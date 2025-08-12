Un día después de que autoridades peruanas retiraran una bandera de Colombia la isla peruana Santa Rosa de Loreto en el más reciente incidente en esta zona de la frontera, el precandidato presidencial de este país, Daniel Quintero, difundió en sus redes sociales el video donde se le ve izando la bandera.

En la grabación, Quintero Calle se grabó llegando en un bote acompañado por varias personas hasta el territorio peruano, con un discurso en el que desconoce la soberanía del Perú tal y como lo ha venido haciendo el presidente de su país, Gustavo Petro.

"Nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés. No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia“, es el mensaje con el cual acompaña el video.

El precandidato presidencial de Colombia, Daniel Quintero, protagoniza el video donde se le ve izar la bandera colombiana en territorio peruana. (X: @QuinteroCalle)

Este lunes, se reportó cómo una bandera de Colombia había sido izada en territorio peruano al sur de la isla Chinería.

Este lunes 11 de agosto, Iván Yovera, exalcalde del centro poblado de Santa Rosa, reportó a las autoridades sobre la colocación de una bandera de Colombia en el territorio peruano en medio de las tensiones en la frontera.

Según relató a El Comercio, fueron los transportistas fluviales de la zona los que vieron a tres deslizadores colombianos, donde habrían estado los responsables del izamiento irregular, llegando al sur de Chinería en primeras horas de la mañana.

La bandera colombiana fue retirada por agentes de la Policía Nacional y autoridades locales.