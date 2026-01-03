El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que Nicolás Maduro fue capturado y trasladado fuera de Venezuela tras una operación militar a gran escala ejecutada por fuerzas de Estados Unidos durante la madrugada de este sábado.

La noticia de la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras una serie de bombardeos en puntos estratégicos de Caracas y otras regiones, ha generado una ola de pronunciamientos de políticos peruanos. Los legisladores y candidatos han manifestado posturas diversas, que van desde la celebración por el fin del régimen chavista hasta el rechazo por la intervención militar extranjera.

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, saludó la decisión de Trump al haber ejecutado la que calificó como una “impresionante operación” para capturar al “narcoterrorista Nicolás Maduro”. “Un hecho histórico que marca el fin de una dictadura criminal que oprimió a su pueblo, destruyó sus instituciones y truncó los sueños de millones de venezolanos forzados al exilio y a la separación de sus familias”, resaltó.

La congresista Rosángella Barbarán de Fuerza Popular manifestó su expectativa de que este suceso signifique el inicio de una Venezuela libre del “socialismo del siglo XXI” y expresó su deseo de que la izquierda radical se desmorone a nivel mundial tras la captura de Maduro.

Por su parte, la legisladora de Avanza País, Adriana Tudela Gutiérrez, calificó este hecho como el principio del fin de una “dictadura criminal” y señaló que Maduro deberá enfrentar a la justicia por liderar el Cartel de los Soles, instando a que el gobierno de Edmundo González y María Corina Machado asuma el poder para revertir los daños en la región.

El parlamentario Alejandro Muñante de Renovación Popular también se pronunció celebrando la caída del régimen, al cual acusó de haber robado la esperanza y separado familias durante años, asegurando que el dolor del pueblo venezolano no fue en vano y que ahora Maduro deberá enfrentar la justicia por someter a su país a la miseria.

En contraste, el congresista de Podemos Perú, Guido Bellido, expresó su solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela y condenó el ataque perpetrado por Estados Unidos, calificándolo de “abuso y ataque criminal” y exigiendo que se respete la soberanía del país vecino para evitar que conflictos externos se trasladen al continente.

Similar postura tuvo Alfonso López-Chau, candidato presidencial de Ahora Nación, quien condenó la intervención militar y resaltó la necesidad de respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, pese a que aseguró que siempre ha condenado el régimen “dictatorial de Nicolás Maduro”. En esa línea, resaltó que apuesta por soluciones pacíficas y la protección de la paz, la democracia unida y de la población civil.

Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, celebró lo que denominó la caída de la “narcodictadura asesina” y su organización criminal, rindiendo honor a quienes perdieron la vida en la lucha por la libertad y felicitando a María Corina Machado por su labor patriótica contra el dictador.

La exministra y candidata Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) sostuvo que la democracia no es negociable y que América Latina no puede normalizar la miseria ni la represión, solidarizándose con quienes resistieron al régimen y llamando a una unidad regional más firme en defensa de la libertad.

Viva #Venezuela libre. 🇻🇪

América Latina no puede normalizar la miseria, el exilio ni la represión.

La democracia no se negocia.

Nuestra solidaridad está con los venezolanos que resistieron, que no se rindieron y que nunca dejaron de creer en un futuro distinto.

Finalmente, César Acuña, candidato presidencial de Alianza Para el Progreso, afirmó que la salida de Maduro del poder trae esperanza y declaró empatizar profundamente con los refugiados venezolanos, cuya resiliencia considera un motor de inspiración para generar nuevas oportunidades.

En una entrevista del último 30 de diciembre, El Comercio le preguntó al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, sobre un eventual ingreso de Estados Unidos a Caracas. El primer ministro dijo que el Gobierno no ha tomado una posición definida al respecto pero aseguró que no tienen intención de oponerse a las decisiones de Donald Trump para consolidar las relaciones bilaterales. Asimismo, calificó como una dictadura el régimen de Maduro. “Esa condición de dictadura es que la está validando la posibilidad de que países del hemisferio, países de la OEA, puedan intervenir”.