La Policía Nacional del Perú (PNP) resolvió declarar reservada toda la información de denuncias contenida en la base de datos del Sistema de Denuncias Policiales y del Sistema de Registro de Denuncias de Investigación Criminal, por un plazo de cinco años.

A través de la Resolución Directoral N° 009-2025-DIRTIC-PNP-SEC, del pasado 25 de agosto, dispuso que la Unidad de Recepción Documental de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la PNP adopte las acciones pertinentes para el registro y custodia de la información clasificada como reservada.

En el documento se advierte que sin la debida reserva de la información contenida en las denuncias registradas en la base de datos del Sistema de Denuncias Policiales y del Sistema de Registro de Denuncias Investigación Criminal, “se pondría en riesgo la finalidad esencial de la PNP”, que es prevenir, investigar y combatir la delincuencia.

Asimismo, señaló que la seguridad ciudadana, la seguridad nacional y la estabilidad democrática “constituyen bienes jurídicos de interés nacional que permiten la gobernabilidad y el desarrollo del país”.

“En ese sentido, la unidad orgánica proponente ha recomendado clasificar la información contenida en las bases de datos del Sistema de Denuncias Policiales y del Sistema de Registro de Denuncias Investigación Criminal como información reservada”, enfatizó.

Mencionó que la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la PNP, mediante Hoja de Recomendación N°002-2025-SECEJEPNP/DIRTIC-SEC del 20 de agosto del 2025, recomendó clasificar como reservados dichos datos.

“La Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú, mediante Dictamen N° 096-08-2025-SECEJE PNP/DIRTIC-SEC-UNIASJUR, de fecha 18 de agosto de 2025, ha opinado que resulta pertinente proseguir con los trámites administrativos a efectos de gestionar la clasificación de la información de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la PNP como información reservada”, acotó.

Resolución directoral de la PNP que declara reservada la base de datos de denuncias policiales por cinco años. (Foto: PNP)

Cabe indicar que la resolución directoral lleva la firma del general PNP Javier Manuel González Novoa, director de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la PNP.