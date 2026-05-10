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Candidatos celebraron y saludaron a las madres del Perú.
Candidatos celebraron y saludaron a las madres del Perú.
Por Redacción EC

Por un día, la confrontación política, denuncias y la campaña electoral quedaron en segundo plano. Este domingo, diversas autoridades y figuras políticas peruanas hicieron una pausa en sus actividades para dedicar mensajes, fotografías y videos por el Día de la Madre.

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