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El presidente José María Balcázar se pronunció para insistir que el pago se realice en el siguiente Gobierno. (Foto: TVPerú)
El presidente José María Balcázar se pronunció para insistir que el pago se realice en el siguiente Gobierno. (Foto: TVPerú)
Por Redacción EC

El presidente de la República, José María Balcázar, insistió en su planteamiento de que el pago para comprar a una empresa de Estados Unidos para la adquisición de aviones F-16 para la Fuerza Aérea del Perú se realice en el siguiente Gobierno.

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