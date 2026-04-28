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Poder Judicial admite recurso para revisar rechazo de detención preliminar de Pioro Corvetto. (Foto: Andina)
Poder Judicial admite recurso para revisar rechazo de detención preliminar de Pioro Corvetto. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Poder Judicial admitió a trámite el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público contra la resolución que rechazó el pedido de detención preliminar del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Alessandro Corvetto Salinas, en el marco de una investigación por el presunto delito de colusión agravada.

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