Por un día, la confrontación política, denuncias y la campaña electoral quedaron en segundo plano. Este domingo, diversas autoridades y figuras políticas peruanas hicieron una pausa en sus actividades para dedicar mensajes, fotografías y videos por el Día de la Madre.

Desde la cuenta oficial de Presidencia de la República, el Gobierno del presidente José María Balcázar, difundió un mensaje resaltando el papel de las madres en la historia del país. “El Perú es un país forjado por el coraje de sus madres”, señaló la publicación, que rindió homenaje a las mujeres que “siguen transformando nuestra nación con su fuerza diaria”.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori optó por un tono más íntimo. A través de un video publicado en Facebook, mostró un momento familiar junto a sus hijas, quienes la sorprendieron con un postre y detalles por el Día de la Madre.

También se sumó a los saludos el líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien publicó un mensaje dedicado a su madre y a “todas las madres del Perú”, destacando su esfuerzo cotidiano y su capacidad de lucha.

Rafael López Aliaga, también se sumó a los saludos por el Día de la Madre con un mensaje dirigido a las madres peruanas, a quienes calificó como “mujeres valientes” que, con “amor infinito, sacrificio y entrega incondicional”, se convierten en “el corazón de cada hogar y la fuerza que nunca deja de luchar por sus hijos y por el futuro del Perú”.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, fue probablemente uno de los más breves del día. “Feliz días madres del Perú!”, escribió en su cuenta de X, en un saludo escueto pero suficiente para sumarse a la fecha.

Feliz días madres del Perú! — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) May 10, 2026

Otros congresistas y autoridades también aprovecharon la fecha para enviar mensajes en redes sociales. José Cueto destacó el “amor, fortaleza y entrega” de las madres peruanas; Gladys Echaíz resaltó el sacrificio y valentía de las madres; mientras que José Williams Zapata dedicó un reconocimiento especial a las madres de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, también se sumó a los saludos con un mensaje dedicado a su madre, su esposa y a las madres limeñas “que trabajan incansablemente por sus familias y por su ciudad”.

Mi cariño y reconocimiento a mi amada madre Cecilia, a mi esposa Carla y a todas las mamás de Lima que trabajan incansablemente por sus familias y por su ciudad. Un feliz día de la madre para cada de ustedes, gracias por su amor y su ejemplo ❤️ #DíadelaMadre pic.twitter.com/BDwEGuKeqZ — Renzo Reggiardo (@Renzo_Reggiardo) May 10, 2026

Patty Chirinos dirigió un mensaje particular a la “mujer chalaca”, a quien calificó como “guerrera” y “motor del país”. En tanto, Jorge Montoya aprovechó la fecha para agradecer a su esposa por haber sido “un pilar fundamental” en su vida.

También se pronunció el congresista Jorge Montoya, quien dedicó un mensaje especial a su esposa, a quien calificó como “compañera de vida” y “pilar fundamental” en su camino. El parlamentario agradeció además a todas las madres peruanas por “su fortaleza, su entrega y ese amor que sostiene a nuestras familias y a nuestra patria”.

Por su parte, la congresista Gladys Echaíz apeló a un mensaje más emotivo y simbólico. “Hoy celebramos a quien transforma cada sacrificio en amor y nos enseña, con su ejemplo, a seguir adelante con valentía, fe y decisión”, publicó en sus redes sociales acompañando el saludo por el Día de la Madre.

❤️ Hoy celebramos a quien transforma cada sacrificio en amor y nos enseña, con su ejemplo, a seguir adelante con valentía, fe y decisión. ¡Feliz Día de la Madre!🌷 pic.twitter.com/sKcR1o55e7 — Gladys Echaíz - Congresista de la República (@gladysechaiz) May 10, 2026

En un país acostumbrado a la tensión política diaria, el Día de la Madre dejó, al menos por algunas horas, una tregua entre discursos, publicaciones y mensajes llenos de flores, corazones y agradecimientos.