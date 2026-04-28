El Poder Judicial admitió a trámite el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público contra la resolución que rechazó el pedido de detención preliminar del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Alessandro Corvetto Salinas, en el marco de una investigación por el presunto delito de colusión agravada.

La decisión fue adoptada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de Lima, que consideró que el recurso fiscal cumple con los requisitos legales establecidos en el Código Procesal Penal, por lo que dispuso elevar el caso a la instancia superior.

El recurso busca revocar la Resolución N.° 1, emitida el 23 de abril, que declaró infundado el requerimiento de detención preliminar y el levantamiento del secreto de las comunicaciones —en la modalidad de geolocalización— no solo de Corvetto, sino también de otros investigados: José Edilberto Samamé Blas, Juan Antonio Phang Sánchez y Juan Charles Alvarado Pfuyo.

De acuerdo con la resolución judicial, la apelación fue presentada dentro del plazo de ley y contiene los fundamentos fácticos y jurídicos necesarios, con la pretensión concreta de revertir la negativa inicial del juzgado.

El caso se enmarca en una investigación por presunta colusión agravada en agravio del Estado. Con la concesión del recurso, corresponderá a una sala superior evaluar si confirma o revoca la decisión que rechazó las medidas solicitadas por la Fiscalía.