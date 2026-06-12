José María Balcázar, presidente de la República, aseguró que no tiene actualmente en trámite algún pedido de indulto o gracia presidencial a favor de Pedro Castillo, pero dijo que tiene como idea conversar con el Parlamento para evaluar “indultos o amnistías” porque hay muchos procesos penales contra líderes políticos, bajo la justificación de una “pacificación”.

“Tenemos la idea de que en su momento podemos evaluar todo tipo de indulto o amnistía en coordinación con la Comisión Permanente del Congreso que va a quedar porque lo que el país necesita es una pacificación. Hay tantos procesos penales contra líderes políticos que tienen años y no han podido ser probados. El país no puede vivir en este punto, tenemos que hacer un punto de quiebre”, dijo este viernes en entrevista con Exitosa.

Balcázar comparó esta posibilidad con las decisiones que tomó España luego de la caída de la dictadura de Francisco Franco o de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, pero evitó dar ejemplos específicos sobre líderes políticos peruanos que podrían verse beneficiados. “Hay un montón de casos políticos que se encuentran pendientes. Cada caso tiene su propia peculiaridad, pero estoy imaginando que lo que necesita el país, si ganara por ejemplo la lideresa de Fuerza Popular, es llegar a consensos. No se puede gobernar un país dividido”.

Sobre el caso específico de Pedro Castillo, el mandatario aseguró que “por el momento no se ha presentado ningún tipo de petición concreta” de indulto, por lo que evitó pronunciarse para no adelantar opinión porque alguien podría volver a solicitar algún tipo de gracia a favor del exmandatario preso en el penal de Barbadillo.

“Hay que ver en ese caso de qué se trata. Si se trata ya no de un indulto común y corriente constitucional de una sentencia que aún no termina, y si ellos piden un indulto de otra naturaleza, habría que evaluarlo en su momento por la comisión”, expresó tras insistir que Castillo actualmente tiene un proceso pendiente en apelación ante la Corte Suprema.

“En el caso de Castillo en realidad hay una situación que él tiene una sentencia condenatoria que él ha impugnado y al parecer, por todos los indicios que estamos escuchando y viendo, correspondería a la Corte Suprema pronunciarse en última instancia, con las pruebas que aparentemente tiene y con las declaraciones que ha hecho algún líder político sobre cómo se gestó este golpe de Estado entre comillas. Yo creo que ahí va a tener la sala penal que evaluar las pruebas en su justa dimensión”, comentó el presidente.