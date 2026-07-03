José María Balcázar espera facultades legislativas de la Comisión Permanente. (Foto: Presidencia)
José María Balcázar espera facultades legislativas de la Comisión Permanente. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

El presidente de la República, José María Balcázar, anunció que el Poder Ejecutivo buscará reformas en el sistema de justicia con el pedido de facultades legislativas ante la Comisión Permanente, entre ellas evitar que las autoridades electas enfrenten procesos judiciales sin fundamentos sólidos por actuación de fiscales, a los cuales busca sancionar.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.