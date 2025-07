La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, dijo que conversó con el titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, luego de conocer sobre la sentencia de violencia familiar en su contra, y le preguntó si había pensado dar un paso al costado por se caso.

En declaraciones al programa “Al final del día” de Canal N, señaló que el caso de Ríos no es una condena penal, sino una sentencia de divorcio y que se enteró de la información días después del reportaje.

“Me enteré en una reunión con otras personas. Me sorprendió, no me acordaba, la verdad, a estas alturas, y mi primera reacción fue que debería dar un paso al costado, ¿no? Si es violencia contra la mujer, inclusive se lo dije a él porque tuve oportunidad de estar al día siguiente con él. Yo le pregunté ‘¿Usted no ha pensado dar un paso al costado?’“, precisó.

Cabe recordar que Gino Ríos reconoció que tiene dos condenas que lo involucran, una del 2004 donde se menciona violencia familiar psicológica como parte de un proceso de divorcio que concluyó en el 2011. “Además de la sentencia de divorcio que disolvió el vínculo conyugal, también fue emitida por el juez de familia de La Molina una sentencia sobre una materia denominada violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico”, informó el titular de la JNJ.

Esto, para Luz Pacheco, dijo que es un tema “íntimo” y que no consultó más sobre el caso para no ventilar públicamente algo que consideró que era una experiencia “traumática” como el divorcio.

“Como bien dijo el defensor del Pueblo, cuando le pregunta el ponente, el Dr. Arévalo (...) como es un tema privado uno comete errores, dijo. ¿Y por qué no repreguntaron? Yo la verdad pensé lo mismo que él. Un tema tan íntimo, tan traumático como es un divorcio, cómo voy a sacarlo a una luz pública, y sus hijos. A mí me pareció demasiado fuerte", comentó.

Pacheco reconoció que solo conocía sobre la sentencia del divorcio y que recién se vio la denuncia de violencia familiar en una tacha posterior un mes y medio después de la entrevista.

“En un proceso público de ese estilo, un concurso, no se puede regresar a una etapa ya terminada (...) Aquí el tema más que legal diría que es ético. Para mí, si este señor maltrata a su familia, no sé. ¿Qué entiendo yo? De lo que conocemos, porque no recuerdo haber visto el expediente, no lo recuerdo, uno conoce que él demanda el divorcio por abandono de hogar de parte de ella, y ella lo que hace a su vez es demandarlo a él por maltrato sicológico. Nosotros sabemos lo que él le escribía a ella, pero no sabemos lo que él le ha podido escribir a él. Yo he aprendido para poder juzgar un tema cualquiera tengo que ir a las dos partes y conocer el contexto. Yo ahora no puedo emitir un juicio en ese sentido", replicó la magistrada.