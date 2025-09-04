PJ aprueba la excarcelación inmediata de Martín Vizcarra y Betssy Chávez | Tenemos Que Hablar

El Poder Judicial dispuso la inmediata excarcelación del expresidente Martín Vizcarra, investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado. Además, conversamos sobre la sorpresiva liberación de la exprimera ministra Betssy Chávez, quien recuperó su libertad tras más de dos años de prisión preventiva y 11 días de huelga de hambre. El Tribunal Constitucional falló a su favor al considerar que la medida se había prolongado más de lo permitido sin un sustento jurídico válido.