Phillip Butters, precandidato presidencial de Avanza País, aseguró que Petroperú podría ser privatizado durante un posible gobierno suyo, y aseguró en el programa “Tenemos que hablar” de El Comercio que el Estado dejará de subvencionarlo para poder reenfocar los recursos hacia otros sectores.

“La decisión es que el Estado peruano no le pone un dólar más a Petroperu”, aseguró este jueves, para luego garantizar que estaría a favor de privatizar esta empresa estatal. “Por supuesto que sí. Petroperú es el hijo borracho, sinvergüenza, al que no solo se le perdona, se le incentiva y por el que el papá se endeuda. Han emitido bonos por 4 mil millones de soles para darle al hijo desgraciado”, resaltó.

Según el precandidato de Avanza País, en un posible gobierno suyo y “Dios quiera porque no depende de mí solamente, no se le va a dar más dinero a Petroperú”. Con esto, recalcó que se generaría un corte fiscal que permitiría enfocarse en otros sectores como salud y educación.

En otro momento, Butters también comentó sobre el sector minero y reiteró en varias oportunidades que la constante voluntad de prolongar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) es una “mecida”.

“Hay que decirle al minero grande que respetaré tu estabilidad jurídica, y al pequeño y al chico, que son los artesanales, que le voy a dar la posibilidad de llegar (...) Vas a ser formal, vas a tributar, porque va a ser más sencillo. Este Reinfo es la perpetuación de la informalidad. Cámbiele el nombre. Hay 30 o 35 mil peruanos capitalistas que no se formalizan porque están a la espera de la ampliación”, señaló en alusión a los diversos proyectos de ley para ampliar el registro más allá del 2025.

Phillip Butters defiende postulación de Karol Paredes

Phillip Butters aseguró que una diferencia entre las candidaturas de Avanza País es que carecen de antecedentes o cuestionamientos en sus hojas de vida, pero cuando se le mencionó la presencia de Karol Paredes involucrada en el caso “Los Niños” en su plancha presidencial, aseguró que se trata de acusaciones sin fundamentos.

“No hay testimonios, no hay documentos, no hay nada. Es un dice que dijeron”, explicó, y luego detalló que la decisión de incluir a Paredes fue tomada por el partido y no solo por él.

“Eso se ha evaluado en la interna y lo ha evaluado el comité electoral de Avanza País, con el cual yo no tengo nada que hacer. Yo creo que no tiene sustento, es un dime que te dijeron”, insistió.