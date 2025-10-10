La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió en pronunciarse a favor de Pedro Castillo al ser consultada sobre su opinión por la vacancia aprobada por el Congreso peruano contra Dina Boluarte, decisión con la cual fue retirada del cargo.
En su conferencia de prensa matutina este 10 de octubre, horas después que Boluarte fuera removida del cargo por decisión de los legisladores, se le pidió la opinión sobre esta vacancia.
Newsletter Mientras Tanto
Sheinbaum aprovechó la oportunidad para ratificar su defensa de Pedro Castillo, quien actualmente está siendo procesado judicialmente y cumple prisión preventiva por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022 y que marcó el inicio del gobierno de Dina Boluarte.
LEE: Dina Boluarte: ¿Cuántas investigaciones debe afrontar la vacada expresidenta y que viene ahora?
“Nosotros consideramos que fue un golpe de Estado el que destituyó al presidente Castillo y nuestra solidaridad siempre con él. Creo que fue por unanimidad la destitución. Pero nuestra insistencia es que se libere a Castillo y tenga un juicio justo”, comentó.
En la parte final de su conferencia de prensa, la mandataria mexicana volvió a defender a Castillo y aseguró que su salida del cargo fue consecuencia de un “racismo y clasismo”, sin mencionar el golpe de Estado que anunció en un mensaje a la Nación en el 2022.
“Nosotros defendemos lo que defiende la Constitución, la autodeterminación de los pueblos. Un pueblo debe determinar cómo se gobierna. Así como nosotros no queremos que nadie intervenga en las decisiones de nuestro país por cómo nos gobernamos, así debe ocurrir en todos los países”, expresó Sheinbaum.
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Cómo llegamos a este punto? Las cifras y la coyuntura política detrás del desborde de la extorsión
- Congreso declara la vacancia de Dina Boluarte: así fue la votación y el debate de las mociones
- Abogado de Dina Boluarte: No convalidaremos llamado del Congreso para enfrentar moción de vacancia
- Alfredo Azurín fue el único congresista que votó en contra de admitir a trámite las mociones de vacancia contra Dina Boluarte
- Abogado de Dina Boluarte niega que presidenta busque asilarse: “Lo descarto”
Contenido sugerido
Contenido GEC