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José María Balcázar reiteró que no hay pedios de indulto o gracias presidenciales en trámite a favor de Pedro Castillo. (Foto: Presidencia)
José María Balcázar reiteró que no hay pedios de indulto o gracias presidenciales en trámite a favor de Pedro Castillo. (Foto: Presidencia)
/ olea
Por Redacción EC

José María Balcázar, presidente de la República, aseguró que no tiene actualmente en trámite algún pedido de indulto o gracia presidencial a favor de Pedro Castillo, pero dijo que tiene como idea conversar con el Parlamento para evaluar “indultos o amnistías” porque hay muchos procesos penales contra líderes políticos, bajo la justificación de una “pacificación”.

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