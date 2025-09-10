La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, recordó que declararon como inconstitucionales los procesos disciplinarios inmediatos en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), luego que se conociera la propuesta para aplicar esta medida con una suspensión en el cargo a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

A su salida del Congreso, Pacheco fue consultada sobre este tipo de procesos en la JNJ en alusión a la posibilidad de que sea utilizada para apartar del cargo de manera temporal a Espinoza.

“El procedimiento inmediato es el que nosotros dijimos que no se puede realizar cuando, inmediatamente después de conocido el hecho, se hacía toda la acción. Tengo entendido que los hechos que se imputan son hace más de dos meses. Da la impresión que no fuera un proceso inmediato”, comentó.

Sin embargo, ante la pregunta reiterada, Pacheco recordó el fallo del TC contra este tipo de herramientas aplicadas por la JNJ en otros casos.

“(No se puede aplicar proceso inmediato) para ninguno porque la posición de la mayoría es que ese tipo de proceso es inconstitucional”, explicó.

Este lunes, El Comercio informó que la vicepresidenta d la JNJ, María Tersa Cabrera, ha elaborado un informe en el que plantea iniciar un proceso disciplinario y suspender preventivamente por seis meses a Delia Espinoza por no haber acatado la reincorporación de Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

“Preliminarmente puedo decir que, desde ya, de ser cierto este pedido, la señora Cabrera estaría cometiendo delito de prevaricato porque en uno de los documentos, que esperamos no sea cierto, señala que se me ha abierto proceso inmediato cuando el TC ya ha dejado claramente establecido que el procedimiento inmediato disciplinario no es constitucional, no es legal”, dijo Delia Espinoza en respuesta a esta información.