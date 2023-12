El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) consideró que con la liberación de Alberto Fujimori concretada este 6 de diciembre concluye con todo el proceso que inició con el indulto humanitario que le otorgó en el 2017, y señaló que en el Perú “no hay justicia”, sino “leguleyadas” por enfrentamientos entre poderes que demoraron la ejecución de su decisión.

“Creo que está zanjado el tema. Me da mucha pena porque yo di este indulto con las plenas facultades que me da la Constitución cuando yo era presidente”, comentó en una entrevista a Canal N, recordando lo artículos de la Carta Magna que le facultan a entregar indultos y conmutar penas.

“Es clarísimo. Pero aquí en el Perú como hay un conflicto permanente entre un grupo y otro, el grupo que está en conflicto busca leguleyadas para deshacer las cosas”, agregó.

PPK respaldó la decisión tomada tanto por el Tribunal Constitucional (TC) y del Ejecutivo de liberar a Alberto Fujimori, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se ha pronunciado en contra de que se aplique el fallo porque afecta el cumplimiento de las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

“Yo creo que un país soberano debe ejercer su soberanía. Obviamente dentro de tratados internacionales. La Comisión Interamericana es un órgano al cual se puede acudir pero yo, por ejemplo, he pensado ir a la comisión y mis abogados que además cuestan una fortuna, me dicen que estaré más que muerto cuando al fin me escuchen y que es una ‘cueva de rojos’ esa comisión y eso no debe ser así”, comentó.

Kuczynski reiteró que con la sentencia del Tribunal Constitucional, el tema de la liberación de Fujimori ha terminado. “Punto final y se acabó”, insistió, a pesar de que todavía hay procesos judiciales como el de Pativilca y esterilizaciones forzadas.

También negó que se haya tratado de una negociación con la bancada fujimorista el que haya otorgado la gracia presidencial a favor de Alberto Fujimori, a pesar de que precisó que Kenji Fujimori le había pedido meses antes que libere a su padre.

“Meses antes, Kenji me había pedido soltar a su papá y habíamos empezado el trabajo desde ese momento. Trabajo que empezamos desde el primer día que llegué a la presidencia. Yo creo que el Perú tiene que buscar concordia, no discordia”, acotó para justificar su decisión.

PPK consideró que él hizo su parte para indultar a Fujimori. “Tomé mucho tiempo, lo anuncié con tiempo pero en ese momento había un ala del Congreso fujimorista que me quería sacar. Porque no les gustaba que yo hubiera ganado las elecciones”, indicó.