El presidente de la República, José María Balcázar, insistió en su planteamiento de que el pago para comprar a una empresa de Estados Unidos para la adquisición de aviones F-16 para la Fuerza Aérea del Perú se realice en el siguiente Gobierno.

“Nos mantenemos firmes en el sentido de respetar todos los acuerdos que pueden haber tenido a nivel de las Fuerzas Armadas o en este caso el ministerio correspondiente y la Fuerza Aérea para hacer las negociaciones que correspondan. La presidencia ha sido sumamente clara, estamos diciendo y repetimos que esa deuda y compromiso de endeudamiento, si bien es cierto que desde el Parlamento salió esa autorización, eso no quiere decir que nosotros no podamos tener una idea de cómo se puede negociar o conversar sobre un contrato que ya se ha determinado por parte de la FAP y otras instancias para que sea una compra internacional secreta”, manifestó este miércoles.

Balcázar negó explícitamente las acusaciones en su contra emitidas por renunciantes ministros de su Gobierno, Hugo de Zela y Carlos Díaz, de haber mentido al negar que se hayan firmado los contratos para comprar los aviones F-16 por unos 3,500 millones de dólares.

“Yo no he intervenido en esas negociaciones, así que no se puede decir que he mentido. Lo que estoy diciendo es que ese contrato se respete por el nuevo Gobierno, nada más. No se puede tergiversar mis declaraciones pero sí estoy en la inteligencia de que podemos actuar con inteligencia, y hacer compras razonablemente para tener la caja suficiente para atender tantas necesidades”, reiteró el mandatario.

El presidente aseguró que su búsqueda de tener fondos para atender “otras necesidades prioritarias” es lo que lo movió para “recomendar que el nuevo gobierno tome las decisiones”. “No sé por qué hay tanta confrontación respecto de eso. Creo que el pueblo necesita que se explique que necesitamos diálogo, más concertados y no nos vamos a dividir por un asunto en el que yo soy consciente que la defensa nacional que es necesario en el país y se dé la compra de armamento como aviones, también debemos comprender que hay otras necesidades prioritarias en este momento”.

José María Balcázar concluyó su mensaje llamando a la prudencia y paciencia, asegurando que las negociaciones van a llegar a un buen puerto, luego de explicar en varias oportunidades que en ningún momento tuvo la intención de confrontar a Estados Unidos.

“EE.UU. es un país con el que tenemos desde hace muchos años una relación diplomática comercial entre otros y que amerita seguir teniendo las mejores relaciones porque una compra de esta naturaleza no va a ser motivo de una confrontación, de ninguna manera. Lo que se ha dicho es que esto lo conozca el nuevo Gobierno que entra en el país”, comentó el mandatario.