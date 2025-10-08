El precandidato presidencial Phillip Butters, del partido Avanza País, tuvo que ser escoltado por policías para protegerlos de una protesta que se generó por su visita a la ciudad de Juliaca, Puno, donde brindó una entrevista a una radio local este miércoles.

El incidente ocurrió esta mañana, cuando se conoció que Butters brindaría una entrevista de manera presencial a la radio La Decana de Juliaca, y cuando varios ciudadanos comenzaron a congregarse cerca del local de la emisora para expresar su rechazo a la visita.

Luego de la entrevista, el precandidato no pudo abandonar el local debido a la turba que se formó fuera del local y permaneció varias horas a la espera que la policía pudiera garantizar su seguridad.

Según informó en sus redes sociales la propia emisora puneña, Butters decidió no dar más declaraciones a los medios locales y optó por resguardarse en las oficinas de La Decana de Juliaca.

Según Canal N, tras unas cuatro horas, llegó suficiente personal policial con escudos y cascos para formar un cordón de seguridad que pudo permitir que Phillip Butters pudiera salir del local de la radio de Juliaca.

Los manifestantes evitaron chocar directamente con los agentes de la PNP, pero desde la distancia lanzaron piedras e insultos contra Butters y la policía hasta que pudieron retirarse del lugar.