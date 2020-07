PPK: ¿por qué su aprobación cayó 20 puntos desde que asumió?

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), enfrenta una constante caída en su aprobación frente a la ciudadanía. La encuesta nacional de El Comercio-Ipsos termina de dibujar ese panorama: el mandatario percibe 43% de aceptación en enero, 20 puntos porcentuales menos que en setiembre.

Otro dato más: enero es el primer mes en el que la aprobación de PPK es superada por su rechazo, que subió nueve puntos respecto diciembre y llega a 45%. El Gobierno, por su parte, recibe una aceptación de 39% y una desaprobación de 50%.

¿Cómo explicar este descenso? Para el analista político Arturo Maldonado, se trata de un escenario particular, pues normalmente en los meses de diciembre y enero la aprobación de las autoridades tiende a subir, debido a las fiestas y las vacaciones.

"En este caso no ha sido así, ha seguido cayendo. El ruido político generado por los mismos políticos ha llegado fuerte a la población", opinó.

En esa línea, Maldonado cree que escándalos de corrupción han afectado gravemente a la figura de PPK. Sobre el caso del ex asesor presidencial Carlos Moreno, sostiene que pese a la rápida reacción que hubo, "que un personaje así haya llegado a un nivel tan alto de confianza, afecta la imagen de la lucha contra la corrupción".

A ello se suma el Caso Lava Jato, que incluye al de la empresa brasileña Odebrecht. El analista considera que este escándalo ataca a la clase política, a la que PPK pertenece. "Es parte de la clase política desde hace muchos años, no como Humala cuando fue presidente o como si hubiera asumido Julio Guzmán", apuntó.

De lo general a lo particular Para el politólogo Eduardo Dargent, los casos de corrupción son parte de una tendencia general que ha afectado a todos los gobiernos tras la transición democrática. Él sostiene que, en nuestro frágil sistema de partidos, los gobiernos se instalan a partir de movimientos débiles a los que fácilmente los aflige estos escándalos.

Sin embargo, advirtió que también hay factores particulares de cada mandatario. En el caso de PPK y de su Gobierno, Dargent señala que "no hay un buen trabajo de transmitir qué hace diferente a este Gobierno y por qué ganó la elección".

"No hay una transmisión política de qué es lo que representa este Gobierno y que le permita a la población darse cuenta por qué debería apoyarlo. [...] Falta un mensaje claramente político y, sobretodo, comunicarlo", sostiene.

Pese a ello, el politólogo afirma que también hay virtudes en esta gestión, como "un manejo del Estado de gente que sabe lo que hace y que hace reformas en temas como educación y seguridad ciudadana".

Ejecutivo y Congreso Desde el oficialismo, el congresista Juan Sheput cree que la caída en la aprobación de PPK se debe a "una política de muy baja intensidad". "Creo que el presidente cumple con su papel, pero en el Gabinete debe haber una política de mayor intensidad", consideró.

"Hay ministros que no están cumpliendo un papel comunicador, más parecen consejeros presidenciales que políticos, hay ministros que están encerrados en su meditación o en su labor de escritorio, y hay otros que necesitan entender mejor la idea del Gobierno", cuestionó.

Por su lado, la legisladora fujimorista Úrsula Letona sostiene que "el presidente no está ejerciendo un liderazgo efectivo, no logra conectar con la gente, no hemos avanzando. Hay mucha impaciencia en la gente".

La parlamentaria añade que los principales problemas surgen de la confrontación entre el candidato PPK y el presidente PPK. "No se condice con su programa de Gobierno. El nivel de decepción va en escalada y creo que va a ir aumentando", advirtió.

