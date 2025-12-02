En 2024, el Gobierno de Dina Boluarte excluyó a más de 50 mil mineros del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) tras determinar que no cumplían con los requisitos mínimos para continuar en el proceso de formalización. Entre quienes quedaron fuera del padrón sobresalen tres dirigentes vinculados a la minería informal que ahora buscan una curul en las elecciones generales de 2026.

De acuerdo con una investigación del portal Territorio Tomado, estos tres aspirantes forman parte de las filas de Perú Libre, liderado por Vladimir Cerrón, y de Perú Primero, la agrupación encabezada por Martín y Mario Vizcarra. Todos ellos han tenido una postura abiertamente crítica frente a las medidas adoptadas por el Ejecutivo respecto al sector minero informal.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

#EXCLUSIVO ¿Por qué Pataz se ha convertido en el símbolo de la fiebre del oro ilegal y de la violencia criminal sin freno? ¡ #TerritorioTomado te lo cuenta en este informe impactante.

Muchos de los muertos de esta guerra del oro sin ley terminan en la morgue de Trujillo, donde ya… pic.twitter.com/HcxLHqLCQU — Graciela Villasís (@gvillasis) December 2, 2025

El caso de Adolfo Luis Valverde Calipuy

Entre los precandidatos destaca Adolfo Luis Valverde Calipuy, abogado, militante de Perú Libre y aspirante a diputado por La Libertad. Valverde fue investigado anteriormente por presuntos vínculos con la organización criminal “Gran Fa”, dedicada a actividades de minería ilegal. Además, se desempeña como asesor de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemín) y de la Asociación de Mineros Artesanales – Pataz, dos de los principales gremios del sector informal.

Adolfo Luis Valverde Calipuy. militante de Perú Libre y aspirante a diputado por La Libertad. (Foto: Captura/YT/Territorio Tomado)

Dirigentes de Perú Primero también en carrera

Los otros dos postulantes pertenecen a Perú Primero:

Ulises Lucana Mamani , precandidato a diputado por Puno, quien este año participó en una reunión con el congresista Alejandro Cavero durante un evento para emprendedores.

, precandidato a diputado por Puno, quien este año participó en una reunión con el congresista Alejandro Cavero durante un evento para emprendedores. José Romero Santarrosa, precandidato al Senado por Apurímac.

Ulises Lucana Mamani, precandidato a diputado por Puno y José Romero Santarrosa, precandidato al Senado por Apurímac. (Foto: Captura/YT/Territorio Tomado)

Ambos mantienen participación activa en organizaciones de minería artesanal en sus respectivas regiones.

Un sector en conflicto

La exclusión masiva del Reinfo generó tensiones con diversos gremios de mineros, especialmente en Puno, Madre de Dios y la sierra norte, donde las bases informalistas han manifestado su rechazo a las disposiciones del Gobierno. La incursión política de estos dirigentes añade un nuevo elemento al panorama electoral de 2026, en un contexto donde la minería informal podría buscar mayor representación e influencia dentro del Congreso.