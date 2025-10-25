El Poder Judicial extendió la vigencia de funcionamiento de tres salas de la Corte Suprema a cargo de evaluar procesos contra altos funcionarios y cuyo plazo estaba por vencer a fines de octubre de este año.

La resolución administrativa 116-2025-P-CE-PJ dispone formalmente que se prorrogue el funcionamiento de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, así como de la Sala Penal Especial y el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

El documento recuerda que estas salas fueron implementadas en agosto del 2018 y que, originalmente, se iba a vencer el plazo de su funcionamiento en julio del 2025, por lo que se aprobó en esa oportunidad una primera ampliación de tres meses hasta octubre.

Salas supremas prorrogan funcionamiento hasta enero del 2026.

Sin embargo, se precisa que la Sala Penal Especial tiene en trámite “juicios orales con gran número de medios probatorios que deben actuarse, y expedientes reservados que son de naturaleza emblemática y de revestida complejidad”, problema que también afecta al despacho del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria con casos penales complejos.

El Poder Judicial precisó que la ampliación estará vigente por tres meses desde el 1 de noviembre del 2025, por lo que funcionará hasta fines de enero del 2026.