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PJ ratifica rechazo de detención preliminar para exjefe de la ONPE Piero Corvetto. (Foto: Andina)
PJ ratifica rechazo de detención preliminar para exjefe de la ONPE Piero Corvetto. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Poder Judicial confirmó el rechazo al pedido de detención preliminar contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Alessandro Corvetto Salinas, investigado por presuntos delitos de corrupción vinculados al proceso de contratación del servicio de transporte de material electoral para las Elecciones Generales 2026.

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