La presidenta electa Keiko Fujimori llegó hasta el distrito del Rímac para supervisar los trabajos que viene realizando la Municipalidad de Lima para prevenir los efectos negativos que se puedan presentar por la presencia del Fenómeno El Niño.
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