con restricciones documentadas Ver evidencia Asia 3H Nepal House of Representatives Acceso condicionado 16/07/2022 Entre 15 y 20 periodistas con tarjetas fueron impedidos de entrar a la media gallery para una elección interna, aunque habían cubierto desde allí la sesión anterior.

Qué demuestra: La obstrucción confirma el uso efectivo de una galería de medios para cubrir sesiones.

Limitación: Fuente de 2022; el acceso es selectivo y ha sufrido suspensiones posteriores, por lo que no se considera irrestricto.

Condición registrada: Sí, con restricciones documentadas Ver evidencia Asia 3H Indonesia House of Representatives — balcón de periodistas, segundo piso Acceso condicionado 27/03/2020 ANTARA informó que los periodistas que cubrirían la apertura del periodo de sesiones debían ingresar por una ruta señalada y dirigirse inmediatamente al balcón de periodistas del segundo piso del edificio Nusantara.

Qué demuestra: Identifica una ruta de ingreso y un balcón reservado para periodistas durante la cobertura de una sesión plenaria.

Limitación: Es una prueba directa de 2020, adoptada además bajo un protocolo por COVID-19; no acredita por sí sola que las mismas condiciones sigan vigentes en 2026.

Condición registrada: Sí, en balcón de periodistas; protocolo sanitario en 2020 Ver evidencia

Nivel 2 · Acceso selectivoSolo se comprobó el ingreso de medios estatales, oficiales, invitados o seleccionados; otros pueden ser excluidos.4 paísesAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace Asia 2R Vietnam National Assembly — salón Diên Hồng Acceso selectivo 03/08/2026 El comunicado sobre la primera sesión extraordinaria de la XVI legislatura señaló que los reporteros de los principales medios recibirían credenciales para trabajar dentro del salón Diên Hồng y suministrar imágenes al centro de prensa y al portal parlamentario.

Qué demuestra: Ubica expresamente a reporteros acreditados dentro del salón donde sesiona el pleno de la Asamblea Nacional.

Limitación: El acceso es selectivo: la fuente menciona a medios principales. Los demás reporteros trabajan desde el centro de prensa del nivel B1; no prueba acceso irrestricto de medios independientes.

Condición registrada: Sí, para medios principales con credencial Ver evidencia Asia 2R Corea del Norte Supreme People’s Assembly Acceso selectivo 22/03/2026 KCNA produjo una fotografía desde la primera sesión de la Asamblea Popular Suprema en Pyongyang: la imagen muestra a Kim Jong Un recibiendo aplausos dentro del salón y Reuters identifica a KCNA como autora.

Qué demuestra: Confirma cobertura visual presencial de una sesión legislativa por personal de la agencia oficial norcoreana.

Limitación: La imagen fue suministrada por KCNA y Reuters no la verificó independientemente. No demuestra acceso de periodistas extranjeros ni de medios independientes, inexistentes en el sistema mediático norcoreano.

Condición registrada: Sí, mediante la agencia estatal KCNA; no hay evidencia de acceso independiente Ver evidencia Asia 2R Turkmenistán Assembly Acceso selectivo 12/04/2025 TDH informó expresamente que representantes de medios de comunicación fueron invitados a participar en la octava sesión del séptimo Mejlis.

Qué demuestra: Confirma presencia autorizada de representantes de medios en una sesión parlamentaria reciente.

Limitación: La fuente es estatal, no identifica a los medios invitados ni demuestra acceso abierto o independiente; el sistema mediático nacional permanece sometido a control estatal.

Condición registrada: Sí, representantes de medios invitados a la sesión; acceso selectivo y no independiente Ver evidencia Asia 2H Brunéi Consejo Legislativo Acceso selectivo 26/03/2021 The Scoop publicó una vista general del salón del Consejo Legislativo durante la apertura parlamentaria del 15 de marzo de 2021, acreditada al servicio fotográfico Infofoto.

Qué demuestra: Evidencia visual profesional tomada dentro de la Cámara durante una sesión.

Limitación: Es una prueba histórica y la imagen procede de un servicio estatal; no demuestra que periodistas independientes puedan ingresar al salón en todas las sesiones ni precisa la ubicación del centro de medios vigente en 2026.

Condición registrada: Sí; cobertura visual mediante un servicio fotográfico estatal Ver evidencia

Nivel 1 · Sin acceso al hemicicloLa evidencia ubica a los periodistas fuera del salón o documenta una prohibición de ingreso.4 paísesAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace Asia 1R Uzbekistán Legislative Chamber Sin acceso al hemiciclo 08/07/2026 Una nota sobre el cierre creciente de la Cámara Legislativa afirma que a los periodistas todavía no se les concede acreditación ni acceso al Parlamento.

Qué demuestra: Acredita una denegación reciente de acceso periodístico a la cámara baja.

Limitación: Es una fuente periodística secundaria que recoge la denuncia de un periodista; no detalla si la negativa afecta a todos los medios, qué decisión la sustenta ni si el Senado aplica el mismo régimen.

Condición registrada: No se concede acreditación ni acceso Ver evidencia Asia 1R Kazajistán Senado Sin acceso al hemiciclo 20/12/2023 Periodistas acreditados describieron acreditación semanal y acompañamiento obligatorio; además, afirmaron que ya no se les permite permanecer en el salón de sesiones durante los plenos de la Mazhilis, salvo grabaciones al inicio.

Qué demuestra: Prueba acceso al edificio bajo control y una prohibición concreta de cobertura física directa durante el pleno.

Limitación: La fuente se basa en testimonios periodísticos de 2023; no se localizó una derogación oficial posterior de estas restricciones.

Condición registrada: Sí, con restricciones documentadas Ver evidencia Asia 1H Timor-Leste Parlamento Nacional Sin acceso al hemiciclo 03/05/2021 La Unión Europea citó al periodista parlamentario Evaristo Soares Martins, de la agencia Tatoli, quien explicó que los reporteros acreditados no tenían acceso a la sala plenaria y debían grabar las sesiones desde fuera, junto a un altavoz.

Qué demuestra: Testimonio directo de un periodista acreditado que documenta exclusión física de la prensa de la sala plenaria en 2021.

Limitación: Es una prueba directa pero histórica. La nueva sala de prensa mejoró las condiciones de trabajo fuera del pleno; no se localizó una fuente posterior que confirme si la prohibición seguía vigente o fue levantada en 2026.

Condición registrada: No; periodistas acreditados registraban las sesiones desde fuera de la sala plenaria Ver evidencia Asia 1H Tayikistán House of Representatives Sin acceso al hemiciclo 10/02/2021 La organización de medios relató que los periodistas de prensa escrita normalmente no eran admitidos en la sala de sesiones y observaban a los diputados mediante un monitor instalado en el corredor; en el caso documentado, el monitor no tenía sonido.

Qué demuestra: Documenta una exclusión física explícita del salón y una cobertura indirecta desde fuera del hemiciclo.

Limitación: Es evidencia histórica de 2021 y se refiere expresamente a periodistas de prensa escrita; no permite asegurar que la regla siga idéntica en 2026 ni que se aplique del mismo modo a equipos audiovisuales o medios estatales.

Condición registrada: No para periodistas de prensa escrita; siguen el pleno por un monitor desde el corredor Ver evidencia

N/A · No aplicableNo existe un Parlamento nacional operativo y comparable para evaluar el acceso.1 paísAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace Asia N/A Afganistán House of the People No aplicable 01/01/2024 No funciona ninguna asamblea legislativa o cuerpo representativo bajo el Emirato Islámico.

Qué demuestra: El país no es comparable actualmente para evaluar acceso de prensa a un Parlamento.

Limitación: Describe la situación posterior a 2021; no informa sobre el antiguo Parlamento republicano.

Condición registrada: No aplicable Ver evidencia

Fuente: revisión de noticias, documentos parlamentarios, reglamentos y registros visuales realizada por PerúCheck. Fecha de corte: 6 de septiembre de 2026.

En África subsahariana, la evidencia también contradice la afirmación

PerúCheck evaluó 47 países de África subsahariana. Eritrea y Níger fueron clasificados como no aplicables debido a la ausencia de una legislatura nacional que funcionara regularmente. Entre los 45 países comparables, 41 —el 91,1%— registraron alguna forma de presencia periodística dentro del hemiciclo.

Una investigación de Premium Times publicada en 2026 señala que los reporteros acreditados de Nigeria utilizan la galería de prensa para seguir las sesiones plenarias. El mismo reportaje documenta que la falta de identificaciones parlamentarias uniformes puede ocasionar negativas arbitrarias de ingreso, incluso contra periodistas que cubren habitualmente el Legislativo.

El Parlamento de Namibia define oficialmente la galería de prensa como el área de una cámara reservada a miembros acreditados de los medios. También se encontró evidencia de galerías o posiciones de cobertura en Sudáfrica, Kenia, Ghana, Uganda, Zambia y Zimbabue, entre otros países.

La situación es distinta en Burundi. En octubre de 2025, SOS Médias Burundi informó sobre la exclusión progresiva de medios privados, la exigencia de tarjetas especiales y la prohibición de transmisiones en vivo.

En Somalia, el sindicato de periodistas denunció que reporteros que cubrían sesiones conjuntas fueron bloqueados en varias ocasiones durante febrero de 2026. También se documentaron restricciones recientes en Etiopía y Madagascar.

Estos casos demuestran que la existencia de galerías de prensa no garantiza un acceso estable, igualitario o libre de decisiones arbitrarias.

Verificación regional · África subsahariana

Acceso de la prensa a los parlamentos de África subsahariana

PerúCheck revisó los 47 países incluidos en esta división continental. En 41 de las 45 legislaturas nacionales comparables se comprobó algún grado de presencia periodística en el salón plenario o en una galería con vista directa.

47países incluidos en África subsahariana

41con presencia periodística comprobada

91,1%de las legislaturas comparables

1casos con exclusión del hemiciclo comprobada

Criterio. Una galería, tribuna o palco con vista directa al salón cuenta como presencia dentro del hemiciclo, aunque la prensa no pueda ocupar el piso reservado a los legisladores. Una transmisión oficial o una sala separada no cuenta como acceso al hemiciclo.

Cómo leer el código. El número indica el nivel de acceso. R identifica evidencia de los últimos tres años; V, un documento oficial vigente sin fecha visible; y H, una prueba de más de tres años.

Alcance regional. Este bloque comprende únicamente los 47 países clasificados como África subsahariana en la matriz. Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Mauritania, Sudán y Túnez se reservan para el apartado de Oriente Medio y África del Norte.

Casos contrastantes. En Uganda, la galería de prensa fue restablecida en agosto de 2026; en Nigeria, reporteros acreditados utilizan la galería para seguir las plenarias, aunque denuncian aplicación desigual de los controles. En cambio, periodistas fueron bloqueados del edificio y de la cámara en Somalia. En Burundi, Etiopía y Madagascar hay restricciones recientes, pero las fuentes no permiten ubicar con precisión a toda la prensa dentro o fuera del hemiciclo.

Escala aplicada en África subsahariana

5RNivel 5: acceso amplio, sin restricción sustantiva documentada.

4RNivel 4: ingreso regular mediante acreditación.

3RNivel 3: cupos, permisos, reglas operativas o sesión concreta.

2RNivel 2: acceso estatal, oficial, invitado o selectivo.

1RNivel 1: periodistas fuera del salón o ingreso prohibido.

?RNo precisado: hay restricciones, pero la fuente no ubica a toda la prensa.

N/ANo aplicable: legislatura no operativa o no comparable.

Nivel 4 · 9Nivel 3 · 27Nivel 2 · 5Nivel 1 · 1No precisado · 3N/A · 2

Verificación país por país

Los países aparecen del mayor al menor acceso y, dentro de cada nivel, de la evidencia más reciente a la más antigua. Usa “Abrir / cerrar” para consultar únicamente el grupo que necesites.

Nivel 4 · Acceso acreditado generalLa prensa puede cubrir el pleno desde el salón o una galería mediante acreditación regular.9 paísesAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace África subsahariana 4R Uganda Parlamento Acceso acreditado general 11/08/2026 El presidente del Parlamento restableció la galería de prensa y anunció que estaría operativa para las sesiones plenarias.

Qué demuestra: Acceso actual al pleno desde una galería reservada.

Limitación: La restauración siguió a un periodo de exclusiones, por lo que conviene vigilar su aplicación sostenida.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia África subsahariana 4R Senegal National Assembly Acceso acreditado general 29/06/2026 En una sesión de revisión constitucional con accesos al edificio barricados, solo podían entrar al hemiciclo periodistas acreditados, diputados, personal e invitados.

Qué demuestra: Confirma de forma reciente que periodistas acreditados pueden acceder físicamente al hemiciclo.

Limitación: El acceso estaba sujeto a acreditación y controles excepcionales de seguridad; no equivale a acceso libre para cualquier medio.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia África subsahariana 4R Nigeria National Assembly — press gallery Acceso acreditado general 24/01/2026 Una investigación explica que reporteros acreditados usan la press gallery para monitorear las sesiones plenarias, aunque la falta de identificaciones oficiales provoca negativas de acceso y aplicación desigual entre cámaras.

Qué demuestra: Identifica una galería de prensa utilizada para seguir presencialmente las sesiones plenarias.

Limitación: El acceso es inconsistente y puede ser negado incluso a periodistas acreditados; la fuente no presenta la galería como un derecho garantizado.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia África subsahariana 4V Cabo Verde National Assembly Acceso acreditado general Sin fecha; vigente en 2026 El artículo 138 establece que las sesiones plenarias son públicas y, salvo decisión contraria, abiertas a medios representados por periodistas acreditados ante la Asamblea.

Qué demuestra: Confirma expresamente cobertura presencial del pleno por periodistas acreditados.

Limitación: No precisa en qué zona del salón trabajan ni las reglas prácticas de acreditación.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia África subsahariana 4V Zambia Asamblea Nacional Acceso acreditado general Sin fecha (consulta: 31/08/2026) La guía vigente asigna a los periodistas una galería de prensa; una página de seguridad aclara que son los únicos visitantes autorizados a tomar notas desde las galerías.

Qué demuestra: Cobertura presencial del pleno desde una galería específica.

Limitación: La página no muestra fecha de publicación, por lo que se registra la fecha de consulta.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia África subsahariana 4V Namibia National Assembly Acceso acreditado general Sin fecha visible (vigente al 02/09/2026) El Parlamento define Press Gallery como el área de una Cámara reservada a miembros acreditados de los medios.

Qué demuestra: Confirma oficialmente una zona para prensa acreditada dentro de las cámaras parlamentarias.

Limitación: No detalla la acreditación ni los límites aplicables a sesiones especiales o conjuntas.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia África subsahariana 4H Mauricio National Assembly Acceso acreditado general 14/03/2021 Al reanudarse la National Assembly, el Gobierno pidió listas de personal periodístico para ubicarlo en la Press Gallery.

Qué demuestra: Confirma asignación de periodistas a una galería de prensa durante las sesiones.

Limitación: Prueba de 2021, adoptada en contexto sanitario; no se localizó una regla reciente equivalente.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia África subsahariana 4H Angola Assembleia Nacional — galerías del hemiciclo Acceso acreditado general 17/01/2018 El Gobierno anunció que los periodistas podrían sentarse en las galerías de la Asamblea Nacional para cubrir las sesiones abiertas, en lugar de seguirlas desde una sala sin acceso al hemiciclo.

Qué demuestra: Ubica expresamente a periodistas en las galerías del salón durante sesiones parlamentarias abiertas.

Limitación: Prueba directa histórica, de 2018; no se localizó una fuente 2024–2026 que confirme sin ambigüedad la continuidad de la galería.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia África subsahariana 4H Tanzania National Assembly Acceso acreditado general 15/09/2016 Una delegación de periodistas parlamentarios describió una press gallery organizada y acreditación para cubrir reuniones de la Cámara tanzana.

Qué demuestra: Confirma una galería de prensa utilizada para cobertura presencial parlamentaria.

Limitación: Prueba directa de 2016; no se localizó una descripción equivalente de 2024–2026.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia

Nivel 3 · Acceso condicionadoHay cupos, permisos, reglas del presidente, restricciones operativas o evidencia de una sesión concreta.27 paísesAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace África subsahariana 3R Sudán del Sur Transitional National Legislature — galería parlamentaria Acceso condicionado 01/09/2026 Al comenzar el debate de una reforma constitucional, el presidente ordenó a periodistas y público abandonar la cámara. Una segunda fuente precisó que seguridad despejó la galería parlamentaria y que las dos cámaras continuaron sin prensa.

Qué demuestra: La orden de desalojo ubica directamente a periodistas dentro de la cámara y en la galería parlamentaria al inicio de la sesión.

Limitación: La evidencia confirma presencia física, pero también una exclusión grave y reciente durante un debate de alto interés público; no debe interpretarse como acceso libre o permanente.

Condición registrada: Sí, con acreditación; expulsión documentada en sesión cerrada Ver evidencia África subsahariana 3R Togo Asamblea Nacional Acceso condicionado 29/06/2026 Togo-Presse publicó una crónica sobre el cierre de la primera sesión ordinaria de 2026 con una fotografía acreditada a EDJARE y tomada desde el interior del hemiciclo; en la propia imagen también aparece una cámara profesional instalada al fondo del salón.

Qué demuestra: Evidencia visual reciente, atribuida a un fotógrafo de prensa, de cobertura profesional desde dentro de la cámara durante una sesión.

Limitación: La evidencia acredita acceso de Togo-Presse en una sesión de junio de 2026, pero no detalla la acreditación ni permite afirmar que todos los medios, incluidos los extranjeros o críticos, reciban el mismo acceso.

Condición registrada: Sí; fotógrafo y cámara profesional dentro del hemiciclo durante una sesión Ver evidencia África subsahariana 3R Comoras Asamblea de la Unión Acceso condicionado 28/04/2026 El canal comorense ACMC transmitió durante 64 minutos y 46 segundos una sesión plenaria celebrada en el Palacio del Pueblo, con imágenes continuas del debate dentro del hemiciclo.

Qué demuestra: Registro audiovisual reciente, publicado por un medio comorense y producido durante una sesión plenaria desde el interior del salón.

Limitación: La publicación prueba acceso o disponibilidad audiovisual para ACMC en esa sesión, pero no explica la acreditación, si la señal era propia o institucional ni si otros medios, especialmente los independientes, reciben el mismo acceso.

Condición registrada: Sí; cobertura audiovisual profesional de una sesión plenaria desde el hemiciclo Ver evidencia África subsahariana 3R República Democrática del Congo National Assembly Acceso condicionado 16/03/2026 Radio Okapi publicó una fotografía de Grâce Azamti tomada en la sala de plenos durante la apertura parlamentaria del 15 de septiembre de 2025.

Qué demuestra: Evidencia visual profesional y reciente dentro del salón durante una sesión.

Limitación: Confirma acceso en esa apertura; no garantiza acceso permanente y existe un antecedente de exclusión de periodistas en una plenaria de 2019.

Condición registrada: Sí; con antecedentes de restricciones en sesiones concretas Ver evidencia África subsahariana 3R Guinea-Bisáu Consejo Nacional de Transición Acceso condicionado 09/03/2026 Radio Voz do Povo publicó un video de 4 minutos y 42 segundos, identificado con la marca TV Voz do Povo, que muestra desde dentro la plenaria del CNT convocada para elegir a la nueva dirección de la Comisión Nacional de Elecciones.

Qué demuestra: Evidencia audiovisual reciente y atribuida a un medio nacional desde el interior del salón durante una reunión plenaria.

Limitación: Prueba una sola sesión de un consejo transitorio designado después del golpe de 2025, no el funcionamiento de la asamblea electa ordinaria; la publicación no detalla reglas de acreditación ni acceso equivalente para otros medios.

Condición registrada: Sí; cobertura audiovisual de un medio nacional desde el interior del salón Ver evidencia África subsahariana 3R Ghana Parliament Acceso condicionado 20/02/2026 Los protocolos parlamentarios para el mensaje sobre el estado de la nación dirigieron a los medios acreditados a la galería de prensa y zonas designadas.

Qué demuestra: Ubica a periodistas acreditados en una galería de prensa durante una sesión solemne.

Limitación: Es un acto específico de alta demanda y sujeto a acreditación visible.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia África subsahariana 3R Chad Asamblea Nacional Acceso condicionado 22/12/2025 Alwihda Info cubrió la plenaria del 22 de diciembre de 2025 y publicó una fotografía tomada dentro del salón: el ministro comparece ante los diputados con varios micrófonos identificados de medios colocados en la mesa del Gobierno.

Qué demuestra: Evidencia visual periodística reciente de equipos de medios instalados dentro de la cámara mientras se desarrollaba una sesión.

Limitación: La fotografía no muestra a los operadores ni explica la acreditación, la permanencia durante toda la sesión o si todos los medios reciben las mismas facilidades. La Asamblea reafirmó en septiembre de 2026 el acceso de periodistas a la institución.

Condición registrada: Sí; equipos de medios dentro del salón durante una sesión plenaria Ver evidencia África subsahariana 3R Liberia House of Representatives — press gallery de la cámara Acceso condicionado 26/11/2025 Durante una sesión, el presidente de la Cámara se dirigió a la galería de prensa para amenazar a reporteros que registraban las actuaciones. Después se les impidió reingresar a la cámara, hasta que personal superior autorizó su retorno.

Qué demuestra: Ubica a reporteros en la galería de prensa de la cámara durante una sesión y confirma su posterior reingreso al salón.

Limitación: El acceso existe, pero la propia fuente documenta amenazas de cárcel, bloqueos de reingreso y un patrón de restricciones; no equivale a cobertura libre o segura.

Condición registrada: Sí, con restricciones e intimidación documentadas Ver evidencia África subsahariana 3R Gabón National Assembly Acceso condicionado 17/11/2025 El artículo 12 del reglamento de la Asamblea dispone que la primera sesión de una legislatura no está abierta al público, salvo para la prensa oficial y los periodistas privados debidamente acreditados.

Qué demuestra: Confirma mediante una regla vigente que periodistas acreditados pueden presenciar una sesión parlamentaria desde el recinto aun cuando el público general queda excluido.

Limitación: La noticia reproduce el reglamento y se refiere específicamente a la sesión inaugural; no identifica la ubicación arquitectónica exacta de la prensa ni garantiza acceso irrestricto a todas las sesiones.

Condición registrada: Sí, para prensa oficial y periodistas privados acreditados; incluso la primera sesión cerrada al público los exceptúa Ver evidencia África subsahariana 3R Mozambique Asamblea de la República Acceso condicionado 26/03/2025 Rádio Moçambique informó sobre la apertura de la primera sesión ordinaria de la décima legislatura y publicó una fotografía tomada desde el interior del salón, donde se observan cámaras instaladas para registrar la ceremonia.

Qué demuestra: Evidencia visual reciente, publicada por un medio nacional, de cobertura profesional desde dentro del salón durante una sesión parlamentaria.

Limitación: La imagen confirma presencia de cámaras, pero no identifica a sus operadores ni las reglas de acreditación. Puede corresponder principalmente a medios públicos u oficiales y no demuestra acceso irrestricto o equivalente para toda la prensa.

Condición registrada: Sí; cámaras de medios dentro del salón durante una sesión ordinaria Ver evidencia África subsahariana 3R Burkina Faso People’s Legislative Assembly Acceso condicionado 22/10/2024 La crónica firmada por Mamadou Zongo sobre la plenaria del 22 de octubre de 2024 incluye varias vistas del ministro, los diputados y el desarrollo del debate dentro del hemiciclo.

Qué demuestra: Cobertura periodística firmada y visual producida desde el interior de una sesión plenaria.

Limitación: La página no asigna un crédito individual a cada fotografía ni publica las reglas de acreditación; prueba esa sesión, pero no garantiza acceso idéntico para todos los medios o en todas las plenarias.

Condición registrada: Sí; cobertura periodística ilustrada desde una sesión plenaria Ver evidencia África subsahariana 3R Esuatini House of Assembly Acceso condicionado 07/10/2024 Una publicación oficial identifica expresamente a periodistas y funcionarios escuchando los procedimientos del Senado desde la galería pública.

Qué demuestra: Ubica físicamente a periodistas siguiendo una sesión del Senado desde una galería del salón.

Limitación: La fuente documenta una sesión concreta y no explica acreditación, aforo ni si el acceso es idéntico en la House of Assembly.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia África subsahariana 3R Malaui National Assembly Acceso condicionado 27/03/2024 Nation Malawi describe una galería de prensa de la Asamblea Nacional desde la que los periodistas observan físicamente los procedimientos, aunque el diseño solo les ofrece una vista parcial.

Qué demuestra: Confirma uso de una galería de prensa para cubrir presencialmente las sesiones.

Limitación: La visibilidad es incompleta; la existencia de la galería no equivale a condiciones adecuadas de cobertura.

Condición registrada: Sí, con restricciones documentadas Ver evidencia África subsahariana 3V Botsuana National Assembly Acceso condicionado Sin fecha visible (vigente al 02/09/2026) El Parlamento define Press Gallery como el área de una Cámara reservada a miembros acreditados de los medios.

Qué demuestra: Confirma de forma oficial una zona para prensa acreditada dentro de la propia Cámara.

Limitación: La página no detalla el procedimiento de acreditación ni posibles límites de aforo para sesiones especiales.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia África subsahariana 3H Guinea Consejo Nacional de la Transición (evidencia de 2022) Acceso condicionado 24/02/2022 Dos periodistas de Guineematin informaron desde la plenaria extraordinaria del CNT que la prensa estaba en la sala de debates y fue obligada a salir cuando la mayoría votó continuar a puerta cerrada.

Qué demuestra: Ubica expresamente a periodistas dentro de la sala de debates durante una sesión legislativa.

Limitación: Es evidencia histórica de 2022 y documenta una expulsión para una parte sensible de la sesión; no demuestra acceso general ni las condiciones de la Asamblea Nacional instalada en 2026.

Condición registrada: Sí; periodistas dentro de la sala antes de que la sesión pasara a puerta cerrada Ver evidencia África subsahariana 3H Sudáfrica Ambas cámaras Acceso condicionado 10/02/2022 El Parlamento ha acreditado periodistas para sentarse en media bays o en la galería pública dentro de la National Assembly Chamber durante sesiones y actos conjuntos.

Qué demuestra: Confirma asientos de prensa dentro de la Cámara y cobertura presencial desde galerías o media bays.

Limitación: La prueba directa más reciente localizada es de 2022 y se refiere a sesiones o actos específicos sujetos a cupos; no implica acceso universal.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia África subsahariana 3H Mali Consejo Nacional de la Transición Acceso condicionado 02/08/2021 Una crónica de Mohamed Touré describió que la entrada a la sala plenaria Djéli Baba Sissoko exigía invitación y acreditación, y observó a numerosos periodistas dentro de la sala, algunos desplazándose por los pasillos para entrevistar y otros transmitiendo en directo.

Qué demuestra: Ubica expresamente a periodistas, fotógrafos y cámaras dentro de la sala antes y durante una sesión extraordinaria del CNT.

Limitación: La prueba es histórica y muestra acceso condicionado a invitación y credencial. El mismo CNT continúa activo, pero el entorno mediático se ha vuelto más represivo y la fuente no garantiza acceso igual en todas las sesiones.

Condición registrada: Sí; periodistas acreditados dentro de la sala y entre sus pasillos Ver evidencia África subsahariana 3H Zimbabue National Assembly y Senate Acceso condicionado 17/02/2021 Al reanudarse ambas cámaras, el Parlamento dispuso que cuatro periodistas se sentaran en cada press gallery, con certificado sanitario.

Qué demuestra: Confirma uso de galerías de prensa en las dos cámaras durante sesiones.

Limitación: Fuente de 2021 y bajo límites sanitarios y de selección; existen además antecedentes posteriores de exclusión de reporteros.

Condición registrada: Sí, con restricciones documentadas Ver evidencia África subsahariana 3H Seychelles Asamblea Nacional Acceso condicionado 26/01/2021 Seychelles Nation publicó una fotografía de Joena Meme que muestra a los miembros durante una sesión de la Asamblea Nacional antes de la retirada de la oposición.

Qué demuestra: Evidencia visual profesional desde el interior del pleno durante la sesión.

Limitación: Evidencia histórica; la ubicación actual de periodistas independientes no está detallada públicamente y la unidad audiovisual vigente pertenece al Parlamento.

Condición registrada: Sí; evidencia visual periodística histórica Ver evidencia África subsahariana 3H República Centroafricana Asamblea Nacional Acceso condicionado 24/10/2019 Corbeau News indicó que uno de sus periodistas constató sobre el terreno el enfrentamiento verbal abierto durante un debate parlamentario y describió el incidente desarrollado en plena sesión dentro del hemiciclo.

Qué demuestra: Una crónica firmada y presencial ubica a un periodista del medio observando una sesión celebrada dentro del hemiciclo.

Limitación: Es evidencia histórica de 2019 y no precisa si el periodista trabajó desde una galería, un asiento reservado o el piso del salón. No demuestra que en 2026 exista acceso regular o equivalente para todos los medios.

Condición registrada: Sí; crónica presencial de un periodista durante un debate en el hemiciclo Ver evidencia África subsahariana 3H Congo National Assembly Acceso condicionado 19/07/2018 La crónica sobre la plenaria del 18 de julio de 2018 incluye una fotografía acreditada a ADIAC de los diputados durante la sesión.

Qué demuestra: Evidencia visual profesional atribuida al propio medio desde el interior del pleno.

Limitación: Evidencia histórica; no confirma la ubicación ni las condiciones actuales de la prensa.

Condición registrada: Sí; evidencia visual periodística histórica Ver evidencia África subsahariana 3H Santo Tomé y Príncipe National Assembly Acceso condicionado 15/01/2018 Durante una sesión conflictiva, la policía ordenó a los diputados salir de la sala del plenario y dio también instrucciones a los periodistas para que abandonaran esa misma sala.

Qué demuestra: La orden de desalojo ubica de forma inequívoca a periodistas dentro del salón donde se celebraba la sesión.

Limitación: Es evidencia histórica de una sesión excepcional en 2018 y muestra acceso sujeto a controles y desalojo. No acredita que la modalidad sea idéntica en 2026 ni acceso irrestricto para todos los medios.

Condición registrada: Sí; periodistas estaban en la sala del plenario y fueron desalojados junto con los diputados Ver evidencia África subsahariana 3H Camerún Asamblea Nacional Acceso condicionado 29/11/2017 Durante una sesión plenaria, periodistas y camarógrafos trabajaban en el box reservado a la prensa dentro del hemiciclo; agentes les ordenaron dejar de grabar, retiraron teléfonos y expulsaron a un periodista.

Qué demuestra: Ubica expresamente a profesionales de medios en un box de prensa dentro del salón durante una plenaria.

Limitación: Es evidencia histórica de 2017, anterior al nuevo edificio parlamentario inaugurado en 2024, y documenta una cobertura sometida a restricciones e intimidación; no prueba continuidad en 2026.

Condición registrada: Sí, desde un box reservado a la prensa; hubo órdenes de detener la cobertura y una expulsión Ver evidencia África subsahariana 3H Côte d’Ivoire National Assembly Acceso condicionado 17/08/2017 Una nota sobre formación parlamentaria reproduce una fotografía de Marc Atigan/Pôle Afrique de la sesión plenaria constitucional del 11 de octubre de 2016 en el hemiciclo.

Qué demuestra: Evidencia visual profesional atribuida a un fotógrafo y un medio durante una sesión en el hemiciclo.

Limitación: La imagen corresponde a 2016 y fue reutilizada en una nota de 2017; no prueba las condiciones actuales ni el acceso general de los medios.

Condición registrada: Sí; evidencia visual periodística histórica Ver evidencia África subsahariana 3H Lesoto National Assembly Acceso condicionado 01/03/2017 Durante una moción de censura, la policía retiró a periodistas de la press gallery y los trasladó a la galería pública.

Qué demuestra: La expulsión confirma que la prensa utilizaba una galería para seguir presencialmente la sesión.

Limitación: Fuente de 2017 y sobre una restricción puntual; no implica acceso garantizado ni condiciones vigentes sin cambios.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia África subsahariana 3H Kenia National Assembly — press gallery del debating chamber Acceso condicionado 05/06/2013 Tras ordenar el desalojo del centro de medios, el Parlamento indicó que los periodistas trabajarían desde la galería de prensa; la cobertura paralela precisó que esa galería estaba en la cámara de debates.

Qué demuestra: Ubica directamente a periodistas parlamentarios en una galería de prensa dentro de la cámara de debates.

Limitación: Prueba directa histórica, de 2013. Una fuente gremial de 2025 confirma que la prensa sigue cubriendo el Parlamento, pero reclama una galería segura y mejores condiciones; no se presume acceso irrestricto.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia África subsahariana 3H Ruanda Chamber of Deputies Acceso condicionado 09/02/2010 La fuente explicó que los periodistas seguían las sesiones desde la galería pública porque ninguna cámara disponía entonces de una galería de prensa dedicada.

Qué demuestra: Ubica físicamente a periodistas en una galería del salón durante las sesiones.

Limitación: Evidencia directa muy antigua, de 2010; no permite afirmar que la ubicación continúe igual en 2026.

Condición registrada: Sí, con restricciones documentadas Ver evidencia

Nivel 2 · Acceso selectivoSolo se comprobó el ingreso de medios estatales, oficiales, invitados o seleccionados; otros pueden ser excluidos.5 paísesAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace África subsahariana 2R Guinea Ecuatorial Chamber of Deputies Acceso selectivo 07/08/2026 El Gabinete de Prensa de la Cámara publicó texto y una galería de fotografías del pleno en el que comparecieron ministros para presentar proyectos de ley.

Qué demuestra: El crédito expreso «Texto y fotos: Gabinete de Prensa de la Cámara de los Diputados» confirma trabajo de personal periodístico institucional durante el pleno.

Limitación: La prueba corresponde al servicio de prensa gubernamental y parlamentario. No demuestra que medios privados, independientes o extranjeros accedan al salón en las mismas condiciones.

Condición registrada: Sí, para el gabinete oficial de prensa; acceso de medios independientes no demostrado Ver evidencia África subsahariana 2R Sierra Leona Parliament Acceso selectivo 17/03/2026 RSF documentó que un corresponsal seguía vetado del Parlamento y que el Speaker advirtió a otros periodistas sentados en la galería de prensa que su presencia dependía de su permiso.

Qué demuestra: Ubica directamente a periodistas en la galería parlamentaria en 2026.

Limitación: El acceso es discrecional y selectivo: un periodista permanecía excluido desde enero de 2025.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia África subsahariana 2R Benín National Assembly Acceso selectivo 09/02/2026 Durante la sesión inaugural de la décima legislatura, un periodista de la televisión nacional entrevistó a un diputado en directo desde el hemiciclo.

Qué demuestra: Demuestra de forma directa y reciente que un profesional de prensa trabajó desde el hemiciclo durante una sesión parlamentaria.

Limitación: La evidencia corresponde a la sesión inaugural y a la televisión nacional; no permite generalizar el mismo acceso a todos los medios, a todas las sesiones ni a ambas cámaras del nuevo Parlamento bicameral.

Condición registrada: Sí; un periodista de la televisión nacional informó en directo desde el hemiciclo Ver evidencia África subsahariana 2R Yibuti Asamblea Nacional Acceso selectivo 26/10/2025 RTD publicó una crónica de la sesión plenaria que aprobó una reforma constitucional con fotografías marcadas por RTD Web TV y tomadas desde el piso del hemiciclo, frente al estrado y a los escaños.

Qué demuestra: Evidencia fotográfica reciente y atribuida al radiodifusor público desde dentro de la cámara durante una sesión.

Limitación: Confirma acceso del medio estatal RTD en esa plenaria, pero no demuestra apertura para prensa independiente. RSF señala que no existen medios independientes radicados en el país y que la acreditación de corresponsales no es transparente.

Condición registrada: Sí para el medio público; fotógrafo dentro del hemiciclo durante una sesión Ver evidencia África subsahariana 2H Gambia National Assembly — galería durante la sesión Acceso selectivo 15/09/2020 Durante la primera lectura del proyecto constitucional se permitió entrar a tres medios. La Unión de Prensa señaló que, por el distanciamiento físico en la galería, el aforo era limitado y debía coordinarse con los medios que cubrían las sesiones.

Qué demuestra: Vincula expresamente a periodistas que cubrían una sesión con la galería de la Asamblea Nacional.

Limitación: Evidencia directa de 2020, en contexto de pandemia: el acceso fue selectivo y decenas de periodistas quedaron fuera; no demuestra acceso igualitario ni irrestricto.

Condición registrada: Sí, con acceso selectivo documentado Ver evidencia

Nivel 1 · Sin acceso al hemicicloLa evidencia ubica a los periodistas fuera del salón o documenta una prohibición de ingreso.1 paísAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace África subsahariana 1R Somalia Parlamento Federal Sin acceso al hemiciclo 08/02/2026 Periodistas que cubrían sesiones conjuntas fueron bloqueados del edificio y de la Cámara durante el debate constitucional.

Qué demuestra: Restricción directa y reciente al acceso físico de la prensa al pleno.

Limitación: Documenta episodios concretos; no demuestra que toda cobertura presencial esté prohibida permanentemente.

Condición registrada: Restringido / suspendido Ver evidencia

? · Acceso no precisadoHay una restricción documentada, pero la fuente no permite ubicar con certeza a la prensa dentro o fuera del hemiciclo.3 paísesAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace África subsahariana ?R Burundi Asamblea Nacional Acceso no precisado 07/10/2025 Medios privados denunciaron exclusión de la cobertura parlamentaria, tarjetas especiales de acceso y prohibiciones de cobertura en vivo.

Qué demuestra: Existe un régimen de acceso físico para medios, aplicado de forma selectiva.

Limitación: La fuente documenta restricciones y no permite afirmar acceso igualitario para toda la prensa.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia África subsahariana ?R Etiopía House of Peoples’ Representatives Acceso no precisado 26/05/2025 The Reporter denunció que, desde el 14 de abril de 2025, seguridad impedía a sus periodistas entrar a la House of People’s Representatives y cubrir sus actividades, mediante una orden verbal sin explicación formal.

Qué demuestra: Prueba que el acceso periodístico al Parlamento existe como práctica de cobertura, pero que un medio concreto fue excluido durante varias semanas.

Limitación: No demuestra que toda la prensa estuviera vetada ni precisa la ubicación habitual de los medios durante el pleno; recoge la denuncia del medio afectado.

Condición registrada: Acceso negado a un medio concreto Ver evidencia África subsahariana ?R Madagascar Asamblea Nacional Acceso no precisado 10/2024 Algunos periodistas fueron rechazados en la apertura de la sesión ordinaria y solo se permitió cubrir la sesión pública a medios incluidos en una lista previa.

Qué demuestra: Acceso físico condicionado a selección previa de medios.

Limitación: No permite afirmar acceso general para toda la prensa.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia

N/A · No aplicableNo existe un Parlamento nacional operativo y comparable para evaluar el acceso.2 paísesAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace África subsahariana N/A Níger Advisory Council for the Refoundation No aplicable 03/05/2024 Tras el golpe de 2023, la Asamblea electa dejó de operar y el poder permanece en autoridades militares de transición; además se documentan restricciones a la prensa.

Qué demuestra: Determina que no hay un pleno legislativo nacional ordinario comparable para evaluar acceso.

Limitación: No evalúa un eventual órgano consultivo de transición como parlamento nacional.

Condición registrada: No aplicable Ver evidencia África subsahariana N/A Eritrea National Assembly No aplicable Sin fecha (consulta: 31/08/2026) La Asamblea Nacional no se reúne desde 2002.

Qué demuestra: Determina que no existe un pleno nacional operativo comparable para evaluar acceso actual de prensa.

Limitación: No describe las prácticas históricas previas a la inactividad.

Condición registrada: No aplicable Ver evidencia

Fuente: revisión de noticias, documentos parlamentarios, reglamentos y registros visuales realizada por PerúCheck. Fecha de corte: 6 de septiembre de 2026.

En Oriente Medio y el norte de África predominan los accesos condicionados

La revisión comprendió 19 países de Oriente Medio y el norte de África. Kuwait, Sudán y Yemen fueron clasificados como no aplicables debido a la suspensión de sus legislaturas o a la imposibilidad de evaluar sesiones parlamentarias regulares.

De los 16 países restantes, en 13 —el 81,3%— se halló evidencia de alguna forma de presencia periodística dentro de las cámaras. En los otros tres se documentaron restricciones que impedían confirmar una cobertura directa del pleno.

La descripción oficial del salón de la Knéset de Israel identifica una galería inferior destinada a invitados y medios de comunicación. En Jordania, la Cámara de Representantes convocó en 2025 a los medios para acreditar reporteros y fotógrafos encargados de cubrir sus sesiones.

En Omán, fotografías y reportajes de medios estatales muestran cobertura audiovisual realizada desde el interior del Consejo de la Shura. Esta evidencia confirma la presencia de personal periodístico, pero no permite afirmar que medios independientes o críticos tengan el mismo acceso.

En Egipto, un periodista parlamentario informó en 2025 que los reporteros habían seguido varias sesiones desde un centro de prensa situado en la planta baja de la nueva sede, sin ingresar a la galería del salón. También se localizaron restricciones recientes en Irak y Túnez.

Verificación regional · Oriente Medio y Norte de África

Acceso de la prensa a los parlamentos de Oriente Medio y Norte de África

PerúCheck revisó los 19 países incluidos en este bloque regional. En 13 de las 16 legislaturas nacionales comparables se comprobó algún grado de presencia periodística en el salón plenario o en una galería con vista directa.

19países incluidos en el bloque regional

13con presencia periodística comprobada

81,3%de las legislaturas comparables

2casos con exclusión del hemiciclo comprobada

Criterio. Una galería, tribuna o palco con vista directa al salón cuenta como presencia dentro del hemiciclo, aunque la prensa no pueda ocupar el piso reservado a los legisladores. Una transmisión oficial o una sala separada no cuenta como acceso al hemiciclo.

Cómo leer el código. El número indica el nivel de acceso. R identifica evidencia de los últimos tres años; V, un documento oficial vigente sin fecha visible; y H, una prueba de más de tres años.

Alcance regional. El bloque comprende doce países de Oriente Medio y siete del norte de África. Para mantener grupos exclusivos, estos 19 Estados no se repiten en las tablas de Asia ni de África subsahariana.

Casos contrastantes. En Catar existe un sector permanente de asientos para los medios durante el pleno; en Jordania, la Cámara acredita reporteros y fotógrafos para cubrir sus sesiones. En cambio, la prensa acreditada queda confinada al centro de prensa en Irak y siguió las sesiones desde una sala separada en Egipto. En Túnez hay obstáculos de acceso recientes, pero la fuente no precisa la ubicación de toda la prensa.

Escala aplicada en Oriente Medio y Norte de África

5RNivel 5: acceso amplio, sin restricción sustantiva documentada.

4RNivel 4: ingreso regular mediante acreditación.

3RNivel 3: cupos, permisos, reglas operativas o sesión concreta.

2RNivel 2: acceso estatal, oficial, invitado o selectivo.

1RNivel 1: periodistas fuera del salón o ingreso prohibido.

?RNo precisado: hay restricciones, pero la fuente no ubica a toda la prensa.

N/ANo aplicable: legislatura no operativa o no comparable.

Nivel 4 · 4Nivel 3 · 7Nivel 2 · 2Nivel 1 · 2No precisado · 1N/A · 3

Verificación país por país

Los países aparecen del mayor al menor acceso y, dentro de cada nivel, de la evidencia más reciente a la más antigua. Usa “Abrir / cerrar” para consultar únicamente el grupo que necesites.

Nivel 4 · Acceso acreditado generalLa prensa puede cubrir el pleno desde el salón o una galería mediante acreditación regular.4 paísesAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace Oriente Medio y Norte de África 4R Catar Consejo de la Shura Acceso acreditado general 02/09/2026 PARLINE informa que las sesiones plenarias son públicas y que existe un sector permanente de asientos reservado a los medios; la autorización previa exigida al público no se aplica a la prensa.

Qué demuestra: Confirma asientos permanentes para medios durante las sesiones plenarias del Consejo de la Shura.

Limitación: La ficha no describe la línea de visión, el procedimiento de acreditación ni las excepciones aplicables a sesiones especiales.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Oriente Medio y Norte de África 4R Jordania House of Representatives Acceso acreditado general 23/09/2025 La Secretaría de la Cámara pidió a los medios acreditar un reportero y un fotógrafo para cubrir actividades y sesiones parlamentarias.

Qué demuestra: Confirma cobertura presencial actual de sesiones por representantes acreditados.

Limitación: La noticia no ubica a esos profesionales; fuentes históricas sitúan el trabajo en la galería de prensa.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Oriente Medio y Norte de África 4V Israel Knesset Acceso acreditado general Sin fecha visible (vigente al 02/09/2026) La descripción oficial del salón plenario identifica dos galerías: la inferior para invitados importantes y medios, y la superior para el público.

Qué demuestra: Confirma una galería destinada a los medios dentro del salón plenario.

Limitación: El documento describe la infraestructura, pero no detalla el procedimiento actual de acreditación ni posibles restricciones por sesión.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Oriente Medio y Norte de África 4H Baréin Council of Representatives Acceso acreditado general 04/05/2016 El presidente de la Cámara se sentó con los corresponsales parlamentarios en la media gallery mientras se desarrollaba el debate semanal.

Qué demuestra: Ubica directamente a periodistas en una galería de medios durante el debate.

Limitación: Prueba directa de 2016; no se localizó una actualización reciente que detalle la continuidad de esa modalidad.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia

Nivel 3 · Acceso condicionadoHay cupos, permisos, reglas del presidente, restricciones operativas o evidencia de una sesión concreta.7 paísesAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace Oriente Medio y Norte de África 3R Argelia National People’s Assembly Acceso condicionado 28/07/2026 Hamza Zait, de Anadolu, fotografió la sesión de la Asamblea Popular Nacional en la que Khalida Boufadache fue elegida presidenta el 28 de julio de 2026.

Qué demuestra: Confirma presencia física de un fotógrafo de agencia dentro del espacio desde el cual podía documentarse visualmente la sesión legislativa.

Limitación: La fotografía no describe el procedimiento de acreditación, la galería o posición exacta, ni demuestra que las mismas condiciones se apliquen a todos los medios argelinos.

Condición registrada: Sí, al menos Anadolu documentó una sesión desde el interior Ver evidencia Oriente Medio y Norte de África 3R Siria People’s Assembly Acceso condicionado 21/07/2026 CPJ publicó una fotografía de Reuters, tomada por Khalil Ashawi, que muestra a los miembros de la nueva Asamblea del Pueblo durante su sesión inaugural del 12 de julio de 2026 en Damasco.

Qué demuestra: La imagen con autor y agencia identificados confirma cobertura visual presencial de la sesión inaugural por un fotógrafo de prensa.

Limitación: Prueba una sesión inaugural, no una política regular de acceso. CPJ documenta además restricciones de acreditación y otras amenazas persistentes para periodistas en Siria.

Condición registrada: Sí en la sesión inaugural documentada por Reuters; regularidad no confirmada Ver evidencia Oriente Medio y Norte de África 3R Líbano National Assembly Acceso condicionado 15/07/2025 Reuters publicó una fotografía de Emilie Madi que muestra al presidente del Parlamento, Nabih Berri, y a miembros del Gobierno durante una sesión parlamentaria en Beirut el 15 de julio de 2025.

Qué demuestra: Confirma presencia física de una fotógrafa de Reuters dentro del espacio desde el cual se documentó visualmente la sesión.

Limitación: La fotografía no describe el procedimiento de acreditación, la galería o posición exacta, ni demuestra que las mismas condiciones se apliquen a todos los medios libaneses.

Condición registrada: Sí, al menos Reuters documentó una sesión desde el interior Ver evidencia Oriente Medio y Norte de África 3R Libia Cámara de Representantes Acceso condicionado 08/01/2025 Anadolu Agency informó sobre la aprobación de la ley de reconciliación nacional y publicó una imagen general de la sesión en Bengasi en la que se observan camarógrafos trabajando dentro de la sala, junto al estrado y en los laterales.

Qué demuestra: Evidencia visual reciente publicada por una agencia profesional que muestra a equipos de prensa dentro de la cámara durante una sesión.

Limitación: La fuente prueba una sesión concreta de enero de 2025 y no describe reglas de acreditación ni acceso uniforme. Otras sesiones pueden pasar a modalidad cerrada, por lo que no se infiere acceso irrestricto o permanente.

Condición registrada: Sí; camarógrafos dentro del salón durante una sesión de la Cámara Ver evidencia Oriente Medio y Norte de África 3V Marruecos Ambas cámaras Acceso condicionado Sin fecha; vigente al 2026-09-05 El artículo 158 de las reglas de gestión de la sala dispone que la Presidencia fija un lugar reservado para periodistas acreditados y prensa extranjera, además de espacios separados para diplomáticos y público.

Qué demuestra: La norma sitúa a la prensa acreditada en un espacio reservado de la propia sala de sesiones.

Limitación: La página oficial no muestra fecha de publicación y no precisa la ubicación arquitectónica exacta ni las condiciones prácticas de acreditación para cada sesión.

Condición registrada: Sí, con acreditación; el reglamento reserva un lugar dentro de la sala Ver evidencia Oriente Medio y Norte de África 3H Arabia Saudí Shura Council Acceso condicionado 24/01/2017 El portavoz del Consejo explicó que, durante las sesiones generales, corresponsales de medios se sentaban en la galería de visitantes de la sala y que más de veinte medios habían sido acreditados para cubrir los trabajos y plenarias.

Qué demuestra: Ubica expresamente a corresponsales dentro de una galería del salón durante las sesiones generales.

Limitación: Es evidencia histórica de 2017 y no prueba continuidad en 2026. Tampoco demuestra acceso independiente o irrestricto en un entorno mediático sometido a fuerte control estatal.

Condición registrada: Sí, para corresponsales de medios acreditados en la galería de visitantes; acceso discrecional Ver evidencia Oriente Medio y Norte de África 3H Emiratos Árabes Unidos Federal National Council Acceso condicionado 07/11/2012 The National publicó una fotografía de Sammy Dallal tomada dentro del salón mientras el jeque Mohammed bin Rashid se dirigía al Consejo Nacional Federal al inicio de su primera sesión.

Qué demuestra: Evidencia visual profesional atribuida a un fotógrafo del medio dentro de la Cámara durante una sesión.

Limitación: Es evidencia histórica de 2012. Las coberturas recientes localizadas usan con frecuencia imágenes suministradas por oficinas gubernamentales, por lo que no se puede asegurar que el acceso independiente actual sea idéntico o irrestricto.

Condición registrada: Sí; cobertura fotográfica de prensa en una sesión inaugural Ver evidencia

Nivel 2 · Acceso selectivoSolo se comprobó el ingreso de medios estatales, oficiales, invitados o seleccionados; otros pueden ser excluidos.2 paísesAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace Oriente Medio y Norte de África 2R Omán Consejo de la Shura Acceso selectivo 09/11/2025 Hala FM publicó una crónica ilustrada de la apertura del tercer periodo anual del Consejo de la Shura. Las imágenes de la votación, el discurso del presidente y una vista general de la sesión están alojadas en la Agencia de Noticias de Omán; Oman TV News difundió además un reportaje específico de la misma sesión.

Qué demuestra: Evidencia visual reciente difundida por medios omaníes y producida desde el interior del salón durante una sesión del Consejo de la Shura.

Limitación: Las fotografías no identifican individualmente al fotógrafo y pueden proceder de un servicio oficial o de una señal institucional. Confirma cobertura para medios estatales o vinculados a la información oficial, pero no acceso equivalente o irrestricto para prensa independiente.

Condición registrada: Sí para medios estatales; cobertura visual desde dentro de la cámara Ver evidencia Oriente Medio y Norte de África 2H Mauritania Asamblea Nacional Acceso selectivo 09/03/2017 Durante la votación de reformas constitucionales, el presidente de la Asamblea negó la entrada a periodistas de medios no oficiales; después de la intervención de diputados permitió que los fotógrafos ingresaran a la sala, mientras mantuvo fuera a los demás reporteros.

Qué demuestra: Confirma presencia física de profesionales de prensa dentro de la sala durante una sesión, aunque de forma selectiva y restrictiva.

Limitación: Es evidencia histórica de una sesión conflictiva de 2017 y demuestra discriminación entre tipos de medios; no establece las reglas vigentes en 2026 ni acceso ordinario para toda la prensa.

Condición registrada: Sí, pero selectivo: fotógrafos y medios oficiales fueron admitidos; otros periodistas, excluidos Ver evidencia

Nivel 1 · Sin acceso al hemicicloLa evidencia ubica a los periodistas fuera del salón o documenta una prohibición de ingreso.2 paísesAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace Oriente Medio y Norte de África 1R Egipto Cámara de Representantes Sin acceso al hemiciclo 07/09/2025 Un periodista parlamentario relató que los reporteros siguieron cinco sesiones generales en la nueva sede desde el centro de prensa de la planta baja y pidió reactivar la antigua galería de periodistas.

Qué demuestra: Aporta evidencia reciente y directa de cobertura presencial indirecta, sin observación del pleno desde la galería del salón.

Limitación: Es el testimonio publicado por un periodista parlamentario y se refiere a cinco sesiones de 2025; no acredita que la restricción sea permanente ni que no haya cambiado después.

Condición registrada: No al salón en las sesiones documentadas; cobertura desde el centro de prensa de la planta baja Ver evidencia Oriente Medio y Norte de África 1R Irak Council of Representatives of Iraq Sin acceso al hemiciclo 27/01/2024 Las reglas de la Cámara obligan a los periodistas acreditados a permanecer en el centro de prensa, les prohíben circular por el edificio o hacer entrevistas y fotografías sin autorización, y prevén retirar el pase a quien incumpla.

Qué demuestra: Documenta una restricción explícita: hay cobertura presencial dentro del Parlamento, pero no acceso ordinario de periodistas al salón de sesiones.

Limitación: La fuente es de enero de 2024 y no permite asegurar que las reglas sigan sin cambios en 2026; las restricciones pueden aplicarse de forma selectiva entre medios.

Condición registrada: No al salón de sesiones; los periodistas acreditados quedan confinados al centro de prensa y bajo autorización para desplazarse Ver evidencia

? · Acceso no precisadoHay una restricción documentada, pero la fuente no permite ubicar con certeza a la prensa dentro o fuera del hemiciclo.1 paísAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace Oriente Medio y Norte de África ?R Túnez Assembly of People’s Representatives Acceso no precisado 2025 El informe 2025 documentó obstáculos ilegítimos al acceso de periodistas a la Asamblea.

Qué demuestra: Problemas recientes de ingreso profesional al Parlamento.

Limitación: No permite determinar una regla uniforme para todas las sesiones ni la ubicación exacta de quienes sí acceden.

Condición registrada: Sí Ver evidencia

N/A · No aplicableNo existe un Parlamento nacional operativo y comparable para evaluar el acceso.3 paísesAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace Oriente Medio y Norte de África N/A Sudán National Assembly No aplicable 2026 La guerra y la ausencia de funcionamiento parlamentario normal impiden evaluar un régimen regular de acceso a pleno.

Qué demuestra: El caso no es comparable con una cámara operativa ordinaria.

Limitación: La fuente se centra en el conflicto y la seguridad de periodistas.

Condición registrada: No aplicable Ver evidencia Oriente Medio y Norte de África N/A Yemen House of Representatives No aplicable 11/09/2025 Las partes del conflicto han cometido graves violaciones contra periodistas y medios; el Parlamento nacional no opera con normalidad comparable.

Qué demuestra: El acceso regular a un pleno no puede evaluarse de forma estable.

Limitación: No describe una cámara legislativa funcional.

Condición registrada: No aplicable Ver evidencia Oriente Medio y Norte de África N/A Kuwait National Assembly No aplicable 10/05/2024 El emir suspendió la Asamblea Nacional por un periodo de hasta cuatro años.

Qué demuestra: El acceso de prensa a un pleno regular dejó de ser evaluable durante la suspensión.

Limitación: No describe las reglas previas de la galería.

Condición registrada: No aplicable Ver evidencia

Fuente: revisión de noticias, documentos parlamentarios, reglamentos y registros visuales realizada por PerúCheck. Fecha de corte: 6 de septiembre de 2026.

En el Pacífico se encontró evidencia en los 14 países revisados

Los 14 países del Pacífico analizados presentaron alguna evidencia de cobertura periodística desde dentro de la cámara o desde una galería vinculada al pleno.

En Australia, la oficina educativa del Parlamento explica que existen áreas de observación de prensa sobre las dos cámaras. La página del Parlamento de Nueva Zelanda, actualizada en marzo de 2026, señala que los periodistas acreditados pueden observar las sesiones desde una galería situada sobre la presidencia de la Cámara.

La política de medios del Parlamento de Samoa permite que los periodistas estén presentes en la galería para tomar notas. Sin embargo, limita el ingreso a un representante por organización cuando el aforo es reducido, prohíbe las fotografías y grabaciones y restringe el movimiento a los recesos.

En Nauru y Tuvalu, la evidencia reciente corresponde principalmente a servicios gubernamentales de información que produjeron fotografías o videos desde el interior de las cámaras. Ambos casos confirman alguna presencia de prensa, pero no permiten asegurar un acceso equivalente para medios privados, extranjeros o críticos.

Verificación regional · Pacífico

Acceso de la prensa a los parlamentos de Pacífico

PerúCheck revisó los 14 países incluidos en el bloque del Pacífico. En los 14 se comprobó algún grado de presencia periodística en el salón plenario o en una galería con vista directa.

14países incluidos en el bloque del Pacífico

14con presencia periodística comprobada

100%de las legislaturas comparables

2con cobertura estatal u oficial selectiva

Criterio. Una galería, tribuna o palco con vista directa al salón cuenta como presencia dentro del hemiciclo, aunque la prensa no pueda ocupar el piso reservado a los legisladores. Una transmisión oficial o una sala separada no cuenta como acceso al hemiciclo.

Cómo leer el código. El número indica el nivel de acceso. R identifica evidencia de los últimos tres años; V, un documento oficial vigente sin fecha visible; y H, una prueba de más de tres años.

Alcance regional. El rótulo “Pacífico” sigue la división empleada en el artículo y reúne los 14 Estados que la matriz mundial clasifica bajo Oceanía.

Casos contrastantes. En Nueva Zelanda, los periodistas acreditados observan los procedimientos desde una galería situada sobre la presidencia de la Cámara; en Australia existen áreas de observación para la prensa en ambas cámaras. En Tuvalu y Nauru, las pruebas recientes confirman cámaras y cobertura desde el interior del hemiciclo, pero solo por medios gubernamentales u oficiales; por eso figuran como acceso selectivo.

Escala aplicada en el Pacífico

5RNivel 5: acceso amplio, sin restricción sustantiva documentada.

4RNivel 4: ingreso regular mediante acreditación.

3RNivel 3: cupos, permisos, reglas operativas o sesión concreta.

2RNivel 2: acceso estatal, oficial, invitado o selectivo.

1RNivel 1: periodistas fuera del salón o ingreso prohibido.

?RNo precisado: hay restricciones, pero la fuente no ubica a toda la prensa.

N/ANo aplicable: legislatura no operativa o no comparable.

Nivel 4 · 5Nivel 3 · 7Nivel 2 · 2

Verificación país por país

Los países aparecen del mayor al menor acceso y, dentro de cada nivel, de la evidencia más reciente a la más antigua. Usa “Abrir / cerrar” para consultar únicamente el grupo que necesites.

Nivel 4 · Acceso acreditado generalLa prensa puede cubrir el pleno desde el salón o una galería mediante acreditación regular.5 paísesAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace Pacífico 4R Nueva Zelanda House of Representatives Acceso acreditado general 19/03/2026 Los miembros acreditados de la Press Gallery observan los procedimientos desde una galería situada sobre el presidente de la Cámara.

Qué demuestra: Cobertura presencial y ubicación exacta durante el pleno.

Limitación: La membresía está sujeta a acreditación parlamentaria.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Pacífico 4V Australia House of Representatives Acceso acreditado general Sin fecha (consulta: 04/09/2026) La oficina educativa del Parlamento señala que más de 30 periodistas se sientan sobre el Senado en una galería especial y que existen áreas de observación para la prensa tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

Qué demuestra: Confirma asientos y áreas físicas de observación de la prensa sobre ambas cámaras.

Limitación: Es una descripción institucional vigente; no implica libre acceso al piso reservado a los parlamentarios.

Condición registrada: Sí Ver evidencia Pacífico 4V Fiyi Parliament Acceso acreditado general Sin fecha; vigente en 2026 Las guías vigentes para medios se complementan con la inauguración oficial de una galería de prensa dentro de la cámara.

Qué demuestra: Confirma una galería de prensa parlamentaria y reglas de uso para medios.

Limitación: La fuente que ubica la galería es de 2019; las guías actuales no vuelven a describir su ubicación.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Pacífico 4V Palaos House of Delegates Acceso acreditado general Sin fecha (consulta: 04/09/2026) La Oficina de Información Pública de la Cámara de Delegados indica que los periodistas pueden acreditarse para asistir a sesiones y que la cobertura se facilita manteniendo el decoro dentro de las cámaras.

Qué demuestra: Confirma asistencia física de periodistas acreditados a sesiones dentro de las cámaras de la House of Delegates.

Limitación: No identifica un asiento o sector reservado a la prensa ni la línea de visión exacta dentro de la Cámara.

Condición registrada: Sí, con acreditación / condiciones Ver evidencia Pacífico 4V Papúa Nueva Guinea National Parliament Acceso acreditado general Sin fecha (consulta: 31/08/2026) La descripción oficial indica que una sección de la galería pública de la cámara está reservada para los medios.

Qué demuestra: Ubica directamente a la prensa en una galería dentro del salón.

Limitación: No detalla acreditación ni fecha de actualización de la regla.

Condición registrada: Sí Ver evidencia

Nivel 3 · Acceso condicionadoHay cupos, permisos, reglas del presidente, restricciones operativas o evidencia de una sesión concreta.7 paísesAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace Pacífico 3R Islas Marshall Parliament Acceso condicionado 09/01/2025 La crónica firmada por Hilary Hosia sobre la apertura parlamentaria del 6 de enero de 2025 incluye una fotografía propia de la presidenta Hilda Heine pronunciando su discurso ante el Nitijela.

Qué demuestra: La cobertura escrita y visual, atribuida al mismo periodista local, demuestra presencia profesional dentro del recinto de la sesión.

Limitación: La prueba corresponde a la apertura de enero de 2025. El edificio del Nitijela se incendió en agosto de 2025 y las sesiones pasaron a sedes temporales; por ello no fija la disposición física vigente en septiembre de 2026 ni garantiza igual acceso a todos los medios.

Condición registrada: Sí; un reportero gráfico cubrió desde el salón la apertura del Nitijela Ver evidencia Pacífico 3V Kiribati House of Assembly Acceso condicionado Sin fecha (consulta: 03/09/2026) La regla 72 establece que los miembros del público y de la prensa serán admitidos como espectadores en las sesiones de la Maneaba.

Qué demuestra: Confirma presencia física de periodistas durante las sesiones de la cámara.

Limitación: El Speaker puede regular la admisión y la cámara puede sesionar en privado; la norma no identifica una tribuna reservada exclusivamente a la prensa.

Condición registrada: Sí, sujeto a reglas del Speaker Ver evidencia Pacífico 3V Samoa Legislative Assembly Acceso condicionado Sin fecha (consulta: 04/09/2026) La política del Parlamento permite que periodistas estén en la Media Gallery para tomar notas y exige que ocupen su asiento antes de que se reanude la sesión.

Qué demuestra: Confirma una galería física de prensa dentro de la cámara y reglas operativas durante las sesiones.

Limitación: Solo se admite un representante por organización si el aforo es limitado; se prohíben fotos, grabaciones y filmación, y el movimiento se restringe a los recesos.

Condición registrada: Sí Ver evidencia Pacífico 3V Vanuatu Parliament Acceso condicionado Sin fecha (consulta: 04/09/2026) Un boletín del Parlamento registra que representantes de medios generalistas presenciaron los trabajos desde la galería pública del Parliament House.

Qué demuestra: Confirma que periodistas han seguido físicamente sesiones desde una galería del salón.

Limitación: No es una galería exclusiva de prensa ni prueba acceso garantizado a todos los medios; en mayo de 2026 hubo restricciones temporales a la galería pública.

Condición registrada: Sí, con restricciones documentadas Ver evidencia Pacífico 3V Islas Salomón National Parliament Acceso condicionado Sin fecha visible (vigente al 29/08/2014) El Standing Order 79 dispone que, sujeto a las reglas que dicte el Speaker, los miembros de la prensa deben ser admitidos como espectadores de las sesiones del Parlamento.

Qué demuestra: Confirma presencia física de periodistas durante las sesiones parlamentarias.

Limitación: El Speaker puede imponer reglas o ordenar la retirada. Una noticia de febrero de 2026 confirma que todavía no existía una galería de prensa reservada, por lo que la admisión no equivale a contar con un espacio profesional propio.

Condición registrada: Sí, sujeto a reglas del Speaker Ver evidencia Pacífico 3H Tonga Legislative Assembly Acceso condicionado 29/06/2023 Matangi Tonga informó de la aprobación del presupuesto tras la sesión del 28 de junio de 2023 con la firma de ubicación «From the House by Pesi Fonua».

Qué demuestra: La crónica contemporánea identifica al periodista y sitúa su trabajo desde la Cámara durante el debate parlamentario.

Limitación: Es evidencia histórica de 2023 y no precisa si el reportero estaba en una galería, asiento reservado u otra zona del salón. No demuestra acceso irrestricto ni que la misma modalidad continúe sin cambios en 2026.

Condición registrada: Sí; un periodista cubrió una sesión presupuestaria desde la propia Cámara Ver evidencia Pacífico 3H Micronesia Congreso Acceso condicionado 13/05/2019 The Kaselehlie Press publicó en portada una crónica firmada por Bill Jaynes sobre la constitución del 21.º Congreso, acompañada de fotografías tomadas desde dentro de la cámara mientras se juramentaba a los senadores y se elegían las autoridades legislativas y nacionales.

Qué demuestra: Cobertura visual y periodística atribuida a un medio nacional desde el interior del salón durante una sesión del Congreso.

Limitación: La prueba visual directa es histórica, de 2019. Una crónica del mismo medio de abril de 2024 confirma continuidad de cobertura legislativa, pero no precisa la ubicación actual del periodista; tampoco se demuestra acceso irrestricto o idéntico para todos los medios.

Condición registrada: Sí; cobertura periodística y fotográfica desde dentro de la cámara Ver evidencia

Nivel 2 · Acceso selectivoSolo se comprobó el ingreso de medios estatales, oficiales, invitados o seleccionados; otros pueden ser excluidos.2 paísesAbrir / cerrar

Continente Código País Cámara Nivel de acceso Fecha de evidencia Evidencia Enlace Pacífico 2R Tuvalu Parlamento de Tuvalu Acceso selectivo 16/03/2026 Tuvalu Government Media publicó una cobertura fotográfica de la apertura de la primera sesión parlamentaria de 2026. La imagen principal está tomada desde el interior de la cámara y muestra además una cámara profesional instalada frente a los asistentes.

Qué demuestra: Evidencia visual reciente producida por el servicio gubernamental de medios desde dentro del salón durante una sesión.

Limitación: Confirma presencia del medio gubernamental y de equipo audiovisual en esa sesión; no identifica reglas de acreditación ni demuestra acceso equivalente para medios privados, extranjeros o críticos.

Condición registrada: Sí para el medio gubernamental; cobertura visual desde dentro de la cámara Ver evidencia Pacífico 2R Nauru Parlamento Acceso selectivo 14/10/2025 La cuenta oficial del Gobierno de la República de Naoero publicó una fotografía tomada dentro de la cámara mientras el presidente David Adeang pronunciaba su discurso en la sesión inaugural del 25.º Parlamento, celebrada el 14 de octubre de 2025.

Qué demuestra: Evidencia visual reciente, producida o difundida por el servicio informativo gubernamental, desde el interior de la cámara durante una sesión parlamentaria.

Limitación: Confirma acceso del medio gubernamental en una sesión inaugural, no acceso equivalente para periodistas independientes, extranjeros o críticos. Tampoco permite determinar si la fotografía fue tomada desde el piso o desde la galería pública acristalada.

Condición registrada: Sí para el medio gubernamental; cobertura fotográfica desde dentro de la cámara Ver evidencia

Fuente: revisión de noticias, documentos parlamentarios, reglamentos y registros visuales realizada por PerúCheck. Fecha de corte: 6 de septiembre de 2026.

Cómo se realizó la verificación

La búsqueda priorizó noticias, reglamentos, convocatorias de acreditación y documentos publicados entre 2024 y 2026. Cuando no se encontró una fuente reciente, se utilizó la evidencia más nueva disponible y se dejó registrada su antigüedad y sus limitaciones.

No se consideró suficiente que una sesión fuera declarada “pública”, que existiera una transmisión oficial o que los periodistas pudieran ingresar al edificio. Para confirmar presencia dentro del hemiciclo, la fuente debía ubicar a profesionales de la prensa en el salón o en una galería, tribuna, palco o balcón desde el cual pudieran observar directamente la sesión.

Tampoco se consideró necesario que los periodistas pudieran caminar por el piso ocupado por los legisladores. En la mayoría de parlamentos, ese espacio está reservado a congresistas, funcionarios y personal autorizado. Una galería de prensa dentro de la cámara sí fue considerada cobertura presencial del pleno.

La investigación tomó como punto de partida un relevamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) de 2022, reproducido por el Consejo de la Prensa Peruana. Sin embargo, ese documento solo comprendía 14 países o territorios de América, región en la que opera la SIP. Por ello, no fue utilizado como base estadística para el análisis de todos los países que comprenden esta investigación: cada país fue revisado nuevamente y con fuentes adicionales.

Una transmisión oficial no reemplaza la observación periodística

La comparación mundial también permite distinguir dos situaciones que no son equivalentes: observar directamente una sesión desde una galería y mirar, desde otra habitación, la señal seleccionada por el propio Parlamento.

Una transmisión oficial permite conocer discursos, votaciones y momentos captados por las cámaras institucionales. Sin embargo, no necesariamente muestra todo lo que ocurre en el salón: conversaciones fuera de micrófono, reacciones de los legisladores, incidentes, negociaciones o hechos que el realizador oficial decide no enfocar.

Precisamente por ello, los parlamentos que permiten cobertura presencial suelen combinar una señal institucional con galerías para periodistas acreditados. La existencia de acreditaciones, cupos y zonas delimitadas no significa que la prensa esté fuera del hemiciclo, sino que su presencia está regulada.

PerúCheck intentó obtener los descargos de la diputada Cecilia Chacón; sin embargo, al cierre de esta nota, no respondió.

Conclusión

Cecilia Chacón afirmó que “en la mayoría de países del mundo la prensa no está dentro de los hemiciclos”. Esta investigación de PerúCheck encontró lo contrario. Entre 186 países con legislaturas nacionales evaluables, en al menos 171 —el 91,9%— existe evidencia de alguna forma de presencia periodística dentro del salón de sesiones o desde una galería, tribuna o palco integrado a este.

El acceso no siempre es irrestricto: puede exigir acreditación, estar sujeto a cupos, limitar la grabación o favorecer exclusivamente a medios estatales. También existen países con exclusiones y restricciones graves. Pero estas diferencias no respaldan la afirmación de que la prensa permanece fuera de los hemiciclos en la mayoría del mundo. Por tanto, PerúCheck califica la declaración de Cecilia Chacón como falsa.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.