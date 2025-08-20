La bancada Podemos Perú presentó un proyecto de ley para que se amplíe el plazo para que los partidos políticos puedan inscribir a posibles candidatos para las elecciones regionales y municipales del 2026, y para aumentar el número de invitaos que puede incluir en sus listas.
La iniciativa fue presentada desde el despacho de Heidy Juárez con respaldo de otros miembros de su bancada este 18 de agosto y busca modificar la norma 32245, la cual previamente incluyó cambios en las leyes electorales.
El texto asegura que busca “garantizar la participación ciudadana en el proceso de elecciones regionales y municipales 2026″.
Lo que proponen es que el plazo para que los aspirantes a candidatos puedan afiliarse a las organizaciones políticas se extienda hasta el 7 de octubre del 2025.
También que se incremente el porcentaje de libre designación hasta el 50% del total de candidatos a consejos regionales y municipales entre afiliados y no afiliados. Esto incluye las posibles candidatura a alcaldes, gobernadores y vicegobernadores.
Los legisladores de Podemos Perú aseguran que el objetivo es que los “candidatos con mayor aceptación social e idoneidad puedan participar” en los comicios locales.
“Esta medida, de carácter único y temporal, no altera el calendario electoral establecido, pero sí asegura que un mayor número e personas pueda incorporarse legítimamente a la vida política y participar en el proceso democrático desde su fase interna”, justifica la iniciativa de ley.
