El 22 de octubre, luego de cuatro días de sesión continua, el comité de selección de Provías Descentralizado otorgó la buena pro de un contrato por S/ 232,5 millones al consorcio Puente Tarata III, integrado por Puentes y Tableros S.A., H.B. Estructuras Metálicas S.A.S. y Termirex S.A.C. Esta última compañía recibe servicios de asesoría de parte de Karelim López Arredondo, quien visitó la sede de gobierno días antes de que el mencionado consorcio fuera seleccionado como el ganador de la adjudicación.

En este proceso ocurrió algo que no es usual, según especialistas consultados por este Diario. El presidente del comité de selección de la referida licitación pública, Miguel Espinoza Torres, emitió un “voto en discordia”, en el que anotó que “discrepa respetuosamente de la decisión adoptada en mayoría, en el extremo de que ningún postor calificado por el comité cumple con la definición de obras similares”.

Esto quiere decir que la oferta del consorcio ganador, al igual que la de los otros postores, debía ser descalificada por no acreditar una facturación similar a la del valor referencial que ascendía a S/304,9 millones, en obras semejantes.

“Todos los contratos no considerados como similares sí incluyen la construcción de puentes sobre ríos, no obstante, incluye otras actividades que no forman parte de la definición de obras similares, motivo por el cual no fueron aceptados”, concluye Espinoza citando un informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ratificado por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).

Voto en discordia del presidente del Comité de Selección

Pero en la misma acta, hay otra situación inusual: los otros dos miembros del comité, Víctor Valdivia y Édgar Vargas replicaron los argumentos de Espinoza para sustentar su postura a favor de los consorcios calificados, entre ellos, el que está relacionado a la asesora empresarial Karelim López.

“La experiencia presentada en dicho contrato se considera válida porque cuenta con las características de la obra que se desea contratar”, respondieron sobre las constancias emitidas por el Consorcio Puente Tarata III.

Si bien el voto discordante no impide que se otorgue la buena pro, abona en la hipótesis de que hubo algo irregular en el proceso, cuyo contrato fue firmado el jueves 25 último. Unos días antes, el viernes 19, Karelim López había ingresado a una reunión en la vivienda en Breña donde Pedro Castillo despachó cuando era candidato y en los primeros días de su gestión.

