La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, pidió a los magistrados del sistema judicial que reflexionen sobre si acatan su fallo que confirma la constitucionalidad de la norma que restringe la figura de crímenes de lesa humanidad. En el evento oficial, aseveró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) puede emitir fallos que no deberían ser acatados en el Perú.

Esto, al comentar que la corte internacional puede emitir sentencias que contravengan artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Todo como parte de un preámbulo de su discurso por el inicio del Año Jurisdiccional 2026, donde dijo que quería hacer una reflexión sobre la constitucionalidad de la ley 32107.

“No es la postural de tribunal, es la mía personal y si lo hago, es porque tengo la esperanza porque después compartamos esa postura”, precisó luego de reconocer que en este y otros casos es comprensible que critiquen las decisiones del TC, al ser una decisión por mayoría se debe defender “porque eso es lo que hay que acatar”.

Según Pacheco, los jueces peruanos están obligados a interpretar los derechos y libertades de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales suscritos por el Perú.

“El sometimiento del Perú a las decisiones de la corte se encuadran en el marco del respeto a la mencionada Convención. Por tanto, si la Corte IDH emite una sentencia contraria a la convención, el Estado peruano y sus jueces ordinarios y constitucionales, considero, no estamos obligados a someternos a ese mandato porque no tiene legitimidad”, explicó.

La titular del TC advirtió que no está llamando a la desobediencia civil ni jurídica, sino que pide reflexionar. “No porque lo diga la Corte IDH o la Corte Penal Internacional, sino que lo que importa es lo que está diciendo. ¿Está protegiendo los bienes humanos básicos? (...) Creo en los Estados y el derecho de no estar obligados“.

Luz Pacheco, presidenta del TC, acompañada por Fernando Rospigliosi y Janet Tello. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

Al finalizar la ceremonia, y en declaraciones a Canal N, Luz Pacheco insistió que no importa qué instancia internacional dictó alguna sentencia, sino el mandato.

“Si es contrario a la Convención Americana o la Constitución, ya pierde legitimidad y no tendríamos por qué obedecerla. Hablé de lesa humanidad porque es una ley que ha sido promulgada por el Parlamento y la Convención dice que uno de los criterios de los jueces es respetar decisiones de un organismo o ley cuando otorga mayores derechos o libertades que la propia Convención o la interpretación que pueda estar dando la Corte en un caso concreto”, manifestó.