Presidencia vuelve a descartar la entrega de indultos tras el pedido de Pedro Castillo

El presidente José María Balcázar volvió a descartar la entrega de un indulto a su compañero perulibrista, el expresidente Pedro Castillo, quien fue sentenciado por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022.

A través de un comunicado de la Presidencia de la República del Perú, se señaló que “no se encuentra pendiente ni programado el otorgamiento de gracia alguna, como indultos, a favor de persona procesada o condenada”, indica el comunicado.

Ello, luego de que el expresidente Pedro Castillo, quien purga una condena de 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión, presentó un pedido de “indulto presidencial” ante el mandatario José María Balcázar.

“Su promesa de otorgarme el indulto no fue un secreto de estado; fue un ofrecimiento explícito que generó expectativas legítimas en los millones de peruanos que me otorgaron su voto en las urnas”, puntualizó Castillo en el documento firmado además por su abogado Walter Ayala.

Como se recuerda, Castillo ingresó a la mesa de partes del Despacho Presidencial este jueves a las 14:21 horas.

“La presente aclaración se formula con el fin de evitar interpretaciones tergiversadas respecto del mandato constitucional asumido al prestar juramento como presidente de la república ante el Congreso. Nuestra gestión estará exclusivamente orientada a garantizar la seguridad nacional, la realización de elecciones libres, limpias y transparentes, así como la estabilidad económica del país. ¡Nada más!“, indicó la Presidencia en su pronunciamiento.

Pronunciamiento de Presidencia

El 27 de noviembre del 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Castillo por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022.

“Señor presidente, durante las conversaciones y acuerdos políticos que precedieron a su elección como presidente interino del Congreso y, posteriormente, como encargado del Poder Ejecutivo, fue de dominio público su compromiso de atender la situación de quienes, como yo, nos encontramos presos por razones políticas”, indicó Castillo en su pedido de indulto dirigido al presidente José María Balcázar.

En sus primeras declaraciones a la prensa se le preguntó al nuevo presidente por Castillo y Balcázar respondió: “No está (en agenda) ningún tipo de indulto por el momento”.