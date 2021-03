Conforme a los criterios de Saber más

A través de WhatsApp, pero también en Facebook y Twitter, se ha viralizado un mensaje en el que se señala directamente a candidatos presidenciales, congresistas, ministros, directores de medios de comunicación, entre otras personalidades, de haber sido “vacunados clandestinamente” contra el nuevo coronavirus (COVID-19).

En el mensaje en cuestión se cita a “dos informantes del Minsa” que no son identificados; y se advierte que algunos de los personajes mencionados (la lista supera las 20 personas) se habrían, incluso, inoculado con sus familiares.

Este mensaje que viene circulando en las redes sociales es falso. (Foto: Captura)

No es la primera vez que mensajes de este tipo circulan y se hacen virales tratando de sorprender a más de un ciudadano, en plena campaña de vacunación y faltando tan pocos días para las próximas elecciones del 11 de abril.

El Comercio se comunicó con algunos de los personajes mencionados, quienes rechazaron enfáticamente haberse saltado la lista de espera que establece el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.

El primero en ser mencionado en la supuesta lista es el actual congresista Gino Costa (Partido Morado), a quien acusan de haberse vacunado junto a su esposa y su cuñada.

Este Diario trató de comunicarse con él vía telefónica, pero no fue posible. Sin embargo, poco después, a través de Twitter, emitió un pronunciamiento descartando la ‘fakenews’.

“Ni vacunado, ni tengo cuñada. Cuidado con estas cadenas de WhatsApp de los antivacunas. ¿Reconocen los números de dónde vienen estos mensajes fachos, perdón, falsos? ¡Basta de mentiras!”, expresó.

Más #FakeNews! Ni vacunado, ni tengo cuñada. Cuidado con estas cadenas de WhatsApp de los antivacunas. ¿Reconocen los números de dónde vienen estos mensajes fachos, perdón, falsos?

¡Basta de mentiras! pic.twitter.com/rnqCuPTiwf — Gino Costa 🇵🇪 (@CostaGino) March 11, 2021

Otro de los mencionados en la lista es el exlegislador Yonhy Lescano, actual aspirante al sillón presidencial con Acción Popular. En comunicación con este Diario, negó que él o su esposa hayan recibido la vacuna, como indica el mensaje en cuestión.

Lescano apuntó que no es la primera vez que se viralizan mensajes de este tipo y que lo involucran. “Yo no sé por qué viralizan eso. Es pura mentira, pura estafa, pura difamación. A eso se han reducido. Es una difamación más, una guerra sucia”, acotó.

Para Lescano, la persona que difundió esta información “merecería una querella”, porque -advirtió- lo que hizo “es delito”. “Estamos llegando a nivel de alcantarilla”, acotó.

El director de Ipsos-Perú, Alfredo Torres, también descartó la versión que circula en las redes. “Es falso. No nos hemos vacunado en absoluto. Ni yo ni Cecilia”, manifestó, en referencia a su esposa, la periodista y directora de Perú 21, Cecilia Valenzuela.

“Podemos suponer que es un grupo de gente que le molesta las encuestas independientes y el periodismo independiente, y por eso nos incluyen en esa relación. Pero es una total ‘fakenews’”, aseveró.

La periodista Cecilia Valenzuela, por su parte, indicó que desde su medio se encuentran tratando de ubicar al presunto autor del mensaje, pues en una de las imágenes que circulan aparece el texto escrito en el muro de Facebook de Ico Casinelli.

“Estamos tratando de encontrar a este señor porque queremos saber si él ha escrito esta mentira. Con lo que respecta a mí, a que la directora de Perú 21 se habría vacunado, es absoluta falsedad. Una mentira total”, aclaró Valenzuela.

A su juicio, esto “obedece a una campaña para desprestigiar a la prensa seria, al periodismo, en favor precisamente de la posverdad, de la manipulación, desde la política más mercantilista y abyecta”.

Otro de los personajes mencionados son dos representantes del Ejecutivo. La primera ministra Violeta Bermúdez y el titular del sector Interior, José Elice. En una comunicación breve con El Comercio, este último también rechazó la información.

“Yo no me he vacunado, no me han ofrecido vacuna y si me la hubiesen ofrecido no hubiese aceptado. Cuando me toque legalmente, me vacunaré”, remarcó Elice a este Diario.

Cabe precisar que Bermúdez y diversos integrantes del Gabinete ya han declarado bajo juramento que no fueron vacunados contra el COVID-19.

“Con transparencia, declaro bajo juramento que no he sido vacunada contra el COVID-19 y no he participado de ninguno de los ensayos clínicos de esta vacuna”, señaló el 14 de febrero.

Con transparencia, declaro bajo juramento que no he sido vacunada contra la Covid-19 y no he participado de ninguno de los ensayos clínicos de esta vacuna. pic.twitter.com/UkfNzWSLra — Violeta Bermúdez (@VBermudezV) February 15, 2021

Otra funcionaria que también es mencionada y que ya ha descartado haber recibido la vacuna es la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

#LoÚltimo | Zoraida Ávalos, Fiscal de la Nación, rechaza haber recibido la vacuna contra el COVID-19 e informa que esta mañana se sumó al pedido de las autoridades que participaron en el Consejo de Estado. pic.twitter.com/itfNSX6630 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 15, 2021

