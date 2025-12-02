Tres líderes de la minería informal buscan escaños tras salir del registro de formalización. (Foto: Composición)
Tres líderes de la minería informal buscan escaños tras salir del registro de formalización. (Foto: Composición)
Redacción EC
Redacción EC

En 2024, el Gobierno de Dina Boluarte excluyó a más de 50 mil mineros del tras determinar que no cumplían con los requisitos mínimos para continuar en el proceso de formalización. Entre quienes quedaron fuera del padrón sobresalen tres dirigentes vinculados a la que ahora buscan una curul en las elecciones generales de 2026.

De acuerdo con una investigación del portal Territorio Tomado, estos tres aspirantes forman parte de las filas de , liderado por Vladimir Cerrón, y de , la agrupación encabezada por Martín y Mario Vizcarra. Todos ellos han tenido una postura abiertamente crítica frente a las medidas adoptadas por el Ejecutivo respecto al sector minero informal.

Héctor Villalobos

El caso de Adolfo Luis Valverde Calipuy

Entre los precandidatos destaca Adolfo Luis Valverde Calipuy, abogado, militante de Perú Libre y aspirante a diputado por La Libertad. Valverde fue investigado anteriormente por presuntos vínculos con la organización criminal “Gran Fa”, dedicada a actividades de minería ilegal. Además, se desempeña como asesor de la y de la Asociación de Mineros Artesanales – Pataz, dos de los principales gremios del sector informal.

Adolfo Luis Valverde Calipuy. militante de Perú Libre y aspirante a diputado por La Libertad. (Foto: Captura/YT/Territorio Tomado)

Dirigentes de Perú Primero también en carrera

Los otros dos postulantes pertenecen a Perú Primero:

  • Ulises Lucana Mamani, precandidato a diputado por Puno, quien este año participó en una reunión con el congresista Alejandro Cavero durante un evento para emprendedores.
  • José Romero Santarrosa, precandidato al Senado por Apurímac.
Ulises Lucana Mamani, precandidato a diputado por Puno y José Romero Santarrosa, precandidato al Senado por Apurímac. (Foto: Captura/YT/Territorio Tomado)

Ambos mantienen participación activa en organizaciones de minería artesanal en sus respectivas regiones.

Un sector en conflicto

La exclusión masiva del Reinfo generó tensiones con diversos gremios de mineros, especialmente en Puno, Madre de Dios y la sierra norte, donde las bases informalistas han manifestado su rechazo a las disposiciones del Gobierno. La incursión política de estos dirigentes añade un nuevo elemento al panorama electoral de 2026, en un contexto donde la minería informal podría buscar mayor representación e influencia dentro del .

