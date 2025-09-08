Polémicos audios de Juan José Santiváñez: lo que revela el peritaje de Fiscalía | Tenemos Que Hablar

Un informe pericial del Ministerio Público confirmó con un 99.9% de certeza que la voz en los audios entregados por el capitán PNP Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’, pertenece al actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. El audio, grabado en 2024 en un restaurante chifa, incluye conversaciones sensibles sobre la Diviac, la presidenta Dina Boluarte y el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Santiváñez siempre negó que fuera su voz, pero el peritaje fonético-acústico elaborado por especialistas del Ministerio Público lo desmiente.