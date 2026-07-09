La presidenta electa Keiko Fujimori llegó hasta el distrito del Rímac para supervisar los trabajos que viene realizando la Municipalidad de Lima para prevenir los efectos negativos que se puedan presentar por la presencia del Fenómeno El Niño.

Fujimori llegó acompañada del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo y el jefe del Indeci, Mario Casaretto para presenciar las labores de descolmatación del río Rímac.

La presidenta electa ya había mencionado que una de sus prioridades sería la prevención de los efectos negativos que pudiera causar el fenómeno climatológico.