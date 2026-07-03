El presidente de la República, José María Balcázar, anunció que el Poder Ejecutivo buscará reformas en el sistema de justicia con el pedido de facultades legislativas ante la Comisión Permanente, entre ellas evitar que las autoridades electas enfrenten procesos judiciales sin fundamentos sólidos por actuación de fiscales, a los cuales busca sancionar.

“A mí me parece que hay que seguir el camino de otros países adelantados: fiscal que denuncia y no consigue una sentencia y no presenta pruebas evidentes no será ratificado“, aseveró el jefe de Estado durante la clausura del X Consejo de Estado Regional este jueves.

Agregó que no puede permitirse en el país “una carta tan abierta y tan generalizada” donde los funcionarios sean denunciados por diversas figuras del Código Penal.

Según el presidente, estas modificaciones legales tienen como objetivo aumentar el rigor técnico en las acusaciones fiscales para evitar detenciones que terminen en absoluciones. “Creo que las leyes hay que mejorarlas y por supuesto que se puede hacer y con eso obligamos al Ministerio Público que se ponga las pilas y solamente denuncie cuando haya pruebas concretas y determinantes para que pueda iniciarse una verdadera acción penal".

El mandatario criticó que los gobernadores regionales sean denunciados apenas asumen sus funciones, lo que genera una carga de antecedentes basada en lo que calificó como “imputaciones gratuitas”. Indicó que, en su opinión, estas situaciones pueden originarse cuando se publican noticias “perjudiciales para la gestión”, lo que consideró que traba el trabajo de la autoridad ante la policía y fiscalía.

Balcázar respalda que investigación recaiga en manos de la PNP

Respecto a las competencias de investigación ante el crimen organizado, Balcázar planteó un cambio estructural en el liderazgo de los procesos contra la delincuencia.

“Para el crimen organizado eso sí hay que reforzar a la Policía Nacional para que sea la verdadera y única conductora de la política criminal porque ellos están preparados en criminalística para ser los verdaderos directores de la investigación criminal", manifestó el presidente.

El jefe de Estado subrayó que es imperativo "que esa pelea también de la policía y el Ministerio Público tiene que terminar“.

“Para eso estamos las facultades que estamos pidiendo a la Comisión Permanente y ojalá proceda y en 24 horas cambiamos toda la legislación porque conocemos nosotros; yo vengo del Poder Judicial de más de 30 años", aseguró el mandatario.

Actualmente, el Congreso ha delegado en la Comisión Permanente la facultad de legislar hasta el 15 de julio de 2026. Balcázar expresó su confianza en que el Parlamento concederá el pedido para ejecutar su plan de seguridad, mientras el Ministerio de Economía trabaja para entregar una administración "con cuentas en azul, no en rojo" el próximo 28 de julio.