La creciente ola de protestas violentas en diferentes zonas del país se inició con mayor intensidad en Ica, el jueves pasado, al día siguiente de que Dina Boluarte asumiera como presidenta de la República, luego de que Pedro Castillo fuera vacado de ese cargo tras su fallido golpe de Estado.

Precisamente, el legislador Guillermo Bermejo ha sido señalado como uno de los principales instigadores de las manifestaciones y bloqueos de carretera en esa región del sur por el ministro Alberto Otárola.

“En el caso de Ica […], el congresista Bermejo ha estado hace poco alojado en un hotel de lujo [del lugar], tenemos entendido, dirigiendo y conspirando contra el Estado de derecho”, dijo ayer el titular del sector Defensa en declaraciones a RPP.Mi

MIRA: Revelan presencia organizada de agitadores en Lima e Ica

Otárola refirió que el parlamentario de la bancada de Perú Democrático es uno de los políticos “interesados en generar el caos” y que “azuzaron” a gremios de agricultores en aquella jurisdicción. De manera coincidente, los manifestantes tienen exigencias similares a las planteadas por Bermejo: adelanto de elecciones generales y asamblea constituyente.

Al respecto, agentes de inteligencia policial habían reportado que el legislador llegó a Ica el mismo día en que se iniciaron las revueltas. “El resguardo personal del congresista confirmó su arribo a las 7:45 p.m. [del jueves 8]”, se lee en el documento.

Al día siguiente, el representante por Lima en el Congreso fue captado en una toma fotográfica cuando se desplazaba en pantalones cortos y sandalias, hablando por teléfono celular, cerca de la piscina del hotel Belle Sand. En esos momentos, los manifestantes quemaban llantas en la Panamericana Sur.

Otra zona en la que Bermejo ha realizado proselitismo durante años es el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Los gremios de esta cuenca cocalera han anunciado un paro regional indefinido desde hoy.

Bermejo fue uno de los consejeros del expresidente Castillo. Incluso personas de su confianza fueron designadas como ministros y en otros puestos públicos.

En simultáneo

Respecto a la participación de otros presuntos instigadores de las protestas en favor de Castillo, fuentes policiales mencionaron a los parlamentarios Guido Bellido, Betssy Chávez y Édgar Tello.

En el caso de Bellido, quien fue el primer jefe del Gabinete Ministerial de Castillo, es considerado parte de la cadena de desinformación que ha contribuido a propiciar los desmanes en Lima y otras zonas del país.

“El presidente me lo ha dicho con sus propias palabras: ‘Yo no me recuerdo que he dado lectura [al mensaje a la nación donde se dispuso el cierre del Congreso]’”, afirmó el legislador por la región Cusco el viernes, tras visitar al exmandatario en su reclusión en la Dinoes, en el distrito de Ate.

Incluso, dejó entrever que le hubieran suministrado a Castillo algún tipo de sustancia previamente.

En Cusco, sectores de pobladores y organizaciones sociales se han unido a las movilizaciones y bloquearon vías en determinadas jurisdicciones.

Sobre Betssy Chávez, la última presidenta del Consejo de Ministros de Castillo, agentes policiales refirieron que “azuza, instiga e incita a la violencia en sus pronunciamientos públicos”. En Tacna, región que representa, hubo protestas y bloqueo de carreteras en la jornada de ayer.

En el caso del legislador Tello, las fuentes policiales indicaron que su participación estaría relacionada con el financiamiento de las movilizaciones.

Según información de inteligencia policial, hay legisladores que estarían facilitando recursos, dinero y logística a operadores del Movadef y gremios que cometen vandalismo.

Por otros hechos, la policía especializada indaga la supuesta vinculación de Guillermo Bermejo, Guido Bellido y Vladimir Cerrón con organizaciones terroristas.

Contactado por este Diario, Guillermo Bermejo rechazó ser el promotor de las protestas. Sostuvo que su viaje a Ica fue por motivos personales y que tiene cómo acreditarlo. Añadió que tomará “medidas legales” contra el ministro Otárola y los responsables del seguimiento en su contra.

Guido Bellido y Édgar Tello negaron los señalamientos de la policía. También se trató de recoger la versión de Betssy Chávez, pero fue imposible ubicarla.